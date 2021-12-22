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RALLY RAID
2022 Dakar Rallisi'ne Dair Bilmen Gereken Her Şey
7.500 km ve 300'e yakın yarışçı ile dünyanın en destansı motor sporları yarışı hakkında her şeyi bilmen imkansız. Bu yazıda ise bilmediklerini öğrenebilirsin.
Dakar Rallisi sadece çok büyük bir hikayeyi değil, aynı zamanda sayısız küçük hikayeyi de bünyesinde barındırıyor. Sonuçta sürücüler ve destek ekipleri de dahil 1000'den fazla insan Suudi Arabistan çöllerinde yaklaşık 7.500 km boyunca yarışmak için bir araya gelecek. Her biri, oraya varmak için çok büyük miktarda efor sarf etti. Bu, büyük bir dramayı da beraberinde getirecek.
Sébastian Loeb, Stéphane Peterhansel ve Carlos Sainz gibi önemli isimler de düzinelerce sürücü ve pilotla beraber aynı kumlarda iz bırakmak isteyerek ana sahnede olabilirler. Göz atmak isteyebileceğinizi düşündüğümüz birkaç hikaye seçtik. Bunlardan bazıları büyük, bazıları küçük. Dakar hakkında biraz detaya inmek için okumaya devam et.
01
Büyük savaşın olacağı yer: T1+ sınıfı
Son birkaç yıldır, X-Raid (Mini John Cooper Works) ve Overdrive + Toyota Gazoo Racing birinci sınıfta başa baş mücadele ediyorlar. 2 çekişli arabalar ve 4 çekişli için iki farklı teknik düzenleme seti altında rekabet edebildiler. Son birkaç yılda, 4WD otomobillerin, delinmeye karşı daha az dirençli olan daha küçük lastiklere ve daha ince bir dingil mesafesine sahip olması gerekiyordu. Bu yıl, daha geniş lastiklere, daha geniş bir şasiye geçip daha fazla süspansiyon olanağı sağlamalarına izin veriliyor.
2WD arabaları, verimliliği ve yakıt tüketimini en üst düzeye çıkarmak için lastiklerini kokpitten indirme/şişirme özelliğini koruyacak. Güç dağıtımını dengelemek için FIA, giriş sınırlayıcıların boyutuyla ilgili de kurallar koyacak.
Bu, hem her iki takımın da yeni arabalarla yarışacağı anlamına gelirken hem de skor tablosunda büyük değişimler bir potansiyel anlamı taşıyor. Mini, son iki Dakar'ı kazandı. Ancak Toyota için yarışan Nasser Al-Attiyah bu iki yarışta 80'den fazla lastik patlaması yaşadı. Peki bu sistem fark yaratabilir ve onların dördüncü Dakar zaferini elde etmesine yardımcı olabilir mi?
02
Yeni Audi RS Q e-tron
671-HP Audi RS Q e-tron hakkında konuşulan epey konu var. Bu, ne tamamen elektrikli ne de tamamen yanmalı olan hibrit bir motor. Ve aslında tam elektrikli otomobilleri en yüksek kros ralli seviyesine getirmek için araştırma ve geliştirmede büyük bir adım. Araba henüz bir yarış görmedi, ancak bu yılki testlerden çıkan dedikodulara göre performans söz konusu olduğunda mutlak bir canavar olduğu yönünde. Kumdaki durum ne olursa olsun, dünya çapındaki Dakar hayranlarını heyecanlandıracağı kesin.
03
Laia Sanz, ciddi becerilere ve kararlılığa sahip
Laia Sanz, tarihin en etkileyici Dakar rekorlarından birine sahip: 11 yıl boyunca her etabı bitirmeyi başardı. Sonunda direksiyona geçmek için motosikletinden indi. Öğrenecek birkaç şeyi olsa da, navigasyon becerileri ve dayanıklılığı ona yardım edecek. 'Yarış hızına' ulaştığında ona dikkat et.
04
Yarışta iddialı olabilecek genç isimler de var
Dakar, daha önce birçok kez ima ettiğimiz gibi kazanmak bir yana bitirmenin bile kolay olmadığı bir yarış. Genç yarışçıları başlangıç çizgisine ulaştırabilmek için bile büyük bir bütçeye ihtiyacınız var. Son yıllarda, yeni yeteneklere olan ihtiyaç fark edildiğinden dolayı bu durum biraz değişti.
Kimler olacak? Red Bull Off-Road Junior Team'den Seth Quintero ve Mitch Guthrie Jr, her ikisi de geçen yıl hızlı etap performansları sergilediler. Motosiklette, Mason Klein isimli genç Amerikalı, hızlı bir bitirici olduğunu kanıtladı. Ayrıca babası Dakar efsanesi Alfie Cox olan Bradley Cox'u da saymak gerekiyor... Her ikisi de Bas Dakar ile yarışıyor.
05
Navigasyon ve dikkatli sürüş sonucu belirleyecek
Rekabet düzeyi yükseldikçe hızlar ve alınan riskler artar. Yarış organizatörleri, zorlu navigasyon ile haritayı sıkı ve sağlam tutarak muhtemelen en yüksek hızları sınırlamaya çalışıyorlar. Hızın hala önemli olduğuna dair hiçbir soru işareti yok. Ama bu yarış her zamankinden daha fazla, haritayı ne kadar hızlı okuyabileceğinizle ilgili olacak. Bunlar dijital olarak teslim edildiğinden, çalışma ve hazırlanma şansı yok. Bu, tam anlamıyla gerçek zamanlı olarak yol bulma mücadelesi.
06
Motosiklette iddialı pek çok isim var
Son beş Dakar, hepsi hala aktif olarak yarışan motosiklette beş farklı kazanan gördü. Bu beş ismin yanında hem Daniel Sanders gibi yeni hem de Nacho Cornejo gibi deneyimli birkaç yetenekli yarışçı bu yarışı kazanabilir. Red Bull KTM Factory Racing, son yarışın galibi Kevin Benavides ve 2021 Kros Dünya Şampiyonası'nın galibi Matthias Walkner dahil olmak üzere yepyeni motosikletlerinde yarışan dört Dakar kazananına sahip. Peki galibiyet garantili mi? Dakar'da asla değil.
07
Peki garanti olan bir şey var mı? Evet, macera.
Kesin olarak bildiğimiz birkaç şey var: Yarış 1 Ocak'ta başlıyor, çok fazla kum göreceğiz. Uzun ve zor bir yarış olacak. Sonuç olarak, Dakar'ın çekiciliği, katı kurallar ve yarış komiserleri tarafından kontrol edilen bir pist üzerinde kontrollü bir yarıştan kaynaklanmıyor. Tam tersi. Bu bir, nereye gideceksin, ne yapacaksın yarışı. Bir şey bozulursa onu nasıl düzelteceğin çok önemli. Bu, bilinmeyene bir yolculuk ve ne olursa olsun bu yolculuk destansı olacak.