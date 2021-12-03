© Marcin Kin
RALLY RAID
Maceraya Hazır mısın? Kendi Dakar Deneyimini Yarat!
Dakar Rallisi'nin ne kadar zorlu olduğuna daha yakından şahit olmak için sanal yarış ile kendi Dakar deneyimini yarat!
Muhtemelen bu oyunda hemen zafere ulaşamayacaksın ama merak etme, Dakar Rallisi'ni kimse ilk seferde kazanamaz. Dakar Rallisi'ne dünyanın en zor yarışlarından biri denmesinin birçok nedeni var. İşte bu nedenlerden ikisi:
Birincisi, gerçekten uzun bir yarış (14 gün kadar) ve ikincisi hedefe varana kadar aslında nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Bir yol kitabı kullanarak yön bulmak rally raid yarışlarının benzersiz özelliği olsa da yarış anında sürekli olarak kararlar almak durumunda kalıyorsunuz.
Aşağıdaki testle sen de kendi Dakar maceranı yaratabilirsin. Baştan uyaralım, bu test hiç kolay değil. Öte yandan Dakar Rallisi de hiç kolay değil. Bakalım kaç denemede başarıya ulaşabileceksin?