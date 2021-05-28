Hemen Keşfetmen Gereken 4 Dans Türü

01 Dans Çeşitleri ve Türleri Nelerdir?

Dansa dair ilk arkeolojik kanıtlar 9 bin yıl önceye kadar gidiyor. Eski çağlarda insanların dini törenlerde efsaneler ve tanrılar hakkında dans eşliğinde masal anlattıklarına dair arkeolojik kanıtlar da bulunuyor. Seneler geçse bile biz hala dansla duygularımızı aktarıyor ve masallar anlatıyoruz. Aslında dans bedenimizin dilidir diyebiliriz. Her dilde olduğu gibi dansın da farklı türleri ve her türün kendine ait yapısı ve teknikleri var. Hazır herkesin kendi vücut dilini ortaya koyduğu Red Bull Dance Your Style da yaklaşırken bazı dans türlerini keşfetmenin tam zamanı.

02 Locking Dansı

Locking Dansı © Red Bull Content Pool

Bu dans 1960'larda Los Angeles gece kulüplerinde Don Campbell tarafından yaratıldı ve kısa bir süre sonra ''soul train'' adı verilen dans gösterisinin fenomeni oldu. Locking'in asıl hareketi olan ''THE LOCK'', adından da belli olduğu gibi, müziğin ritmi ile kolları kitleme hareketidir. Hikayeye göre Don Campbell ''funky chicken'' dansını yaparken bedeni kitleniyor ve böylece ''THE LOCK'' hareketi ortaya çıkıyor. Daha sonra diğer öncü dansçılar da bu stilin kurulmasına katkı sağladılar. The lock, Double lock, Muscle man, Wrist roll ve uncle sam point gibi temel hareketleri izlemek istiyorsan bu linke göz atabilirsin.

03 Popping Dansı

Popping dance © Red Bull content pool

1975'lerde şarkılar ''funky'' tarzından artık ''disco'' tarzına geçiş yapmaya başladı. Dans, şarkının vücudu harekete geçirmesinden açığa çıktığı için müzikler değişmeye başlayınca, danslar da değişmeye başladı. Fresno California’da olan Boogaloo Sam, boogaloo dansını yarattı ve sonra ''Train soul'' gösterisinde locking gruplarından ilham alarak başka dansçıları da toplayıp, ekip olarak çalışmaya başladılar ve böylece popping dansının oluşumunun temelleri atıldı. 1977'da efsanevi Electric Boogaloos (Electric boogaloo lockers) kuruldu. Bu ekipte Boogaloo Sam, Pop'in Pete, Skeeter Rabbit, Suga pop ve Mr. Wiggles gibi isimler yer alıyor. Boogaloo Sam, etrafta gördükleri şeylerden ilham alarak hareketleri yaptıklarını söylüyor. Hatta ''ticking'' hareketi saatten esinlenerek ortaya çıkmıştır. Güzel bir showcase için bu videoya göz atabilirsin.

Popping dansında hitting, dime stops, ticking, gliding, waving ve isolation gibi teknikler yer alıyor. Bu teknikleri puppet, scarecrow, animation vb gibi stiller ile bir araya getirip farklı hareketler ve yapılar yaratılabilir.

04 Waacking Dansı

Waacking Dansı © Dance Your Style

Aslında Waacking dansı Los Angeles 1970'lerde ''punking'' adı verilen danstan ortaya çıkmıştır. Bu dans geçmişte eşcinsel dansçıların kendilerini gece kulüplerinde funk müzik ile ifade etmeleriyle oluştu. Kulüplerde müzik çalan bir DJ o tarzda dans eden erkekler ile aralarında şakalaşmak için punk ya da punking terimini kullandı ve böylece ''punking'' adı ortaya çıktı. Punking aslında oyunculuk gibi ve bu yüzden de sessiz filmler, müzikaller ve Looney Tunes karakterlerinden ilham alarak gelişti.

Orijinal punk olan Arthur Goff, Tinker Toy ve Andrew Frank Soul Train televizyon programında yer alarak punking ve waacking dansını dünyaya tanıttı. Soul Train dansçısı olan Tyrone Procter New York şehrine taşındı ve ''Breed of motion'' ekibine katıldı bu ekip NYC ve Japonya’da Waacking dansını çok etkiledi.

1980'lerde çoğu orijinal punk dansçısını kaybettik ve onlarla beraber punking ve waacking izleri de gözden kaybolmaya başladı. 2003 yılında profesyonel dansçı Brian ''Footwork'' Green bu eksikliğin farkına vardı ve tekrardan Waacking dansını sahalara taşımaya çalıştı.

''Waack'' hareketi aslında kol ile atılan darbedir ve batman çizgi filminden esinlenerek yapılmıştır. İzleyerek daha iyi görebilirsin. Bu hareketin yanı sıra Posing, Footwork ve Hairbrush gibi hareketler de Waacking'in temelinde yer alıyor. Bu dansın asıl amacı dansçıların kendilerini oldukları ve istedikleri gibi ifade etmeleri ve kendi hikayelerini anlatmalarıdır.

Hip Hop Dansı

Anane The Dancer kıvrak hip-hop figürleriyle öne çıkıyor © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool

Hip Hop sadece bir dans değil, bir yaşam tarzıdır. 1970'lerde ABD'nin karanlık dönemlerinden geçtiği sırada bu ortamdan etkilenen ve zor durumda kalan gençler hayatın zorluklarından kaçmak için yeni bir yaşam tarzı ve kültür yarattılar. Böylece Hip Hop kültürü ortaya çıktı ve insanlar duygularını ve yaratıcılıklarını daha enerjik ve yapıcı yerlerde kullanmaya başladılar.

1967 yılında DJ Kool Herc West Bronx'da partiler düzenlerken insanlar gelip dans edip iletişim kuruyorlardı. Böylece Breaking ve Hip Hop dansının ortaya çıkış temelleri atılmış oldu. Bounce, Groove ve Rock Hip Hop dansının temel elementleridir. Aslında Hip Hop dansı, içinde pek çok dans stilini barındıran bir türdür. Afrikan-Amerikan dilinde ''Hip'' bedende hareket eden bölgelere verilen bir isimdir ve ayrıca gelişim anlamına da gelir. ''Hop'' kelimesi de zıplamak demektir. Bu iki kelime yan yana geldiği zaman bu kültürün amacını yani ilerlemeyi, hayatı anlamayı ve gelişmeyi simgeliyor.

Burada ismi geçen türler, dünyada yapılan sayısız dans türünün sadece bir kısmı diyebiliriz. Bu türlerin yanı sıra Dance Hall, Bale, Salsa, House ve daha birçok dans türü bulunuyor. Tüm dans türlerini incelediğimizde, birbirleri ile farklı olsalar bile hepsinin amacı her sanatta olduğu gibi içimizdeki duyguları, fikirleri, hayata bakışımızı ve hikayelerimizi elimizdeki en güzel iletişim aracı ile yani vücudumuzla dışarı yansıtmak ve birbirimizle paylaşmak olduğunu fark ediyoruz.