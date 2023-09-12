Deniz Öncü 2024'te Moto2'de Yarışacak!

Deniz Öncü ilk olarak 2019 yılında adım attığı Moto3'te bugüne kadar birçok başarı elde etti. İlk sezonunda beş ve ikinci sezonunda 15 yarışta piste çıkan Deniz Öncü,

2021 sezonunda ilk pole pozisyonunu kazandı

ve üç kez de podyuma çıkmayı başardı.