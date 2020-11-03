Digital Nomad Olmanın İpuçları ve Uygun Meslekler

Kendini tek bir ofise, hatta tek bir ülkeye bağlamana gerek yok. Bir dizüstü bilgisayar, wifi bağlantısı ve iyi bir pazarlama yeteneğiyle dünyanın her yerinden geçimini sağlayabilirsin. Aslında, birçok dijital göçebe,

bir yerde

daha iyi durumda ve daha başarılı.