Digital Nomad Olmanın İpuçları ve Uygun Meslekler
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Yeni trend digital nomad (dijiital göçebe) nedir, nasıl olunur? Dijital göçebe olmanın avantajlarını dezavantajlarını ve uygun meslekleri bu yazıda bulabilirsin.
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Kendini tek bir ofise, hatta tek bir ülkeye bağlamana gerek yok. Bir dizüstü bilgisayar, wifi bağlantısı ve iyi bir pazarlama yeteneğiyle dünyanın her yerinden geçimini sağlayabilirsin. Aslında, birçok dijital göçebe, sabit bir yerde çalışanlardan daha iyi durumda ve daha başarılı.
Dijital Nomad Nedir?
İnsanların en büyük tutkularından biri seyahat etmek. Özellikle Z kuşağı açısından seyahat etmek gerçekten bir yaşam tarzı. Ancak genç kuşaklar hem diledikleri gibi dünyayı dolaşmak hem de bunu yaparken aktif şekilde çalışmak istiyor. Pek çok insan, bir şirkette ömür boyu çalışmak yerine farklı kariyer fırsatlarının peşinden gitmeyi ve lokasyondan bağımsız hareket etmeyi tercih ediyor. “Dijital göçebelik” ya da orijinal ismiyle “Digital nomad” son yılların en trend kavramlarından. Nasıl dijital nomad olabileceğini merak ediyorsan, cevabı hemen aşağıda bulabilirsin.
Dijital nomad nasıl olunur?
1. Becerilerinin farkına var
Bali'de dijital göçebeler için kurulmuş bir ortak çalışma alanının sahibi olan Michael Craig, bunun kendi becerilerinin farkına varmakla ilgili olduğunu söylüyor. "Farklı alanlarda uzmanlaşmaları ve kendi nişlerini bulmalarıyla birlikte müşteri tabanlarını oluşturmaları gerekiyor" diyor. “Bunu, gerçek bir işletme gibi görenler oldukça başarılı oluyor. Ama bu kolay bir şey değil..."
Tüm dijital göçebelerin ortak noktası olan tek faktör, belirli bir pazarlanabilir beceriye sahip olmaları. Bazıları uzaktan düzenli bir işte çalışırken, diğerleri aslında kendileri için çalışan serbest çalışanlar veya girişimcilerdir.
2. İş her şeyden önce gelir
Michael, ortak çalışma alanı Dojo Bali'nin üyeleri hakkında “Buraya gelen pek çok insan zaten başarılı oldu” diyor. Her şeyden vazgeçip buraya taşınan çok küçük bir kitle var. Çoğu zaten kendileri için bir gelir oluşturdu ve seyahat ederken de bunun üzerinde çalışıyorlar. "
Dolayısıyla, her şeyi bırakıp gitmek yerine, çoğu dijital nomad önce kendilerini serbest çalışan olarak kabul ettiler. Ardından sağlam bir müşteri tabanı ve denenerek test edilmiş bir iş modeliyle yola çıktılar.
3. Bir ay orada, bir ay burada
Sarah Hill, Dojo Bali'de grafik tasarımcı olarak çalışan Avustralyalı bir dijital nomad. Dünyanın her yerinden çalışabileceğini anladıktan sonra, Asya ve Avrupa'yı hiç durmadan gezdi. "İlk ay her zaman çok kolaydı çünkü bir ay boyunca aynı yerdeyseniz daha ucuz kiralar ödüyorsunuz. Ayrıca birçok ülkede vize durumlarının çoğu aylık oluyor" diye açıklıyor. "Bir yere girin, oraya alışın ve arkadaşlar edinin..."
Bununla birlikte, taşınabilir ofisin en güzel yanlarından biri, bir noktada ne kadar kalacağını seçebilmen. Yeni bir şehre taşınırsan, bu bir dizi yeni iş fırsatı anlamına geliyorsa tabii ki daha uzun süre kalabilirsin. Mobil olmanın en büyük faydalarından biri, dünyanın her yerinden insanlarla tanışma ve ağ kurma lüksüne kapı açmasıdır.
4. Öz disiplin şarttır
Bir ofiste çalıştığından çok daha disiplinli olmalısın çünkü her şeyden sen sorumlusun. İnsanlar her şeyin sahilde hindistan cevizi yudumlamak ve dizüstü bilgisayarını kullanmak olduğunu düşünüyor. Ama bu iş modelinin gerçekliği bu değil.
Bu model, her zaman bu kadar çekici olmayabilir. İnsanlar dijital bir göçebe olmaktan bahsettiklerinde, gözden kaçırma eğiliminde oldukları noktalardan biri budur. Şimdiye kadar, bu yaşam tarzının en büyük zorluğu, verimli bir çalışma programı oluşturmak ve buna bağlı kalmak için kendi kendine motivasyon bulmaktır. Sonuçta, patron kendinsin.
5. Zamanını çok iyi ayarlamalısın
Grafik tasarımcı Sarah Hill, "Bunu yapmaya başladığımda benim için en büyük zorluk bunu düzeltmekti" diyor. Dengeni bulmalı, rutinlerini ve zaman sıkıntısı yaşamamalısın. Başlangıçta kafanız epey karışabilir.
Aslında, ertesi gün işe gelip gelmeyeceğini kimse bilmediğinde, işler çok daha kolaydır. Ancak tam özgürlük ve bir rutinin olmaması, dijital göçebelerin yaşam tarzlarını uygun hale getirmek istiyorlarsa kendi kurallarını ve rutinlerini empoze etmeleri gerektiği anlamına gelir.
6. Bir topluluk bul
Rutin eksikliğine ek olarak, dijital göçebe olarak çalışmak izole edici olabilir. Ortak çalışma alanları, işbirliğini kolaylaştırmak, aynı zamanda arkadaşlıklar kurmak için tasarlanmıştır.
Çelişkili bir şekilde, dijital göçebeler genellikle işyerinde belirlenen rutinleri taklit etmeyi seçerler: Rutinleri belirlerler, ortak çalışma ofislerine giderler ve meslektaşları ararlar. Peki aradaki fark ne? Onlara ne yapacaklarını ve ne zaman yapacaklarını söyleyen bir patron olmaması.
Dijital göçebe olarak sürdürülebilecek meslekler
- Metin yazarı
- Dijital pazarlama uzmanı
- Sosyal medya uzmanı
- Tasarımcı
- Danışman
- Proje yöneticisi
- Çevirmen
- Editör