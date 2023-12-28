Deniz Öncü: "Bu yıl Moto2’ye alışıp, 2025’te şampiyon olmak istiyorum."

Deniz Öncü, son Moto3 sezonunu 223 puanla dördüncü sırada tamamladı. Sekiz kez podyumdaydı, üç kez de yarış galibiyeti elde etti. Şimdi, sırada Moto2 var. Red Bull Sporcusu Deniz Öncü'yle sözü geçtiğimiz sezondan açtık, Moto2 hazırlıklarına ve gelecekteki hedeflerine kadar pek çok konuya değindik...

Moto3’te kariyerinin en iyi sezonunu geçirdin. Şimdi ise hedefin Moto2’de başarı kazanmak. Dönüp baktığında 2023 nasıl geçti senin için?

2023 sezonu bence olumluydu. Çok büyük tecrübeler edindim. Çünkü gerçekten, benim için çok olaylı bir sezon geride kaldı diyebilirim. Anı olarak kalacak güzel günlerimiz de oldu. Yarışlar kazandık, podyumlara çıktık. Aynı zamanda yaptığım hatalar ve bu hatalardan çıkaracağım dersler de oldu. Tabii ki bazı cezalara maruz kaldığım bazı yarışlar oldu. Normalde bu sene ben dünya şampiyonluğuna oynuyordum. Ama verilen bütün cezaları topladığımız zaman, dördüncü bitirebildim ancak. O cezaların hiçbirini çekmemiş olsaydım, belki de şampiyon ben olacaktım...

Deniz Öncü kariyerinin ilk Moto3 zaferini kutluyor © Red Bull Content Pool

Geçen sezon kariyerinin ilk Moto3 zaferlerini de aldın. Almanya, Avusturya ve Avustralya'da muhteşem galibiyetler alırken 8 kez de podyum yaptın. Bu yarışlar içinde senin için en unutulmaz olanı hangisiydi?

Avusturya da çok iyiydi ama en unutamayacağım yarış Almanya diyebilirim. Çünkü ilk birinciliğimi çok uzun zamandır kovalıyordum ama bir türlü olmuyordu. Artık o yarışta anlamıştım. Sadece ben ve bir rakibim daha vardı. Diğerlerine çok fazla fark açmıştık. Artık son tura girdiğimizde ben zaten kafamda bitirmiştim, nerede atak yapıp yarışı kazanacağımı biliyordum. Son viraja gelene kadar viraj sayıyordum. Orada atağı yapıp yarışı kazandığımda, inanılmaz bir adrenalin patlaması yaşadım diyebilirim. Çünkü aynı zamanda kafamda kurduğum geçiş ve “Yarışı nasıl kazanabilirim?” hesaplamaları da tutmuştu. Kendimi ayın üzerinde gibi hissettim o anda. Avusturya yarışını kazandığımda da aslında çok hızlıydım anca pistte çok uzun düzlükler vardı. Ben de düzlükten ziyade virajlarda daha hızlıyım. Son turda, üçüncü dördüncü virajda liderliği de almıştım aslında. Ama düzlükte iki rakibim de beni geçti ve tekrar üçüncülüğe düşmüştüm. Son virajlarda da biraz podyumu kabullenmiştim çünkü üçüncüydüm ve birinciliğe çıkacak virajlar kalmamıştı. Belki ikinci olabilirdim. Ancak son viraja gelirken, ikincinin birinciye atak yapacağını görünce ben, “En hızlı nasıl çıkabilirim” diye atak yapmak istedim. Son viraja üçüncü girip birinci çıktım ve yarışı kazandım. İnanılmazdı.

Son tura en önde girmeyi mi tercih edersin?

Tek başıma arayı açıp gitmişsem çok rahat olurum. Bilirim ki aramızda iki saniye var. Riske girmem ve yarışı kazanırım. Ama eğer süre çok azsa, ben son tura birinci girmeyi tercih etmem. Çünkü o zaman av olursun. Arkandaki kişi sana her zaman atak yapabilir. Evet, atağı belki tutturur, belki tutturamaz ama orada avcı o, av da sensin. Öyle ya da böyle sana bir atak gelecek orada. Şanslıysan pozisyonu tutabilirsin.

Deniz Öncü damalı bayrağı ilk sırada görüyor © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Moto2 için kendine nasıl bir hedef koydun?

Artık yeni bir kategorideyiz. Öğrenmek biraz zaman alacak. Çünkü bambaşka bir motor, başka bir stil. Kendimi biraz evrimleştirmem gerekecek bu kategoriye göre. Başta, ilk testlerde ve birkaç yarışta kendim için kesinlikle büyük bir beklenti oluşturmuyorum, baskı da kurmuyorum. Baskı kurarsan zaten yapamazsın. Kafamda şöyle oluşturdum. Sezona başladığımda alışma sürecinin ardından ilk 15’te olmak istiyorum. Devamında artık her yarışta bir pozisyon, iki pozisyon yükselmek sonra ilk 10’a, ilk 8’e, ilk 5’e, ilk 3’e girmek istiyorum. Sezonun sonuna doğru da artık yavaştan podyuma çıkmak istiyorum.

Yeni motosikletini test etme şansın oldu mu?

Tabii ki... Sezon bittiğinde Moto2 testini yaptık. Motor gerçekten bambaşka... Çok daha hızlı, büyük ve ağır. Şöyle bir şey de var. Bizim takım süspansiyon markasını değiştirdi. Bu süspansiyon da aslında yaklaşık 92 teste çıkmıştı. Ancak son testte gördük ki beklenilen çıtanın çok altında kaldı. Çünkü ne yaparsak yapalım istediğimiz hızlara gelemiyorduk. Ama zaten sorun bulundu. Süspansiyonda bazı geliştirmeler yapılması gerekiyor. Şu an bunun verileri takımımda var. Bu umduğumuz gelişmeyi de kaydedebilirlerse, rekabetçi oluruz. Çünkü ne kadar iyi olursan ol, bizim sporda süspansiyon çok önemli.

Deniz Öncü © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Asıl hedefinin MotoGP olduğunu hepimiz biliyoruz. Oraya da son bir adımın kaldı. Sen kendine MotoGP'ye geçmek için bir tarih belirledin mi? Kaç yaşında ya da hangi sezondan itibaren MotoGP'de olmayı isterdin?

Biz daha küçük çocukken hayalimiz MotoGP idi. Ama MotoGP demek, sadece “Ben büyüğünce oraya çıkacağım” demek değil. En küçük yaş kategorisinden başlıyorsun. Her kategoride başarılar elde ederek, dolu dolu oraya gitmek gerekiyor. Şimdi Moto2’deyim ve bir adımım kaldı. Ama buraya gelene kadar yaklaşık 8-9 kategoride şampiyon oldum. Tabii ki bu gurur verici. Ama bir yere ulaştığında, asla “Tamam oldu, bitti” demek yok. Ben MotoGP’ye çıktığımda “Tamam hedefime ulaştım” demeyeceğim ki... Sonuçta amacım orada şampiyon olmak. O yüzden şimdiki hedefim bu sene Moto2’ye alışmak. 2025’te yani ikinci senemde şampiyon olmak istiyorum. Kendime asla baskı kurmuyorum. Çünkü şanssızlıklar da var bu işin içinde. Devamında ya iki ya da üç sene sonra MotoGP’ye geçmek istiyorum.