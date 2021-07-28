2006 ve 2018 yılları arasında Dani Pedrosa, 31 kez Premier Class galibiyeti ve toplamda 112 podyumla MotoGP pistinin en hızlı ve en popüler isimlerinden biriydi. Şimdi İspanyol sürücü, Wild-Card ile Red Bull KTM Factory Racing 'e geri dönüyor.

Pedrosa, 2018 sezonunun sonunda kaskını asmadan önce 13'te 11 kez MotoGP'de ilk beşte yer alma rekoru kırdı ve üç kez ikinci oldu. Pedrosa, emekli olmasının ardından Red Bull KTM Factory Racing ile birlikte çalışarak takımın KTM RC16 için Brad Binder ve Miguel Oliveira'nın elinde yarış kazanan bir motosiklete dönüştürmeye yardımcı oldu.

Pedrosa'nın son MotoGP yarışı 2018 yılının Kasım ayında Valencia'daki Ricardo Tormo'da beşinci olarak tamamladığı yarıştı. Ve şimdi 8 Ağustos'ta Steiermark Grand Prix için Red Bull Ring'e çıkışı onun dönüşünü anlamına gelecek.

Dani Pedrosa riding for Red Bull KTM Factory Racing © Philip Platzer/Red Bull Content Pool KTM ile en başından beri bu projenin bir parçası olmak çok ilginçti. Dani Pedrosa

MotoGP dönüşü hakkında konuşan Pedrosa, "KTM ile MotoGP'de en başından beri bu projenin bir parçası olmak ve deneyimlerimi onlarla paylaşabilmek çok ilginçti. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yaptık ve şimdi tekrar bir yarışa girmek ilginç çünkü bu size normal bir teste kıyasla farklı bir bakış açısı sağlıyor." dedi.

Pedrosa sözlerine şöyle devam etti: "Son yarışımdan bu yana uzun zaman geçti ve elbette Grand Prix'nin mantığı bir testten çok farklı. Yarış için odak noktam, bir yarışa hazırlık konusunda motosiklette sahip olduklarımızı test etmeye çalışmak. Yarışçıların farklı seanslar ve teknik özellikler için taleplerini anlamak istiyorum. Rekabetten bu kadar uzak kaldıktan sonra beklentilerim hakkında konuşmak zor. Her şey bir yarış zihniyetine uygun olabilir ya da olmayabilir ancak hafta sonunun tadını olabildiğince çıkarmaya çalışacağız."

Saygı: Dovizioso ve Pedrosa © Toni Börner/RedBull.com

Pedrosa, üç kez şampiyon Jorge Lorenzo, Casey Stoner ve takım arkadaşı Marc Márquez ile MotoGP için çığır açan savaşlar verdi ve en unutulmaz sezonunu 2012'de yedi yarış kazanarak hem de şimdiye kadarki en yüksek şampiyonluk puanını alarak kaydetti.

Yamaha'nın Lorenzo'su ile sezon boyu süren heyecan verici bir mücadelenin ardından Pedrosa, son sekiz yarışın altısını kazandı ancak Avustralya Grand Prix'sinin sondan bir önceki yarışında yarış dışı kaldı. Bu, yine de Lorenzo'ya üçüncü MotoGP tacını vermek için yeterliydi.

Pedrosa'nın Red Bull KTM Factory Racing'deki ilk yarışı hakkında yorum yapan Mike Leitner, "Dani'yi tekrar MotoGP'de görmek merak uyandıracak. Oldukça uzun süredir yarışlardan uzaktı ama KTM RC16 paketinin güçlü ve çok güçlü olan yanlarını ve eksik taraflarını yarış koşullarında analiz etmek için Red Bull Ring'deki garajda olması değerli olacak ve bu, test çalışmaları için iyi bir gösterge.

"Dani'nin tüm deneyimi sayesinde MotoGP projemizde büyük bir etkisi oldu. Grand Prix'nin tadını çıkarmasını istiyoruz! Şu anda MotoGP'de çok sayıda genç ve güçlü sürücü var, şimdi onlara tecrübesini aktaracak. Ancak bu onun daha fazla şey öğrenmesi ve spordaki mevcut ölçütü hissetmesi için iyi bir yol ve bu gelecekle ilgili testler için bize yardımcı olacak. ”