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Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit Çeyrek Final Maçına Çıkıyor
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar çıktığı tüm maçları kazanan Eczacıbaşı Dynavit çeyrek final maçına çıkıyor ve maç Red Bull TV'den canlı yayınlanıyor.
Türkiye'yi Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Eczacıbaşı Dynavit, grup maçlarının tamamını kazanıp direkt olarak çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. En iyi grup ikincileri arasında oynanan maçların ardından Eczacıbaşı Dynavit'in çeyrek finaldeki rakibi DevelopRes Rzeszów oldu.
Eczacıbaşı Dynavit'in Polonya temsilcisi DevelopRes Rzeszów ile 14 Mart salı günü saat 18:00'da Hala Podpromie salonunda oynayacağı maç Red Bull TV'den canlı yayınlanacak. Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğindeki canlı yayını aşağıdaki linkinten izleyebilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit'in şu ana kadar oynadığı maçların özet görüntülerine aşağıdan göz atabilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste Maç Özeti
5 dakika
Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti
Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti
9 dakika
Özet: Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv
Eczacıbaşı Dynavit - Chemik Police Maç Özeti
9 dakika
Eczacıbaşı Dynavit – Chemik Police: Maç Özeti
Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv Maç Özeti
9 dakika
Eczacıbaşı Dynavit – Maritza Plovdiv: Maç Özeti
C.S.M. Targoviste - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti
9 dakika
C.S.M. Târgoviște - Eczacıbaşı Dynavit: Maç Özeti
Chemik Police - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti
8 dakika