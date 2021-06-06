Deniz Öncü Barcelona'da Moto3 Kariyerinin İlk Podyumuna Çıktı!

yarışa 12. sıradan başladı. Deniz yarışın başlaması ile birlikte hızını artırdı ve henüz iki tur geçilmişken sekizinciliğe kadar geldi.

İlk 10 turda kontrollü bir sürüş ile hızını koruyan Deniz, asıl atağını ise yarışın bitimine 10 tur kala yaptı ve yedincilikten bir anda ilk sıraya yükselerek bitime 10 tur kala yarışa liderlik etmeye başladı.

İlk 10 turda kontrollü bir sürüş ile hızını koruyan Deniz, asıl atağını ise yarışın bitimine 10 tur kala yaptı ve yedincilikten bir anda ilk sıraya yükselerek bitime 10 tur kala yarışa liderlik etmeye başladı.

İlk 10 turda kontrollü bir sürüş ile hızını koruyan Deniz, asıl atağını ise yarışın bitimine 10 tur kala yaptı ve yedincilikten bir anda ilk sıraya yükselerek bitime 10 tur kala yarışa liderlik etmeye başladı.

Müthiş bir liderlik yarışının olduğu ön grup içinde hep kalmayı başaran Deniz bu sırada arkasındaki isimlerin kontrolsüz sürüşlerine karşı da savunma sürüşü yapıyordu.

Müthiş bir liderlik yarışının olduğu ön grup içinde hep kalmayı başaran Deniz bu sırada arkasındaki isimlerin kontrolsüz sürüşlerine karşı da savunma sürüşü yapıyordu.

Müthiş bir liderlik yarışının olduğu ön grup içinde hep kalmayı başaran Deniz bu sırada arkasındaki isimlerin kontrolsüz sürüşlerine karşı da savunma sürüşü yapıyordu.

Tech3 Racing adına yarışan Deniz, bitime 7 tur kala yeniden yarışa liderlik etmeye başladı. Şampiyona lideri Pedro Acosta ile liderlik mücadelesi veren Deniz, birbirine çok yakın seyreden ilk beş sürücü arasında sürekli kalmayı başararak kendisini yarışın sonuna saklıyordu.

Tech3 Racing adına yarışan Deniz, bitime 7 tur kala yeniden yarışa liderlik etmeye başladı. Şampiyona lideri Pedro Acosta ile liderlik mücadelesi veren Deniz, birbirine çok yakın seyreden ilk beş sürücü arasında sürekli kalmayı başararak kendisini yarışın sonuna saklıyordu.

Tech3 Racing adına yarışan Deniz, bitime 7 tur kala yeniden yarışa liderlik etmeye başladı. Şampiyona lideri Pedro Acosta ile liderlik mücadelesi veren Deniz, birbirine çok yakın seyreden ilk beş sürücü arasında sürekli kalmayı başararak kendisini yarışın sonuna saklıyordu.