Deniz Öncü Barcelona'da Moto3 Kariyerinin İlk Podyumuna Çıktı!

Moto3'te bu hafta sonu adres Barcelona'ydı. Organizasyonda ülkemizi temsil eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü yarışa 12. sıradan başladı. Deniz yarışın başlaması ile birlikte hızını artırdı ve henüz iki tur geçilmişken sekizinciliğe kadar geldi.
İlk 10 turda kontrollü bir sürüş ile hızını koruyan Deniz, asıl atağını ise yarışın bitimine 10 tur kala yaptı ve yedincilikten bir anda ilk sıraya yükselerek bitime 10 tur kala yarışa liderlik etmeye başladı.
Müthiş bir liderlik yarışının olduğu ön grup içinde hep kalmayı başaran Deniz bu sırada arkasındaki isimlerin kontrolsüz sürüşlerine karşı da savunma sürüşü yapıyordu.
Tech3 Racing adına yarışan Deniz, bitime 7 tur kala yeniden yarışa liderlik etmeye başladı. Şampiyona lideri Pedro Acosta ile liderlik mücadelesi veren Deniz, birbirine çok yakın seyreden ilk beş sürücü arasında sürekli kalmayı başararak kendisini yarışın sonuna saklıyordu.
Neredeyse her tur liderin değiştiği kaotik yarışta sakinliğini hep koruyan Deniz, son beş tura girilirken altıncı basamaktaydı. Birinci ile onbeşinciyi sadece 2 saniyenin ayırdığı müthiş yarışta son tura ilk beş içinde giren Deniz, sürekli ilk üçü zorladı ve finişe dördüncü sırada geldi. Jaume Masia'nın aldığı bir sıra cezasının ardından ise Deniz üçüncülüğe yükseldi ve kariyerinin en iyi Moto3 derecesini elde etmeyi başardı. Bu sonuçla Can Öncü'nün Valencia'daki unutulmaz Moto3 zaferinin ardından bu kez kardeşi Deniz Öncü üç yıl sonra Moto3'te podyum yapan ikinci Türk sporcu olarak göğsümüzü kabartmayı başardı.
Yarış sonunda gözyaşlarını tutamayan Deniz şunları söyledi: "İnanamıyorum! Konuşamıyorum bile şu anda. Beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle, kardeşim, babam ve Kenan Sofuoğlu'na çok teşekkür ediyorum."