Dünyada Bir İlk: Dario Costa Uçağıyla Çatalca Tünelinden Geçti!

4 Eylül 2021 Cumartesi , şafaktan hemen sonra, dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Dario Costa, İstanbul'un hemen dışındaki iki otoyol tünelinin dar sınırlarında bir yarış uçağı uçurarak tünel geçişi yaptı ve havacılık tarihinde yeni bir sayfa yazdı.

Rekor denemesi Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinde gerçekleşti. Neredeyse karanlıkta ve beton yaylardan oluşan duvarlar ile yakından çevrili olan Costa, ilk tünelin içinde zorlu bir kalkış gerçekleştirdi, bir açık hava boşluğundan yükseldi ve ardından 70 santim ile 1 metre arasındak bir yükseklikte uçarak, ikinci tünelde saatte ortalama 245 kilometrelik bir hıza ulaşarak uçuşunu sürdürdü.

İşte Tunnel Pass hakkındaki diğer detaylar

41 yaşındaki Costa, İtalyan Akrobasi Şampiyonası'nın en üst kategorisini kazandı ve Red Bull Air Race Challenger Class'a katılan ve bir yarış kazanan ilk İtalyan pilot oldu. Yirmi yılı aşkın uçuş deneyimi ve sayısız havacılık başarısıyla 60'tan fazla uçak modeli uçurdu ve 5.000 saatten fazla uçuş yaptı. Bunların yarısından fazlası ise yüksek performanslı akrobasi alanında.

Hayatımda hiç tünelde uçmamıştım, bunu hiç kimse yapmamıştı!

Tunnel Pass projesi, Costa'nın bugüne kadarki en zorlu ve karmaşık girişimiydi. 40 kişilik bir ekip, özel olarak geliştirilmiş eğitim teknolojisi ve bir yıldan fazla hazırlık gerektiriyordu. Proje boyunca, değişkenleri ve dikkat dağıtıcı şeyleri sınırlamak için proje gizlilik içinde yürütüldü. Böylece bu proje, 12 ay önce kağıt üzerinde basit bir fikirken, başarılı bir uçuşa ve unutulmaz bir rekora dönüştü.

Guinness Rekorlar Kitabı hatırası! © Nuri Yilmazer

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde İstanbul'un dışında bulunan ve ilk olarak Mart 2020'de hizmete giren ve dünyanın en geniş tünelleri olarak bilinen Çatalca'daki çifte tüneller, son teknoloji ürünü. Ancak bir uçağın uçuşu için değil, dört şeritli otomobil trafiği için tasarlandı. Özel olarak modifiye edilmiş Zivko Edge 540 yarış uçağının kokpitinde olan Costa, sabah 06:43'te ilk tünelin içinde havalandı. Yeni doğan güneş, pilotun arkasında belirerek en uygun ortam koşullarını sağladı. Costa'nın sınırlı hava boşluğunda, uçağı asfaltın ortalama 140 cm üzerinde bir uçuş yolunda tutması ve hata affetmeyen tünel duvarları arasında yaklaşık 4 metrelik dar bir mesafeyi yönetmesi gerektiği anlamına geliyordu. Tünelin eğimi ve şeklindeki değişiklikler de yörüngeyi karmaşıklaştıran etkenler arasındaydı.

Tarihe geçen anlar! © Nuri Yılmazer

İlk tünelden kalkan Costa, ikinci tünelin sonuna 43.44 saniyede ulaştı. 2,260 metre mesafe kat etti ve saatte ortalama 245 kilometrelik bir hıza ulaştı.

Hava akımındaki değişiklikler ve uçağın son derece hassas kontrolleri, Costa'ya uçuş boyunca 250 milisaniyeden daha kısa tepki süresi bırakıyor ve milimetrelik el hareketleri gerektiriyordu. En kritik anlardan biri tüneller arasındaki 360 metrelik boşlukta yaşandı ve Costa ikinci tünelin alçak ve dar açıklığına girmeye hazırlanırken yarış uçağı [çapraz rüzgarlara / açık hava koşullarına] maruz kaldı. Yarış uçağı tünelin diğer tarafından fırladığında, Costa'nın sevinci henüz yere dahi inmeden gözle görülebiliyordu. Çünkü 2 dakikadan bile kısa bir sürede 5 rekor birden kırmıştı.

Her şey çok hızlı gerçekleşti!

Costa bu unutulmaz başarının ardından şunları söyledi: "Her şey çok hızlı gerçekleşti. İlk tünelden çıktığımda uçak çapraz rüzgarlar nedeniyle sağa doğru hareket etmeye başladı ve o an aklımda her şey yavaşladı. Hemen reaksiyon verdim ve uçağı diğer tünele girmek için doğru yola sokmaya odaklandım. Ardından aklımdaki her şey yeniden hızlandı."

Dario Costa tarihe geçen rekorunu kutluyor © Samo Vidic

Bu başarı yeni bir Guinness Dünya Rekoru'nun da kırıldığı anlamına geliyordu: Bir Uçakla Geçilen En Uzun Tünel (2.260 m) . Dikkate değer diğer dört rekor ise şunlardı: Bir tünelden ilk uçak uçuşu, katı bir engel altında en uzun uçuş, iki tünelden ilk uçak uçuşu, bir tünelden ilk uçak kalkışı.

Costa'ya, Red Bull Air Race'i geliştirme ve yarışmadaki rolüyle tanınan bir havacılık efsanesi olan 65 yaşındaki Macar akrobasi ve yarış pilotu Péter Besenyei rehberlik etti. Besenyei ayrıca Budapeşte'deki Zincirli Köprü'nün altından baş aşağı uçmak gibi kahramanlıklarıyla da tanıyor.

Tünelden son çıkış! © Mahmut Cinci/Red Bull Content Pool

Costa son olarak şunları söyledi: "Hayatımda hiç tünelde uçmamıştım, bunu hiç kimse yapmamıştı. Bu yüzden işlerin yolunda gidip gitmeyeceği konusunda kafamızda büyük bir soru işareti vardı. Şimdi tabii ki büyük bir rahatlama oldu ama en önemlisi de büyük bir mutluluk. Benim için bir diğer hayalin daha gerçekleşmesi bu."

Dario Costa'nın ülkemizde kırdığı bu inanılmaz rekorun videosu çok yakında yine bu sayfalarda olacak. Aksiyonu kaçırmamak için Red Bull TV ve RedBull.com 'u takipte kal!