Deniz Öncü Valencia'da Kariyerinin En İyi Moto3 Derecesini Elde Etti!
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11. sıradan başlayıp 6. sırada yarışı bitiren Deniz kendi adına sezonun en iyi derecesini elde etti.
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Moto3'te bu hafta sonu adres Valencia'ydı.
Honda ile KTM'in birbirine meydan okuması ile geçen yarışa ülkemizi temsil eden Deniz Öncü 11. sırada başladı. Yarışa ilk sıradan başlayan pilot ise Darryn Binder'dı.
Yarış içinde performansını artıran ve hızını sürekli korumaya devam eden Deniz, yavaş yavaş yükselerek önündeki pilotları geçti. Sık sık geçişlerin yaşandığı yarışta Deniz, önündeki Darry Binder'ın sadece 0.209 saniye gerisinde altıncı olarak bu sezon kendi adına en iyi sonuca ulaştı.
Alcaniz'de ve Emilia Romagna'da elde ettiği yedinciliğin ardından bir basamak daha çıkarak altıncılığa gelen Deniz, sezon sonunda performansını yükseltmeyi de başardı.
Yarışta ise kazanan Honda'dan Tony Arbolino olurken yine Honda'dan Sergio Garcia ikinci, KTM sürücüsü Raul Fernandez ise üçüncü oldu.
Moto3'te final yarışı haftaya Portekiz'de koşulacak ve bu yarış öncesi Arenas, Ogura ve Arbolino'yu birbirinden yalnızca 11 puan ayırıyor.