Deniz Öncü'nün Favori Red Bull TV Filmleri

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, aynı zamanda sıkı bir Red Bull TV izleyicisi. Yarışlardan arta kalan zamanlarda Red Bull TV'nin uçsuz bucaksız dünyasında gezinen Deniz, favori filmlerini senin için paylaşıyor.

KNN54 Riders

52 dakika KNN54 Riders Başarıya giden yolda yıllardır birlikte yürüyen, motor sporlarında tarih yazan ekibi yakından tanıyın.

Kenan Sofuoğlu'nun mentörlüğünde Türkiye'yi gururlandıran dört motor sporları yıldızının pistlerden özel hayata uzanan sıradışı dostluklarına tanık olun. Başarıya giden yolda yıllardır birlikte yürüyen, motor sporlarında tarih yazan ekibi yakından tanıyın.

Moto Maverick

24 dakika Moto Maverick Ryan Sipes, motokros yarışlarına stilize ve sinematik bir mercekle yakından bakıyor.

Ryan Sipes, motokros yarışlarına stilize ve sinematik bir boyut kazandırıyor. Rampalardan atlıyor, rüzgar gibi uçuyor. Toprak parkura deneysel bir yaklaşım getiren Sipes'ın serüvenini Red Bull TV'de Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsin.

Cliff Hunter

42 dakika Cliff Hunter Üç Red Bull Cliff Diving Dünya Şampiyonu, uzak dalış noktaları bulmak için Guatemala'da bir yolculuğa çıkıyor.

Red Bull Cliff Diving Dünya Şampiyonları Orlando Duque, Jonathan Paredes ve Rhiannan Iffland, Guatemala'daki en uzak şelalelerde yepyeni dalış noktaları bulmak için bir sıra dışı bir yolculuğa çıkıyor. Cesaret ve adrenalinin uçlarda yaşandığı bu maceraya sen de Red Bull TV ekranlarında tanık olabilirsin.

The Silent Samurai

32 dakika The Silent Samurai Dani Pedrosa’yı kendi kuşağının en yetenekli sürücüsü yapan en önemli anlara tanık olun.

Dani Pedrosa, bir süper yıldız. MotoGP pistlerinin unutulmaz ismi görkemli bir kariyerin sahibi. Bu belgesel Pedrosa'nın kariyerine bir başka eski MotoGP yıldızı Sete Gibernau’nun gözünden tanık olmamızı sağlıyor. Bu özel deneyimde Pedrosa'yı kendi kuşağının en yetenekli sürücülerinden biri yapan en önemli anları tekrar ziyaret ediyoruz.

Uncharted Waters

1 saat 25 dakika Uncharted Waters Kısa sörf tahtası devriminin öncüsü Avustralyalı sörfçü Wayne Lynch bir karşı kültür kahramanıydı.

Kaliforniya’dan uzakta, sörfün merkez üssünde, sörf sporunu kökten değiştirecek bir çocuk yaşıyordu. Bir karşı kültür kahramanı olan Avustralyalı sörfçü Wayne Lynch kısa sörf tahtası devriminin öncüsü oldu. Red Bull TV'de Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsin.