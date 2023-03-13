Eczacıbaşı Dynavit
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Voleybol

Eczacıbaşı Dynavit Çeyrek Final Maçına Çıkıyor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar çıktığı tüm maçları kazanan Eczacıbaşı Dynavit çeyrek final maçına çıkıyor ve maç Red Bull TV'den canlı yayınlanıyor.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Türkiye'yi Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Eczacıbaşı Dynavit, grup maçlarının tamamını kazanıp direkt olarak çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. En iyi grup ikincileri arasında oynanan maçların ardından Eczacıbaşı Dynavit'in çeyrek finaldeki rakibi DevelopRes Rzeszów oldu.
Eczacıbaşı Dynavit'in Polonya temsilcisi DevelopRes Rzeszów ile 14 Mart salı günü saat 18:00'da Hala Podpromie salonunda oynayacağı maç Red Bull TV'den canlı yayınlanacak. Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğindeki canlı yayını aşağıdaki linkinten izleyebilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit'in şu ana kadar oynadığı maçların özet görüntülerine aşağıdan göz atabilirsin.

Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste Maç Özeti

5 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti

Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti

9 dakika

Özet: Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv

Eczacıbaşı Dynavit - Chemik Police Maç Özeti

9 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – Chemik Police: Maç Özeti

Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv Maç Özeti

9 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – Maritza Plovdiv: Maç Özeti

C.S.M. Targoviste - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti

9 dakika

C.S.M. Târgoviște - Eczacıbaşı Dynavit: Maç Özeti

Chemik Police - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti

8 dakika

Chemik Police - Eczacıbaşı Dynavit: Maç Özeti

Voleybol