Deniz Öncü Valencia'da Kariyerinin En İyi Moto3 Derecesini Elde Etti!

Honda ile KTM'in birbirine meydan okuması ile geçen yarışa ülkemizi temsil eden

Yarış içinde performansını artıran ve hızını sürekli korumaya devam eden Deniz, yavaş yavaş yükselerek önündeki pilotları geçti. Sık sık geçişlerin yaşandığı yarışta Deniz, önündeki Darry Binder'ın sadece 0.209 saniye gerisinde altıncı olarak bu sezon kendi adına en iyi sonuca ulaştı.