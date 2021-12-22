2022 Dakar Rallisi'ne Dair Bilmen Gereken Her Şey

Bu, hem her iki takımın da yeni arabalarla yarışacağı anlamına gelirken hem de skor tablosunda büyük değişimler bir potansiyel anlamı taşıyor. Mini, son iki Dakar'ı kazandı. Ancak Toyota için yarışan

bu iki yarışta 80'den fazla lastik patlaması yaşadı. Peki bu sistem fark yaratabilir ve onların dördüncü Dakar zaferini elde etmesine yardımcı olabilir mi?