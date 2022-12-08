Danny MacAskill Geri Döndü: San Francisco'dan Kartpostal

San Francisco'dan Kartpostal gerçek bir tutku projesi. İlk sokak filmim olan Inspired Bicycles'ı 2009'da çektiğimden beri farklı kavramsal videolara odaklandım. Şimdi ise tekrar bir sokak filmi yapmak istedim.

Zor olacağını biliyordum çünkü betona çarpmak pek hoş bir şey değil. Ayrıca, çekimler arasında diz kapağımı kırdım, ama sonunda devam etmek ve projeyi bitirmek gerçekten harikaydı. Sonuçtan gerçekten memnunum.

San Francisco'dan Kartpostal'ı hemen yukarıda izleyebilirsin.

Hangi sokakta olursanız olun veya hangi yönden bakarsanız bakın, San Francisco'da olduğunuzu hemen anlarsınız. Danny MacAskill

Danny, The Beach Drop hareketini gerçekleştiriyor © Dave Mackison San Francisco'da sahile iniş © Dave Mackison/Matt Ford

Bu filmi yapmak için ikinci girişimim

2017'de yeni bir sokak videosu yapmayı düşünmeye başladım. Tüm farklı film türleri arasında en zorlu olan buydu. O zaman, '32 yaşındayım, vücudum iyi, hadi gidip güzel bir progresif sokak filmi çekelim' diye düşündüm.

Amerika'da, X Games gibi organizasyonlar aracılığıyla pek çok kaykay ve BMX projesi yapıldı. Ancak sokak bisikleti hala nispeten küçük alana sahip. Hans Rey gibi yıllardır bu branşta performans veren sporcular var ama oradaki insanların pek görmediği bir şey yapmanın harika olacağını düşündüm.

Danny MacAskill ikonik hareketleri için San Francisco'yu seçti © Dave Mackison/Red Bull Content Pool

Ekibim ve ben, San Francisco'yu Grand Theft Auto'daymış gibi keşfe çıktık. Her sokaktan geçmiş ve her binaya bakmış gibi hissediyorum. Danny MacAskill

San Francisco'yu seçtim çünkü orası bir film için çok ikonik bir yer. Hangi sokakta olursanız olun veya hangi yöne bakarsanız bakın, ister dik tepeler, ister renkli teraslı evler veya iki köprünün ve Alcatraz'ın muhteşem manzarası olsun, San Francisco'da olduğunuzu bilirsiniz. Havalı görünen bir film yapmak için mükemmel bir yer olacağını düşündüm.

Alcatraz Hapishanesi © Dave Mackison Pier 39, San Francisco © Dave Mackison

Ekibim ve ben San Francisco'yu Grand Theft Auto'daymış gibi keşfe çıktık. Sanki her sokaktan geçmiş ve her binaya bakmış gibi hissediyorum. Yine de film çekmeye başlamadan önce projeyi araştırmak için çok zaman harcamak önemlidir. En iyi yerleri buluyorsunuz, bir liste yapıyorsunuz ve sonra onları netleştirmeye çalışıyorsunuz çünkü şehir içinde izinlerle çalışmak zorundayız; insanları binalarından atlamak veya binalarının dışına çıkmak istediğinize ikna etmek zor bir şey.

İnsanları binalarından atlamak istediğinize ikna etmek zor bir şey. Danny MacAskill

Hayal ettiğim yerlerin çoğunu kullandığımız harika bir filmimiz vardı ve ardından Eylül 2017'de çekimlerin ikinci gününde ikonik bir kaykay noktasındaydık. Meydanın uzak ucundaki bazı raylarda 180 derece teker dokunuşu yapmaya çalışırken biraz hırslandım ve ne yazık ki bir kaza geçirdim. Diz kapağımı kırdım ama daha çok ön dişlerimden birkaçını yerinden oynattığım için endişelendim. Bu durum, projeyi durdurdu ve bugüne kadar hala etkilerini tamamen atlatmış değilim.

Danny, San Francisco sokaklarında © Dave Mackison

Aradan geçen uzun sürenin ardından tekrar sokak filmi çekmek için kolları sıvadım. Video benim arka tekerlekle yaptığım bir hareketle açılıyor. Rampa veya herhangi bir yükseklik olmadan sadece takla atıp dönülebilen parkur gibi sporları her zaman kıskanmışımdır. Takla atabileceğim en küçük mesafenin veya yüksekliğin ne olduğunu bulmaya çalıştım. Sonunda arka tekerlek için bir tümsek olarak kullanabilmem için kendi çiçek tarhımızı yapmak zorunda kaldık.

Denemesi korkutucuydu çünkü giderken tümseği kaçırırsanız, başınızın üzerinde takla atarsınız. Diğer taraftan, tümseğe çok sert vurursanız, ayaklarınız pedallardan düşer ve sırtınızın üzerine düşersiniz.

Danny dünyaya tersten bakıyor © Dave Mackison/Red Bull Content Pool Danny, "dur" levhasını hiçe sayıyor © Dave Mackison

Eğimli zemine inmek alışkın olmadığım bir şeydi. Düz inişlerde daha rahatım çünkü çarptığınızda, olduğunuz yere iniyorsunuz. Paspaslar üzerinde yaklaşık 20 kez denedim ve sonra paspasları alıp ilk denemde hareketi yaptım. Yere çarpmanın ne kadar kötü olduğunu bilmek zihinsel olarak aşılması en zor kısımdır. Ancak paspaslardan harekete geçiş yaparak korku oluşturmadan halletmeyi başardım.

Her hareketi kuralına göre yaparım...

Yapmak istediğim numaraları görselleştirmek ve planlamak için not defteri kullanmayı seviyorum. Bir deftere yazdığım ve çeşitli taklalar ve dönüşler yapan küçük çöp adamlarla ifade ettiğim bir hareketler listem var.

Bu hareketlerden biri de tenis filesi boyunca uzanan denge çizgisiydi. Bu, insanların bağ kurabileceği bir şeymiş gibi hissettiğim için her zaman denemek istediğim bir şeydi. Yine de oldukça spesifik bir kurulum olması gerekiyordu. Ağırlığımı kaldırabilmesi için teli standart 5 mm'den 8 mm'ye genişleterek ağı biraz değiştirmek zorunda kaldık. Direklerin de onlara zarar vermemem için belirli bir konfigürasyonda olması gerekiyordu.

Danny, tenis filesinin üzerinde © Dave Mackison/Red Bull Content Pool Tenis ve bisiklet bir araya gelirse © Dave Mackison

File üzerinden geçme hareketi toplam iki günde yaklaşık 400 deneme sonucunda tamamlandı Danny MacAskill

File üzerinden geçme hareketi toplam iki günde yaklaşık 400 deneme sonucunda tamamlandı. En zor kısım, telin üst kısmındaki malzemenin siz tel boyunca giderken dönerek lastiklerinizi sürüklemesidir. Lastiklerin takılıp takılmayacağına dair zar atıyormuş gibi hissediyorsunuz.

Doğrusu, filmdeki en zor numaraydı ve işe yaramasına oldukça sevindim. Uçuk fikirlerden biriydi ve bunu yapıp yapamayacağıma dair hiçbir fikrim yoktu.

Danny MacAskill gölgesine karşı © Dave Mackison

China Beach'e çift iniş, yoğun araştırmalar sonucu karar verdiğimiz ve Golden Gate Köprüsü'ne kadar gerçekten harika bir manzaraya sahip olan başka bir hattı.

İlk iniş kesinlikle berbattı Danny MacAskill

Sonunda denemeyi başardım ve ilk denememde arka frenim kaydı ama neyse ki geriye doğru düştüm. İkinci seferde arka tekerleğe indim ve dengemi sağladım ama ayağımı duvara dayamak zorunda kaldım. Üçüncü seferde, yapmayı başardım. İkinci iniş, kişisel olarak benim için biraz hayal kırıklığıydı, ancak ilk iniş kesinlikle berbattı.

Danny MacAskill, Alcatraz merdivenlerinde © Dave Mackison/Matt Ford Danny MacAskill imkansızı başarıyor © Dave Mackison/Matt Ford

Zamana karşı bir yarış

Film çekebildiğim en havalı yer kesinlikle Alcatraz'dı. Mahkûmların oturduğu bu ünlü basamakların bulunduğu yerlerde bisikletle çekim yapabilmek için çok özel izinler alındı.

Bazı açılardan bir Hollywood seti gibi hissettiriyor, ancak eskiden bir hapishane olduğunu düşündüğünüzde oldukça uğursuz bir havası var. Kendimi orada mahsur kalan mahkûmların yerine koymaktan kendimi alamadım. Ama sonra, Escape from Alcatraz'daki Clint Eastwood'a veya The Rock'taki Sean Connery ve Nicholas Cage'e benzeyen başka bir yanımı daha keşfettim.

Bu sporun bazı tehlikeli tarafları da var © Dave Mackison Alcatraz'dan kaçış planları © Dave Mackison

Alcatraz basamaklarındaki son ön takla, filmin en görkemli hareketi olarak öne çıkıyor ve kesinlikle hakkını verecek seviyede zorlayıcıydı.

Danny'nin San Francisco macerasının perde arkasına göz at ve bu projeyi nasıl başardığını keşfet.

Danny başarısını Red Bull ile kutluyor © Dave Mackison

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