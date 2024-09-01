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MotoGP
Deniz Öncü'den Moto2 Kariyerinin İlk Podyumu
Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto2 kariyerinin ilk podyumuna İspanya'daki Aragon Grand Prix'sinde ulaştı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık yarışlarında yer alamayan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Avusturya'da pistlere dönüş yapıp 11. sırada finiş görerek Moto2 kariyerinin en iyi sonucu elde etmişti. Şampiyonanın bir sonraki ayağı Aragon'da vites yükselten Deniz, sıralama turu seansını dördüncü sırada bitirdi.
Deniz yarışın start'ında üçüncü sıraya yükselse de ilk turu dördüncü sırada geçti. İlk turları beş sürücünün yer aldığı lider grup içinde sürdüren Deniz, altıncı turda Diogo Moreira'yı geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Sekizinci turda Deniz'i geçmek isteyen Fermín Aldeguer yerde kalırken, bu temas sonrası Deniz de beşinci sıraya geriledi.
Deniz bir sonraki turda Diogo Moreira'yı bir kez daha geride bıraktı ve dördüncülüğe yükseldi. Bu sırada yarışın ilk üç sırasında Jake Dixon, Tony Arbolino, Alonso López yer alıyordu. Dixon ve Arbolino ikilisi farkı bir buçuk saniyenin üzerine çıkarırken, Deniz de üçüncülük için hızla López'e yaklaşıp farkı yarım saniye civarına indirdi.
Bitime beş tur kala López'i geçmek için atağını yapan Deniz, geçişi tamamladı ve böylece podyum pozisyonunu elde etmiş oldu. Deniz ilerleyen turlarda López ile arasındaki farkı açarak yerini korudu ve Moto2 kariyerinin ilk podyumunu elde etti. Yarışı Britanyalı sürücü Dixon kazanırken, İtalyan sürücü Arbolino ise ikinci sırada yer aldı.
Burada olmak çok güzel. Uzun ve zor bir sezon oldu benim için. Takımım için çok mutluyum.
- Dixon, Interval
- Arbolino, +1.779
- Deniz, +5.479
- López, +9.190
- González, +11.098
- Chantra, +13.060
- Ramirez, +16.494
- Ogura, +18.672
- Binder, +19.757
- Vietti, +21.301