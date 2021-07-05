Red Bull Dance Your Style’ın Muhteşem Finalinde Neler Oldu?

Red Bull Dance Your Style, 4 Temmuz Pazar günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşti.

16 dansçının teke tek performans göstererek dünya finaline katılmak için mücadele verdiği yarışmanın finalinde Gülay Tezcan ile karşı karşıya gelen Akay Üstünel , final yarışının ardından seyirci oylarıyla birinci seçildi.

Red Bull Dance Your Style’ın Türkiye birincisi olan Akay Üstünel bu sonuçla Aralık ayında Güney Afrika’da gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali ’nde ülkemizi temsil etme hakkı da kazandı.

Akay Üstünel © Nuri Yılmazer

İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birer dakikalık performansları ile adeta dans pistine meydan okudu. Pistte hünerlerini sergileyen 16 dansçı, doğaçlama bir şekilde ritme ayak uydurdu. Kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanan izleyiciler, performansların sonunda kazananı belirledi. Nefes nefese seyredilen mücadelenin sonunda oyların çoğunluğunu alan dansçı ise Akay Üstünel oldu.

Yarışmada 16 dansçı mücadele etti © Nuri Yılmazer

Kamufle ve Gökhan Türkmen de Finale Şarkılarıyla Eşlik Etti

Seyircileri coşturan Big Poppa’nın DJ olarak yer aldığı yarışmanın MC’liğini ise Türkçe rap dünyasının sevilen ismi Kamufle ile Cihan Ceylan yaptı. Ayrıca Kamufle’nin performansıyla dinleyiciyi coşturduğu yarışmada kelimenin tam anlamıyla dans etmeyen kalmadı.

Kamufle © Nuri Yılmazer

Sevilen şarkıcı Gökhan Türkmen de yeni şarkılarıyla Red Bull Dance Your Style sahnesini coşturdu. Türkmen finalle ilgili şunları söyledi: “Bu uluslararası organizasyonda profesyonel ve yaratıcı dansçılarımızla aynı sahneyi paylaşmaktan çok mutluyum. Tüm yarışmacı arkadaşlar birbirinden yetenekli. Güney Afrika’da gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek arkadaşımıza başarılar diliyorum.”

Gökhan Türkmen © Nuri Yılmazer

Dünya Finali 4 Aralık’ta Güney Afrika’da

30’dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style’ın, bu yıl ikinci kez gerçekleşecek dünya finali ise Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde 4 Aralık tarihinde düzenlenecek.