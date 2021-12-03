Maceraya Hazır mısın? Kendi Dakar Deneyimini Yarat!

Muhtemelen bu oyunda hemen zafere ulaşamayacaksın ama merak etme, Dakar Rallisi'ni kimse ilk seferde kazanamaz. Dakar Rallisi'ne dünyanın en zor yarışlarından biri denmesinin birçok nedeni var. İşte bu nedenlerden ikisi:

Muhtemelen bu oyunda hemen zafere ulaşamayacaksın ama merak etme, Dakar Rallisi'ni kimse ilk seferde kazanamaz. Dakar Rallisi'ne dünyanın en zor yarışlarından biri denmesinin birçok nedeni var. İşte bu nedenlerden ikisi:

Muhtemelen bu oyunda hemen zafere ulaşamayacaksın ama merak etme, Dakar Rallisi'ni kimse ilk seferde kazanamaz. Dakar Rallisi'ne dünyanın en zor yarışlarından biri denmesinin birçok nedeni var. İşte bu nedenlerden ikisi: