Hemen Keşfetmen Gereken 4 Dans Türü

Bu dans 1960'larda Los Angeles gece kulüplerinde Don Campbell tarafından yaratıldı ve kısa bir süre sonra ''soul train'' adı verilen dans gösterisinin fenomeni oldu. Locking'in asıl hareketi olan ''THE LOCK'', adından da belli olduğu gibi, müziğin ritmi ile kolları kitleme hareketidir. Hikayeye göre Don Campbell ''funky chicken'' dansını yaparken bedeni kitleniyor ve böylece ''THE LOCK'' hareketi ortaya çıkıyor. Daha sonra diğer öncü dansçılar da bu stilin kurulmasına katkı sağladılar. The lock, Double lock, Muscle man, Wrist roll ve uncle sam point gibi temel hareketleri izlemek istiyorsan

göz atabilirsin.