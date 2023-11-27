Deniz Öncü ile 72 Saat: MotoGP Serilerinin Çılgın Çocuğu

Deniz Öncü , MotoGP™'nin tam da ihtiyacı olan sporcu ve 2023'te Moto3'te kazandığı zaferlerle tüm yarışseverlerin gönlünü kazandı. Moto3 sezonunu dördüncü sırada bitiren Deniz, gelecek yıl ise Moto2'de yarışacak.

2016 yılında Malezya Grand Prix'sinde MotoGP™ efsanesi Valentino Rossi 'nin Red Bull Rookies Cup ve Asia Talent Cup yarışından sonra küçük bir yarışçının elini sıktığı sosyal medya fotoğrafı hatıralarda canlanıyor. Bu, Deniz'in motosiklet yarışlarında bugüne kadarki olağanüstü yolculuğunun ilk viral anıydı. O ve ikiz kardeşi Can, kategorideki ilk sezonlarının son yarışında ilk podyumlarını almışlardı.

Deniz'le odaklandığımız hafta sonu Endonezya Grand Prix'sinde gerçekleşiyor. Takım koordinatörü Laura onu "yüzde 50 baş belası, yüzde 50 sevimli çocuk" şeklinde tanımlıyor. Röportajımız başlamadan hemen önce Deniz telefonumu alıp WhatsApp'ta ona şaka yapmaya karar veriyor, benmişim gibi davranıyor ve Deniz'in kameraya ters ters baktığı bir fotoğrafla durumu açıklığa kavuşturmadan önce zamanında gelmediğinden şikayet ediyor.

Yaramaz çocuk Deniz © Matt Dunn

Günlerden Cuma, iki antrenman seansını tamamlayıp en iyi zamanlara birkaç saat sonra. Deniz, Malezya yarışını hatırlayınca gözleri parlıyor ve gülümsüyor. "Kahretsin," diyor. "O gün çok duygusaldım, hayallerimi yaşıyordum!"

Malezya'da yaşadıkları o gün, Öncü ikizleri için her şeyin yerli yerine oturmaya başladığı anlara sahne olmuştu. Asya Yetenek Kupası'ndaki damalı bayrak ise yüksek beklentiler için zemin oluşturmuştu.

"Türkiye'de ben ve kardeşim durdurulamaz bir pozisyondaydık," diyor Deniz ve ekliyor, "Yarışlarda hep birinci ve ikinci oluyorduk. Sadece kazanıyor, eğleniyor ve geri kalan herkesi mahvediyorduk."

Motokros ve Süpermoto'da yarışıyorlardı ve tüm rakiplerini pistten silip süpürüyorlardı. Beş kez Dünya Supersport Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu'nun yeteneklerini fark etmesi ise 2015 yılında tam zamanlı olarak asfalta geçiş yapmalarına vesile oldu.

Deniz Öncü Sachsenring Pisti'nde yarışıyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Yetenekleri aşikâr olsa da, 2016'nın başlarında ATC için yapılan sezon öncesi testlerde işler hiç de kolay değildi.

"Açıkçası, Türkiye'de ne kadar hızlı olduğumuzu gördükten sonra kazanacağımızı düşünüyorduk ama testlerde son sıralarda olduğumuzu gördük," diyor Deniz, "İlk testteki diğer sürücüler bizden sekiz ya da dokuz saniye öndeydi, 'burası da ne böyle' dedik."

2017'de Deniz'in ATC şampiyonluğunu ve Can'ın üçüncülüğü almasıyla ileri doğru bir adım daha attılar ve bu arada Red Bull Rookies Cup'ta boy göstermeye başladılar. İkili ilk denemelerinde üçüncü ve dördüncü sırayı aldılar. 2018'de Can, Rookies Cup şampiyonu olurken Deniz de yakın bir farkla ikinci oldu.

Henüz 15 yaşında olmasına ve Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışmak için asgari yaş sınırının 16 olmasına rağmen Can'ın Rookies Cup şampiyonluğu, ona sezonun son turu için İspanya'nın Valencia gidip wild card ile yarışma fırsatı verdi. Islak zeminde tüm motosiklet dünyasını şaşkına çeviren Can, ilk yarışını kazanarak tarihteki en genç yarış galibi oldu.

Ancak görünen o ki bu Deniz'in pek hoşuna gitmemişti. "O, Rookies Cup'ı kazanırken ben ikinci olduğumda çok kızmıştım, çünkü o Moto3'e yükseliyordu ve ben Gençler Şampiyonası'nda yarışmak zorundaydım," diyor Deniz. "Kardeşim Moto3'teydi ama ben değildim. Çok kızgındım. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Bu beni içten içe yiyip bitiriyordu."

Can Öncü Valencia'da MotoGP tarihine geçişini kutluyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Bir grand prix kazanan en genç pilot! © Toni Börner

Ancak o andan itibaren kardeşler için talihin bir cilvesi oldu. Böylesine başarılı bir ilk yarışın ardından, Can 2019'da tam zamanlı Moto3 sezonunda aradığını bulamadı ve 2020'de Dünya Supersport Şampiyonası'na geçiş yaptı. Deniz ise Moto3'te tam zamanlı bir koltuk elde etmeyi başardı.

Deniz, ham yeteneği ve sürati kadar çılgın hareketleri ve çarpışmaya hazır sürüş tarzıyla da kısa sürede ünlendi. Kibarca söylemek gerekirse, uzunca bir süre kendisini hem hayranlarına hem de padok üyelerine sevdirmek için mücadele etti.

2021 özellikle zor bir seyirlik oldu. Bir sonraki "viral" anı, tabiri caizse, Jerez'deki dördüncü turda ilk podyumu için çekişirken geldi. Deniz, son virajda aşırı iyimser bir hareketle diğer iki sürücüyü de yarış dışına itmişti. Son virajlarda bu tür girişimler beklenir, ancak bu biraz aşırıydı.

Bununla birlikte, birkaç yarış sonra Barselona'da ilk podyumu elde etmeyi başardı ve daha sonra iki podyum daha görmeyi başardı.

Deniz, her gün Kenan Sofuoğlu, kardeşi Can, Kenan'ın yeğeni ve Dünya Supersport yarışçısı Bahattin Sofuoğlu ve 2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile antrenman yapmaya devam ediyor. Antrenman rejimleri ve rekabetleri bir hayli yoğun.

Deniz, "Benden çılgınca bir şey gördüğünüzde, bunun nedeni antrenmanda Toprak ve Kenan abi gibi dünyanın en iyi sürücüleriyle çalışmamdan kaynaklanıyor," diyor, "Orada öğrendiklerimi burada da yapıyorum ve buradaki sürücüler antrenmandaki rekabete oranla yumuşak kalabiliyor. Yani, hadi ama, bu kadar yumuşak olup şikayet edemezsiniz!"

Deniz Öncü © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Eğer 2020 ve 2021 sezonları, Deniz'in "kötü adam" yılları olarak nitelendirilirse, 2022 sezonu ise onun kurtuluş sezonu olarak tanımlanabilir. Yarışlar sırasında kendini sakinleştirmeyi öğrenirken, o çılgınca heyecanlı, dirsek sürtmeli sürüş stiline de sürdürmeyi ihmal etmedi. Yılın ilk podyumunu 12. yarışta elde etmeden önce altı kez ilk beşe girdi. Bunu üç ilk dördün yanı sıra iki kez de ikincilik takip etti. Ancak henüz galibiyete ulaşamamıştı.

Deniz'in o sezon her yarışı bitirirken daha kontrollü olduğu açıktı. Daha da açık olan şey, düzlükteki dezavantajının, podyumun tepesinde durmakla arasında zihinsel bir bariyer oluşturacak kadar zarar görmesiydi. Valencia'da zaferi kıl payı kaçırdıktan sonra kimsenin gözünün içine bakamadı, o kadar öfkeliydi ki.

"Sorun olanları kabullenemememdi," diyor. "Kazanamadım, kızdım. Ama 'tamam' dedim, bu şekilde olmaz. Olanları kabullenmeye başladım çünkü bunu yaptığınızda, bunun için çalışmaya başlıyorsunuz."

Zafer yaklaşıyordu ve bu sırada #53'e karşı tutum da değişmeye başlıyor ve bu değişim MotoGP™ topluluğuna yayılıyordu. İnsanlar ilk galibiyetini alması için onu desteklemeye başladı. Sevilen bir sürücü haline geldi.

Ekip şefi Niklas Ajo yarış öncesinde Deniz Öncü'ye tavsiyelerde bulunuyor © Matt Dunn

Deniz, Tech3 takımından Aki Ajo'nun ekibine geçtiğinde 2023 sezonu için hazırdı. Finlandiyalı tecrübeli takım menajeri bir otokontrol ustasıydı ve birçok yarışçıyı zaferlere ve dünya şampiyonluklarına taşımıştı. Yine de Deniz, Aki'nin şimdiye kadarki en büyük meydan okuması olduğunu gülerek onaylıyor.

Deniz ve ekibi birlikte, Endonezya'da yarışa çıkarken mükemmel bir şekilde örneklenen zihniyeti ekip şefi, eski Moto3 yarışçısı ve Aki'nin oğlu Niklas Ajo iki kelime ile özetliyor: "Hesaplanmış riskler." Sırt sıvazlama yok, "iyi şanslar" yok; sadece sakin ama kararlı iki kelime.

Deniz, piste her çıktığında yeni düşünce sürecini açıklıyor: "Artık bastığım bir düğme var ve tüm duygularımı kapatıyorum. Bir robot gibi diyelim... Damalı bayrağa kadar her seferinde bunu yapmaya çalışıyorum, kontrolü elimde tutuyorum ve sakin oluyorum. Bir sürücü aptalca bir hata yaptığında ya da bana dokunduğunda bile, sorun değil, o da sadece ne kadar güçlü olduğunu göstermek istiyor."

Endonezya'da yarış sonrası © Matt Dunn Kaos benim hayatımda. Bundan keyif alıyorum. Hayatınızda her şey kontrol altındaysa bundan zevk almazsınız. Biraz adrenaline ihtiyacınız duyarsınız. Deniz Öncü

Bu yöntem bu yıl Almanya'da kesinlikle işe yaradı ve son turda, son virajda müthiş bir zafere ulaştı. Bunu Avusturya'daki ikinci zaferi izledi. Ama burada, Endonezya'da sekizincilikle yetinmek zorunda kaldı. "Sekizinci mi?! Orada ne oldu?' diye sorabilirsiniz. Bu, Moto3! Dünyanın en yakın geçen yarışı... Deniz aslında galibiyetten sadece 0,8 saniye uzaktı.

Yarış böyle olduğunda, stratejiden çok bir piyangoya benziyor. Ancak diğer taraftan, Deniz sadece yedi gün sonra Avustralya'da bir kez daha podyumun tepesindeydi ve hayal kırıklığı yaratan birkaç performansın ardından onu şampiyonluk yarışına geri döndüren bir galibiyet aldı.

Deniz bu vahşi tarafı olmadan motosiklet üzerinde bu kadar yetenekli olabilir miydi ya da hatta bu yanını söndürmek ister miydi? "Hayır. Bir açıdan evet. Ama başka bir açıdan, hayır," diyor Avustralya'daki galibiyetten sonra. "Çünkü bu benim karakterim. Çılgın olduğumda çılgınım ve herkes bunu bilir, bu sorun değil. Benim için bu normal. Hepimizin değiştirmek istediği kısım daha sakin olmak. Daha az hata, daha fazla odaklanma."

Bu yıl şimdiye kadar konuştuğumuz tüm yarışçılar arasında Deniz en ilgi çekici olanı gibi görünüyor. Muhtemelen şu anki yarışçılar arasında kariyerinin bu kadar başında böylesine inişli çıkışlı bir hikayeye sahip olan başka kimse yok.

Deniz'in çılgın tarafını uzak tutmayı öğrendiğine şüphe yok. Ancak bu sürekli devam eden bir çalışma ve hataların olacağını kabul eden ilk kişi o olacak. "Pistte bana güvenebilirsiniz. Aslında güvenemeyebilirsiniz. Ama sakin olduğumu düşünebilirsiniz," diyor gülerek.

"Kaos benim hayatımda var. Bundan zevk alıyorum. Hayatınızda her şey kontrol altındaysa, bundan zevk almazsınız. Biraz adrenaline ihtiyaç duyarsınız! Bir gün bile yorgun ya da sıkılmış olsanız, size adrenalin verecek bir şey ararsınız."

Birazcık drama Deniz'in gelişimine sağlıyor. Her ikisini de dengede tutması, onun MotoGP™'nin ihtiyaç duyduğu kahraman olma yolunda ilerlemesine olanak tanıyacak.