© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
MotoGP
Deniz Öncü Pistlere Red Bull Ring'de Geri Döndü
Red Bull sporcusu Deniz Öncü, sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki aydır ayrı kaldığı Moto2 serüvenine Red Bull Ring'de geri döndü.
Deniz Öncü, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir motosikletinden ayrı kalmış ve Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık yarışlarında yer alamamıştı. Pistlere Avusturya’da dönüş yapan Deniz Öncü, sıralama turu seansında iyi bir performans gösterdi ve yarışa 14. sıradan başlama hakkı elde etti.
Red Bull sporcusu yarışta çok iyi start alarak ilk tur içinde yedi sıra birden tırmanıp yedinci sıraya kadar yükseldi. Sonrasında bir sıra kaybetse de yarışı uzun süre sekizinci sırada götürmeyi sürdürdü. 23 turluk yarışın orta noktası geçilirken Deniz Öncü yarışa 11. sırada devam ediyordu.
F1 yarışlarında olduğu gibi Moto2’de de sık sık pist limiti ihlallerine sahne olan Red Bull Ring’de grid’deki sürücülerin neredeyse yarısı uyarı aldı. İhlal tekrarı yapan Jaume Masiá, Mattia Pasini ve Sergio García gibi sürücüler ise uzun tur cezası alarak hem zaman hem de sıra kaybettiler.
Uzun bir sakatlık arasının ardından sonra pistlere dönüş yapan Deniz Öncü, 14. sıradan başladığı yarışı 11. sırada bitirerek sezonun en iyi sonucuna ulaştı ve beş puan aldı. Yarışın galibi Red Bull KTM Ajo takımından Celestino Vietti olurken, ona podyumda Alonso López ve Jake Dixon eşlik etti.