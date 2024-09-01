Deniz Öncü'den Moto2 Kariyerinin İlk Podyumu

Deniz yarışın start'ında üçüncü sıraya yükselse de ilk turu dördüncü sırada geçti. İlk turları beş sürücünün yer aldığı lider grup içinde sürdüren Deniz, altıncı turda Diogo Moreira'yı geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Sekizinci turda Deniz'i geçmek isteyen Fermín Aldeguer yerde kalırken, bu temas sonrası Deniz de beşinci sıraya geriledi.

Deniz yarışın start'ında üçüncü sıraya yükselse de ilk turu dördüncü sırada geçti. İlk turları beş sürücünün yer aldığı lider grup içinde sürdüren Deniz, altıncı turda Diogo Moreira'yı geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Sekizinci turda Deniz'i geçmek isteyen Fermín Aldeguer yerde kalırken, bu temas sonrası Deniz de beşinci sıraya geriledi.

Deniz yarışın start'ında üçüncü sıraya yükselse de ilk turu dördüncü sırada geçti. İlk turları beş sürücünün yer aldığı lider grup içinde sürdüren Deniz, altıncı turda Diogo Moreira'yı geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Sekizinci turda Deniz'i geçmek isteyen Fermín Aldeguer yerde kalırken, bu temas sonrası Deniz de beşinci sıraya geriledi.