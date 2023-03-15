Eczacıbaşı Dynavit Çeyrek Final İlk Maçında Sahadan Galibiyetle Ayrıldı

Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Şampiyonlar Ligi serüveni Red Bull TV'de tüm hızıyla devam ediyor. Eczacıbaşı Dynavit için sırada CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali var. Büyük sahnede rakip Polonya temsilcisi Developres Rzeszov ve ilk maç Polonya'da oynanıyor. Emre Yazıcıol 'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı 'nın yorumları ile izleyiciyle buluşan maçta neler olduğunu hemen aşağıdan okuyabilirsin.

1. Set

Eczacıbaşı Dynavit maça Tijana Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Maja Ognjenovic, Irina Voronkova, Sinead Jack-Kısal ve Simge Aköz ile başladı. İlk topla birlikte Simge'nin iyi savunması geldi ve ardından Tijana Boskovic maçtaki ilk sayıyı aldı. Hemen sonrasında biraz da talihsiz bir pozisyonda top içeri kaçtı ve sayı Polonya temsilcisinin oldu. İki takım arasındaki kalite farkına istinaden, Rzeszow maça servise yüklenerek başladı ancak orada hatalar gelince Eczacıbaşı Dynavit 2-3 öne geçti. Temsilcimiz, maça ağırlığını koyarak başlamak istedi ancak Rzeszow da farkın henüz maç başında açılmaması için elinden geleni ortaya koydu. Rakibin sayılarının ardından Hande Baladın'ın sayısıyla durum 5-5 oldu.

Voronkova, Eczacıbaşı Dynavit adına maçın en iyilerindendi © Eczacıbaşı Dynavit

İlk setle beraber, Polonya'da tribünlerin epey hareketli olduğunu söylemek gerekiyor. Rzeszov bir kez daha öne geçmeyi başarsa da, önce Voronkova yanıt veriyor ve durumu eşitliyor. Sonrasında da Yasemin Güveli'nin sayısıyla Eczacıbaşı Dynavit öne geçiyor: 6-7. Rakip takımda, Kalandadze, şu ana kadar etkili olan isimlerin başında gelirken karşılıklı sayılar da devam ediyor. Boskovic, temsilcimizde sahneye çıkan isim. Onun sayısıyla Eczacıbaşı Dynavit tekrar öne geçiyor. Voronkova da turuncu beyazlılar adına sayılarına devam ediyor. Onun sayısıyla maçta ilk kez fark iki sayıya çıkıyor: 7-9. Simge Aköz, reaksiyonuyla harika bir iş çıkartıyor ve Boskovic de hücumu tamamlayıp bir kez daha sayıyı alıyor. Fark üçe çıkınca rakip takım koçu Stéphane Antiga molayı alıyor.

İşler şu ana kadar Eczacıbaşı Dynavit'in istediği gibi gitse de Polonya temsilcisi maçı bırakmamakta kararlı, sahneye yeniden her zor durumda olduğu gibi Kalandadze çıkıyor: 8-10. Kalandadze'ye karşılığı ise dünyanın en iyi pasör çaprazı Tijana Boskovic veriyor. Üzerine bir sayı da Hande Baladın'dan geliyor ve fark açılıyor: 9-12. Maja, yine paslarıyla tüm takım arkadaşlarını maça dahil etmeye çalışıyor ve bu konuda sonuç alıyor. Eczacıbaşı Dynavit, Jack Kısal'ın arka arkaya iki sayısıyla farkı iyice açıyor. Normalde maçlara biraz daha yavaş başlayan taraf oluyordu fakat ilk sette şu ana kadar şov yapan taraf Eczacıbaşı Dynavit oluyor. Mola sonrası Yasemin servis kaçırdı, durum 10-15 oldu. Rakip koç Antiga birkaç değişiklik yaptı. Fakat Maja ve Jack-Kısal arasındaki uyum devam ediyor. Kalandadze de topu dışarıya gönderince durum 11-17 oluyor.

İlk sette Eczacıbaşı Dynavit fırtınası devam ediyor. Maja'nın pasıyla Voronkova bir sayı daha kazandırıyor takıma. Boskovic'in smacından sonra puan rakibe yazıldı ancak Boskovic, rakibe çarptığını söyleyerek itiraz etti. Temas var kararı geldi, sayı Boskovic'e yazıldı ve durum 15-23 oldu. Bu sekansla beraber Eczacıbaşı Dynavit setin sonuna çok rahat bir şekilde giriyor. Ortadan hücumla arka arkaya sayılar bulan taraf bu kez Rzeszow oldu ve durum 16-22'ye geldi. Blagoyevic bir de block-out yaptırdı ve 18-23'e geldi durum. Polonya temsilcisi arka arkaya üç sayı buldu. Fark dörde indi. Maja'nın harika pası Jack-Kısal'ın sayısıyla Eczacıbaşı set sayısına geldi. Voronkova'nın harika sayısıyla da Eczacıbaşı Dynavit, baştan ağırlığını koyduğu ilk seti kazanıyor.

Milli smaçör Hande Baladın, performansıyla göz doldurdu © Eczacıbaşı Dynavit

2. Set

İlk sette Boskovic beş sayıyla oynarken rakip takımda da Kalandadze beş sayıyla oynadı. Maja, ikinci sete de tüm takımı maça ısındırmaya çalışarak başlıyor. Tecrübeli isim, tüm takıma harika paslar çıkarıyor. Yasemin'in sayısıyla beraber ikinci set karşılıklı sayılarla başlıyor. Ancak sahneye Tijana Boskovic çıkınca eşitlik de bozuluyor: 1-2. Sonraki hücumda Hande Baladın, antenle blok arasından çok güzel geçerek sayıyı alıyor.

Voronkova servisi zorlamaya devam ederken, Yasemin'in bloğuyla beraber durum 1-4 oldu. Ancak Kalandadze ve Objala'nın sayılarıyla Polonya temsilcisi takibi devam ettirdi: 4-5. Maja, arka arkaya Tijana Boskovic'le oynamaya devam etti, ilkinden sayı gelmeyince ikinci topta Tijana Boskovic sayıyı almayı başardı. Ancak sonraki pozisyonda Simge ve Maja arasındaki anlaşmazlık sonrası, sayı Rzeszow'un oldu. Ardından Jack-Kısal sayıyı bulsa da fileye temas tespit edildi, durum 7-7 oldu.

Servislere yüklendik, sabırlı oynadık ve savaşarak ikinci seti kazandı. Stephane Antiga

Kalandadze, ikince sette de etkili oyununu sürdürüyor onu sayısıyla Rzeszow öne geçti. Arkasından Yasemin'in yaşadığı şanssızlıkla beraber fark ikiye çıktı. Voronkova'yı zorlamaya devam ediyor Polonya temsilcisi ancak o da fena bir iş çıkarmıyor, sayıyı almayı başardı. Fark yeniden bire indi. İlk setin aksine, Eczacıbaşı Dynavit kolay sayılar veriyor. Ferhat Akbaş, bu sayıların ardından mola aldı. İkinci paslarda yapılan basit hatalar, rakip takıma motivasyon kazandırsa da Eczacıbaşı Dynavit moladan Tijana Boskovic'in sayısıyla dönüyor. Polonya temsilcisi güçlü servisler kullanmaya devam ediyor. Eczacıbaşı Dynavit, ikinci paslarda hatalar yapmaya devam ediyor. Fakat Irına Voronkova, konsantre oynamaya devam ediyor. Onun sayısının ardından rakip takım block-out'la sayı kazandı. Eczacıbaşı Dynavit direnç gösterse de Kalandadze'nin çok mantıklı bir yere gönderdiği plaseyle durumu 17-12'ye getirdi. Eczacıbaşı blokları geçmekte zorlanırken, rakip takım tehlikeli olmaya devam ediyor. Hâl böyle olunca, Ferhat Akbaş bir mola daha kullandı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde ilk maçı kazandı © Eczacıbaşı Dynavit

Maja, mola sonrası Boskovic'i ön plana çıkarmaya başladı ve moladan sonra Boskovic'in üzerinden iki sayı geldi. Yaprak'ın servisi, iki oyuncunun arasına gitti ve ace geldi. Farkın dörde inmesinin ardından Maja'nın bloku, farkı üçe indirdi. Sahneye bir de Irına Voronkova çıkınca fark ikiye indi. Eczacıbaşı Dynavit, ikinci sette geri dönmeye çalışıyor. Ortadan hücum sonrası fark bire indi. Fakat Polonya temsilcisi, eşitliğin gelmesine izin vermedi. Arka arkaya sayılarla durum 24-22'ye geldi. Benzer şekilde verilen sayıların ardından Eczacıbaşı Dynavit ikinci seti 25-22 kaybetti.

İlk seti domine ettik, ikinci sette dokunuşları iyi yapamadık ve defans sonrası topları kullanamadık. Pas ritmimiz iyi, atak yüzdemiz iyi ama basit hatalar tempomuzu düşürdü. Ferhat Akbaş

3. Set

Üçüncü set de tıpkı önceki setler gibi karşılıklı sayılarla başladı. Voronkova'nın servisinin ardından sayı Rzeszow'un oldu: 2-1. Boskovic, smaç plasenin ardından havuza plaseyi bıraktı ve Eczacıbaşı Dynavit öne geçiyor. Hemen arkasından Jack-Kısal'ın bloğu farkı ikiye çıkardı. Üçüncü sette, Eczacıbaşı Dynavit sayıları devam ediyor. Üzerine bir de rakip servis kaçırınca durum 4-7'ye geldi. Jack-Kısal çok zor bir poziyonda sayıyı almayı başardı. Bir de iki numaraya, Irına Voronkova'ya yaptığı blokla fark dörde çıktı. Ancak yanıt Kalandadze'den geliyor, durum: 6-9. Fark üçe çıktığı anda Boskovic yine harika bir hücumla sayıyı aldı, üzerine bir de Voronkova'nın block-out sayısı gelince durum 7-11 oldu. Tijana Boskovic, durumu 7-13'e getirdi. Eczacıbaşı Dynavit, maçta yeniden ritim buldu. Ancak Irına Voronkova'nın aldığı risk sonrası sayı Rzeszow'un oldu.

Yaprak Erkek'in inanılmaz uzun pasıyla gelen sayının ardından bir de Voronkova'nın bulduğu sayı farkı iyice artırdı. Jack-Kısal'ın bloğuyla durum 9-17 oldu. Rakibin geri dönüş çabasının ardından, sahneye Hande Baladın çıkıyor. Bulduğu sayının ardından Eczacıbaşı Dynavit farkı yeniden yediye çıkardı. Rakip takım Voronkova üzerinden servis kullanmaya devam ediyor. Irına Voronkova'nın iyi karşıladığı servisin ardından Yasemin sahneye çıkıyor ve sette durun 14-22 oluyor. Ardından Maja'nın inanılmaz servisinden gelen sayıyla setin bitmesi için artık sadece iki sayı gerekiyor. Maja, bir kez daha Yasemin'le oynadı ve Eczacıbaşı 16-24'ü buldu. Set sayıları oynanırken Yasemin Güveli bu kez de blokla bitirdi. Çok erkenden mesajı veren Eczacıbaşı Dynavit, setlerde durumu 1-2 yaptı.

Tijana Boskovic, maçın en değerli oyuncusu seçildi © Eczacıbaşı Dynavit

4.Set

Dördüncü sete Rzeszow takımı arka arkaya sayılarla başladı ancak Boskovic'in Kalandadze'ye yaptığı blokla beraber eşitlik geldi. Üzerine bir de Voronkova boşluğu çok iyi görünce oradan gelen sayıyla Eczacıbaşı Dynavit 2-3 öne geçiyor. Dördüncü set, bir önceki sete göre biraz daha çekişme var. İki takımdan karşılıklı sayılar gelmeye devam ediyor. Polonya temsilcisi bir farkla öndeyken, Boskovic'in topu rakibe sayı olarak dönüyor. Fark ikiye çıkınca, Ferhat Akbaş molayı aldı. Bu sette farklı olarak, servisler sadece Voronkova'nın üzerine gelmiyor. Rzeszow, Hande'nin üzerinden de servisler oynuyor. Ancak Hande çok iyi karşıladı servisi ve sayısını aldı. Bir de Boskovic'in sayısıyla skor yeniden eşitlendi: 8-8. Rakip takım sayılar bulmaya devam ediyor ancak Eczacıbaşı Dynavit de Tijana Boskovic üzerinden oynayarak sayılar buluyor ve Polonya temsilcisine karşılık veriyor bu anlarda. Rakibin ortadan bulduğu sayının ardından bu kez de Eczacıbaşı Dynavit ortayı kullandı ve sayıları buldu. Bir sonraki hücumda ise smaçla bitiren Irına Voronkova oldu: 12-13.

Rakip takım da üretmeye devam etse de maçın en enteresan pozisyonlarından bir tanesinde Tijana Boskovic, üçüncü vuruşta sayıyı buldu, fark ikiye çıktı. Bir sonraki pozisyonda, ender görülecek uzunluktaki rallilerden birinde sayıyı Centka alıyor ve sayı Rzeszow'un oluyor. Rakibin sayısının ardından sahneye Yasemin Güveli çıkıyor ve harika bir sayıyla durumu 14-16'ya getirdi. Ve Yasemin'in yerine oyuna Saliha Şahin girdi. Rakip takım hücumda topu dışarı gönderince fark üçe çıktı. Hande Baladın'ndan önce manşet sonra hücum ve durum 17-19. Voronkova, durduğu yerde sıçrayarak yaptığı vuruşla sayıyı alıyor. Onun performansı çok şey değiştiriyor bu maçta. Rakip takımın önemli oyuncusu Centka, topu dışarı gönderince hem fark dörde çıktı hem de Eczcacıbaşı Dynativ maçı bitirmeye bir adım daha yaklaştı. Rakip takım mola sonrası sayı bulsa da Hande'nin manşeti ve Voronkova'nın sayısıyla durum 20-23 oldu. Boskovic'in vuruşundan seken top içerde olunca rakip takım farkı ikiye indirdi. Ferhat Akbaş mola aldı. Mola sonrasında takımı rahatlatan sayı Boskovic'ten geliyor. Eczacıbaşı Dynavit için maç sayıları. Serviste Yasemin Güveli var. İlk maç sayısını kurtardı rakip takım ve 22-24 oldu. Üzerine bir de Tijana Boskovic dışarı gönderince fark bire indi: 23-24. Polonya temsilcisi, Gabriela Orvošová'nın sayısıyla eşitliği getirdi ve böylece polonya temsilcisi üç maç sayısı çevirmiş oldu.

Ancak Tijana Boskovic yine sayıyı aldı. Bir kez daha maç sayısı Eczacıbaşı Dynavit için... Polonya temsilcisi bir kez daha eşitliği sağladı. Tijana Boskovic, yine karşılık verdi ama puan rakip takıma gidince Eczacıbaşı itiraz etti. Karar düzeltildi. Yine maç sayısı... Hande Baladın servisi kullandı. Boskovic geldi ama bloğa takıldı. Eşitlik var. Eczacıbaşı Dynavit, beş maç sayısından yararlanamadı. Şans anı Irina Voronkova için ve bir kez daha maç sayısı. Maç sayısında Centka topu dışarı gönderdi. Set skoru 26-28 ve Eczacıbaşı Dynavit maçı, setlerde 1-3 ile kazanıyor.

Eczacıbaşı Dynavit, son seti 26-28 kazanarak, setlerde 1-3 ile maçı bitirdi © Eczacıbaşı Dynavit

Maç boyunca hem set içinde hem de set başlarında oldukça iniş çıkışlarımız oldu. Özellikle, ikinci sette ortaya koyduğumuz performans çok etkili olmasa da böyle zorlu bir atmosferde, tecrübeli bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet alarak önemli bir avantaj yakaladığımızı düşünüyorum. Yarı finalin ve ardından final oynamanın hayalini kuruyoruz. Ferhat Akbaş

Tijana Boskovic, Eczacıbaşı Dynavit'in 1-3 kazandığı maçın en değerli oyuncusu seçildi. İkinci set dışında, takımda işler gayet yolunda gitti. Voronkova, 51 tane servis karşılayıp yüzde elliyle hücum etti. O da Eczacıbaşı Dynavit adına çok ciddi efor sarfeden isimlerden biriydi.Eczacıbaşı Dynavit Avrupa'da kürsünün en üstüne çıkmak istiyor ve Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz bir şekilde yola devam ediyor. Maçın tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin:

Tekrar: DevelopRes Rzeszów - Eczacıbaşı Dynavit

Bu maçın rövanşı, 23 Mart'ta İstanbul'da Burhan Felek'te olacak. Eczacıbaşı Dynavit, o maçı da kazanıp CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmaya çalışacak.