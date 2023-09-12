Deniz Öncü 2024'te Moto2'de Yarışacak!

Deniz Öncü ilk olarak 2019 yılında adım attığı Moto3'te bugüne kadar birçok başarı elde etti. İlk sezonunda beş ve ikinci sezonunda 15 yarışta piste çıkan Deniz Öncü, 2021 sezonunda ilk pole pozisyonunu kazandı ve üç kez de podyuma çıkmayı başardı.
Deniz Öncü'nün Moto3'teki yükselen performansı 2022 sezonunda devam etti. Sezon boyunca 20 yarışta mücadele eden Deniz Öncü; üç kez pole pozisyonunun sahibi oldu, üç kez podyumda yer aldı ve dört yarışta da en hızlı tura imza atan isim olmayı başardı.
2022 sezonunu 200 puanla beşinci sırada tamamlayan Deniz Öncü, 2023 sezonunda kariyerinin ilk Moto3 zaferlerini yaşadı. Geride kalan yarışlarda iki yarış galibiyeti elde eden Deniz Öncü, şampiyonada an itibariyle 144 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Gelecek yıl ise Deniz Öncü’nün kariyerinde yepyeni bir sayfa açılıyor. Red Bull KTM Ajo’nun 2024 kadrosunda Deniz Öncü ve İtalyan sürücü Celestino Vietti birlikte yarışacak. Deniz Öncü’nün yeni takım arkadaşı Vietti üç sezondur Moto2’de yarışıyor.
Red Bull KTM Ajo ile Moto2’ye geçeceği için mutlu olduğunu söyleyen Deniz Öncü sözlerine şöyle devam etti: “Bana güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için Aki’ye, KTM’ye, Red Bull’a ve beni her zaman destekleyen Kenan Sofuoğlu'na teşekkür ediyorum.”
Red Bull KTM Ajo takım patronu Aki Ajo’nun görüşleri ise şöyle: “Tecrübeli Moto2 sürücüsü ve yetenekli genç sürücü ikilisine sahip olacağımız için heyecanlıyız. Moto3'ün en hızlı sürücülerinden biri olan Deniz'i takımda görmekten dolayı çok mutluyuz.”