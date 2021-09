Dünyada Bir İlk: Dario Costa Uçağıyla Çatalca Tünelinden Geçti!

Costa bu unutulmaz başarının ardından şunları söyledi: "Her şey çok hızlı gerçekleşti. İlk tünelden çıktığımda uçak çapraz rüzgarlar nedeniyle sağa doğru hareket etmeye başladı ve o an aklımda her şey yavaşladı. Hemen reaksiyon verdim ve uçağı diğer tünele girmek için doğru yola sokmaya odaklandım. Ardından aklımdaki her şey yeniden hızlandı."