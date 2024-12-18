Dania Akeel: "Dakar Rallisi sadece bir yarış değil, tam bir deneyim"

Dania Akeel: Motosiklet yarışlarına Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki pistlerde bir boş zaman aktivitesi olarak başladım. Hafta sonları pistlere giderdim ve çok eğlenceliydi. Ralliye geçtim çünkü Suudi Arabistan'ın Dakar Rallisi gibi son derece popüler olan uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığını gördüm.

Çok heyecan verici bir spor gibi görünüyordu ve çölde atv sürerek büyüdüğüm için ralli bana tanıdık geldi. Pistteki motosikletlerden başlamak sizi hıza hazırlıyor. Buna alışıyor ve bir arabanın içinde rahat ediyorsunuz, bu da yarışa güzel bir giriş noktası oluyor.

O zamanlar 2021 yılıydı ve koronavirüs pandemisi nedeniyle sınırlar kapalıydı. İşte o zaman seyahat kısıtlı olduğu için ralliyi ciddi olarak düşünmeye başladım. "Tamam, şu anda yarışta ne yapabilirim?" diye düşündüm. Suudi Arabistan'a baktım ve olan biten buydu. Bu bir değişiklikti ama her şey çok doğal ve organik bir geçiş gibi geldi. O zamandan beri çok eğlenceliydi.