Deniz Öncü Pistlere Red Bull Ring'de Geri Döndü

, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir motosikletinden ayrı kalmış ve Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık yarışlarında yer alamamıştı. Pistlere Avusturya’da dönüş yapan Deniz Öncü, sıralama turu seansında iyi bir performans gösterdi ve yarışa 14. sıradan başlama hakkı elde etti.

Red Bull sporcusu yarışta çok iyi start alarak ilk tur içinde yedi sıra birden tırmanıp yedinci sıraya kadar yükseldi. Sonrasında bir sıra kaybetse de yarışı uzun süre sekizinci sırada götürmeyi sürdürdü. 23 turluk yarışın orta noktası geçilirken Deniz Öncü yarışa 11. sırada devam ediyordu.

Red Bull sporcusu yarışta çok iyi start alarak ilk tur içinde yedi sıra birden tırmanıp yedinci sıraya kadar yükseldi. Sonrasında bir sıra kaybetse de yarışı uzun süre sekizinci sırada götürmeyi sürdürdü. 23 turluk yarışın orta noktası geçilirken Deniz Öncü yarışa 11. sırada devam ediyordu.

Red Bull sporcusu yarışta çok iyi start alarak ilk tur içinde yedi sıra birden tırmanıp yedinci sıraya kadar yükseldi. Sonrasında bir sıra kaybetse de yarışı uzun süre sekizinci sırada götürmeyi sürdürdü. 23 turluk yarışın orta noktası geçilirken Deniz Öncü yarışa 11. sırada devam ediyordu.