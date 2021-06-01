Diablo Hip-Hop'ı Değiştiriyor ve Biz, Bunu Konuşmaya Hazırız

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Yazar JM Smith bir keresinde şöyle yazmıştı: "Eğer şeytanla dans edersen, hiçbir şansın olmaz. Çünkü şeytanı değiştireceğini düşünüyorsun ama şeytan seni değiştiriyor." Gizemli Fransız hip-hop dansçısı Diablo'nun hareketlerine tanık olman seni etkileyeceğine emin olabilirsin.

Aşağıdaki videoda ona göz at

Beni Takip Et x Diablo

İnsanların onu tanımladığının çok ötesinde bir yetenek olan Diablo; Christine ve The Queens ile turneye çıktı, bir dizi konser verdi ve müzik videosu yayınladı. Ana akım kitleler arasında ün kazandı. Tüm bunlar sırasında da battle'da bir canavar olduğunu kanıtladı.

Beklenmeyeni sunmaya gelince, Diablo için daha yeni başlıyor. 2021 için diğer Red Bull Dansçıları ile yaptığımız bir turun ardından ve pek çok plan üzerinde çalışırken, sahne arkasından nadir bir an yakaladık ve onun sanatını, zeminin ötesine nasıl taşıdığı ve geleceğin neler getireceği hakkında sohbet ettik.

1.Hip-hop onu buldu

"Dans etmeye dokuz yaşında başladım ve şimdi 28 yaşındayım. Derin ya da çılgın bir hikaye değil. Bir arkadaşım boş yere dans etmek isteyip istemediğimi sordu. Sonra böyle dans etmeye başladım.

"Biz hip-hop yapıyorduk ama hip-hop bize hangi tarzı icra edeceğimizi söylemedi. Biz sadece yerde hip-hop müziği eşliğinde dans ediyorduk. Televizyonundan müziği açar ve dans ederdik."

2. Hip-hop normlarına uymakla ilgilenmiyor

"Dans hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalıştığımda, stil ya da tür hakkında pek düşünmüyorum, bu saçma geliyor. Bunun yerine, istediğim her tür danstan bilgi alıyorum ve ne yaptığımı keşfediyorum. Amaç kendini ve dansını bu şekilde yaratmak olmalı."

Tarz hakkında düşünmüyorum... Amaç her zaman kendini ve dansını yaratmak olmalı. Diablo

3. Battle normlarını unut

"İlk battle'ımda, yaklaşık 12 yaşındaydım. İlk ciddi battle'ımda ise Fransa'dayım ve 15 yaşındaydım. Kendi tarzımı yaratmak ilk başta zordu, ancak kimsenin ne düşündüğünü umursamadan hareket ettim. Ne sevdiğini bulmalısın. Bu ilk battle'lar sırasında, diğer insanların ne düşündüğünden korkmamak çok önemli.

Diablo ve StalaMuerte at the Juste Debout 2018 finalinde © Little Shao/Red Bull Content Pool

4. Eşsiz esnekliği bir gecede sağlamadı

"Sahneye çıkacak yeni bir dansçıya tavsiyem, kendin olmaktır. Bu, başka biri olmaktan daha zor olsa bile bunu yapsınlar... Dünyada bulabileceğin en iyi ilham kaynağı sensin.. Kendine güven."

5. Yaygın şöhret hiçbir zaman onun işi olmadı

"Bana ne zaman dansçı olarak ünlendiğimi veya dansçı olarak bir kariyerim olacağını düşünüp düşünmediğimi sorarsanız, bunu kendimle asla konuşmadım. Dans bir spor ya da iyi olmak ve ya kötü olmakla ilgili değildir. Dansçı olarak başarılı, iyi veya ünlü olmak tekniğe ve becerilere bağlı değildir, kendini bilmek ve sevmekle ilgilidir. Çünkü dans yalan söylemez.

6. Köklerini müzikle, sanatını ve stilini dövmeyle temsil ediyor

"Rap müziği, trap müziği ve battle'larda göremediğiniz ve duyamadığınız her şeyi seviyorum. Aynı anda hem herkesin hayranıyım hem de kimsenin hayranı değilim. Sadece iyi müziği seviyorum.

Diablo tarzını dövmesiyle yansıtıyor © Little Shao/Red Bull Content Pool

7. Büyük sanatçılarla turneye çıkmak

"Büyük bir sanatçıyla dansçı olarak turneye çıkmak akıllıca mıydı bilmiyorum, ama artık o kutuya tik attım. Tekrar yapar mıyım emin değilim. Şarkıcı ve grubun enerjisi iyiyse, o zaman ben de iyiyim.

"Hip-hop'un hangi yönünü daha çok sevdiğime gelince, bilmiyorum. Koreografi, turne, performans, battle'lar... Bana iki yıl önce sorsaydınız, hepsiyle ilgili olduğunu söylerdim. Ama bugün duruma bağlı. Dans etmek veya ilham almak için favori bir yerim yok. Bu daha çok bir yerde sahip olduğunuz his. Yani şu anda, inşa etmek, gelişmek ve yaratmak üzerindeyim."

8. Yerin ötesinde düşünüyor

"StalaMuerte ve ben markamızı geliştiriyoruz. Arkadaşlarım hip-hop yapıyor, şarkı söylüyorlar... O yüzden şu anda onlarla stüdyoya gidiyorum. Oluşturacağımız yeni videolar ve projeler için bana iki ya da üç şarkıyla katkı verecekler. Şu anda bir çizgi yakalama sürecindeyiz ama yine profesyonel bir ekipleyiz, bilirsiniz...

9. Geneseis, LDDLM ve Los Diablos De La Muerte

"StalaMuerte'nin aynı zamanda Red Bull Dancer olduğunu ilk öğrenen bendim. Haber vermek için beni aradı. Dürüst olmak gerekirse, turneye çıkacağımı, performans sergileyeceğimi, atölye çalışmaları öğreteceğimi ve bu çılgın yolculuğu onunla paylaşacağımı öğrendiğimde sanırım en heyecanlısı bendim."

Diablo ve StalaMuerte, Los Diablos De La Muerte © Little Shao/Red Bull Content Pool

10. Daha çok yol var.

"2021'de, StalaMuerte ve biz stüdyoda uzun süreçli bir prodüksiyon hazırlamakla meşgulüz. Yaptığım her şey, şu ana kadar yaptığımız her şey, bunların hepsi StalaMuerte için... İlk şovumuz ve sanatsal konseptimiz üzerinde çalışıyoruz. Bizim için bu, hikâyemizi ilk kez gerçek olarak anlatabileceğimiz anlamına geliyor. Kimse bizden bir şey göstermemizi istemiyor veya bize ne yapmamız gerektiğini söylemiyor. İstediğimizi yapabiliriz ve emin olun bir şeyler söyleyeceğiz!"