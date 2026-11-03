Dilay Özdemir: “Kendin Olmayı Bırakma”
Maç gününün senin için değişmeyen bir rutini var mı? Sahaya çıkmadan önce mutlaka yaptığın bir şey oluyor mu?
Maç günlerinde beni daha fazla konsantre eden şarkılar dinlemeyi tercih ediyorum. Müzik dinlemek beni gerçekten çok motive ediyor. Bunun dışında, maç öncesi toplantılarımızda aldığım notları tekrar okuyorum. Aslında maça zihinsel olarak hazırlanmaya bir gece önceden başladığımı söyleyebilirim. Bunların dışında çok fazla değişmeyen bir rutinim yok.
Maç öncesinde müzik dinliyor musun? Seni moda sokan bir şarkı ya da müzik türü var mı?
Kesinlikle! Maç günlerinde çok fazla müzik dinliyorum. Hem maça giderken hem hazırlanırken hem de maç öncesinde soyunma odasında müzik hep benimle oluyor. Beni en çok motive eden şarkılar genellikle hareketli olanlar. Özellikle rap ve house tarzı müzikleri tercih ediyorum. En çok dinlediğim sanatçılar arasında Drake ve Don Toliver var. Bunun dışında eski, nostaljik şarkıları da seviyorum. Justin Timberlake gibi sanatçıları dinlemek de hoşuma gidiyor. Ama genel olarak maç öncesinde beni en iyi motive eden şey hareketli müzikler.
Bir pasör olarak maçtan önce rakibi nasıl analiz ediyorsun? Özellikle dikkat ettiğin oyuncular veya detaylar neler?
Maç öncesinde rakip analizi üzerine birçok toplantı yapıyoruz. Bir pasör olarak özellikle rakip takımın orta oyuncularına dikkat ediyorum. Hangi toplarda zorlandıklarını, hangi toplarda daha rahat olduklarını analiz ediyoruz. Ardından bu bilgileri kendi takımımızın oyun sistemine nasıl uyarlayabileceğimizi değerlendiriyoruz. Takımdaki diğer pasörümüz ve antrenörlerimizle birlikte her rakibe özel bir oyun planı oluşturuyoruz. Çünkü her takımın orta oyuncuları farklı özelliklere sahip. Biz de rakibin güçlü ve zayıf yönlerini, kendi oyuncularımızın en iyi yaptığı şeylerle harmanlayarak oyun sistemimizi şekillendiriyoruz.
Sahada seni en hızlı şekilde motive eden şey ne? İyi bir sayı, takım arkadaşının tepkisi, tribünler ya da başka bir şey?
Beni sahada en hızlı motive eden şey, takım arkadaşlarımın en iyi performanslarını ortaya koymalarına yardımcı olabilmek. Bir pasör olarak bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün oyuncuların oyunun içinde kalmasını sağlamak ve onlara pozitif enerji verebilmek benim için çok değerli. Sahada herkesin oyunun içinde olduğunu hissetmek beni gerçekten motive ediyor. Tabii ki bireysel olarak iyi yaptığım şeyler de motivasyonumu artırıyor ama takım arkadaşlarımın en iyi versiyonlarını ortaya koyabilmeleri benim için çok önemli.
Tam tersine, maç sırasında konsantrasyonunu kaybettiğini hissettiğinde yeniden odaklanmak için geliştirdiğin bir yöntem var mı?
Özellikle uzun süren ve zorlu maçlarda zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşanabiliyor. Bence burada önemli olan, bu dikkat kaybını mümkün olduğunca kısa tutabilmek. Böyle anlarda oyun planımızı tekrar zihnimden geçirmek bana yardımcı oluyor. Sürekli rakibi gözlemlemek ve kafamda bir sonraki oyunla ilgili bir plan oluşturmak, dikkatimi yeniden sahaya vermemi sağlıyor.
Bir maç bittikten sonra performansını nasıl değerlendiriyorsun? Maçı tekrar izler misin, yoksa bir süre voleyboldan uzaklaşmayı mı tercih edersin?
Aslında bu durum maçtan maça değişiyor. Genellikle maçtan hemen sonra biraz düşünmeyi tercih ediyorum. Ardından, bazen aynı akşam bazen de birkaç gün sonra, mutlaka maçı tekrar izliyorum. Özellikle yaptığım hatalara odaklanıyorum. Neyi daha iyi yapabilirdim, hangi pozisyonlarda takımıma daha fazla katkı sağlayabilirdim gibi sorular üzerine düşünüyorum. Sonrasında antrenörlerimizle de değerlendirmeler yapıyoruz. Hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçların ardından, nasıl daha iyi olabileceğimizi ve en iyi versiyonumuza nasıl ulaşabileceğimizi konuşuyoruz. Ama kendi performansımı değerlendirmek benim için her zaman önemli. Tabii ki bu sürecin nasıl ilerlediği, oynadığımız maça göre değişebiliyor.
Yoğun maç ve antrenman temposu haricinde kendine ayırdığın zamanlarda ne yapmayı seviyorsun?
Yoğun antrenman ve maç temposunda annemi, babamı ve kardeşimi görmek bazen oldukça zor olabiliyor. Bu yüzden antrenmanımızın olmadığı günlerde mümkün olduğunca ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla olmak bana gerçekten çok iyi geliyor. Bir günlüğüne bile olsa voleyboldan biraz uzaklaşmak, zihinsel olarak dinlenmemi sağlıyor. Bunun dışında kitap okumayı, film ve dizi izlemeyi, müzik dinlemeyi seviyorum.
Deplasmanlarda yanında mutlaka götürdüğün, sana kendini evinde hissettiren bir eşya var mı?
Her deplasmana olmasa da çoğuna götürdüğüm panda şeklinde bir yastığım var. Boynumu çok rahat ettirdiği için yanımda olmasını seviyorum. Bir de iPad’imi her zaman götürüyorum. Çünkü dizi ya da başka bir şey izlerken daha büyük bir ekrandan izlemek hoşuma gidiyor. Yani deplasman çantamın vazgeçilmezleri iPad’im ve büyük ihtimalle panda yastığım diyebilirim.
Saha içinde takım arkadaşların seni nasıl bir pasör olarak tanımlar sence?
Bence takım arkadaşlarım beni enerjik bir pasör olarak tanımlar. En azından ben böyle tanımlamalarını isterim. Kendimde fark ettiğim bir şey var: Enerjimin yüksek olduğu zamanlarda en iyi oyunumu oynuyorum. Bu yüzden sahada enerjimi yüksek tutmaya ve takım arkadaşlarıma da bu enerjiyi yansıtmaya çalışıyorum. Kısacası, kendimi enerjik ve çevresine enerji vermeye çalışan bir pasör olarak tanımlayabilirim.
Profesyonel sporcu olduktan sonra günlük hayatında en çok değişen alışkanlığın ne oldu?
Aslında hayatımda çok büyük bir değişiklik olmadı çünkü çok küçük yaşlardan beri voleybolla ilgileniyorum. Ancak yaşım ilerledikçe beslenmenin, uykunun ve dinlenmenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamaya başladım. Bunun yanında, psikolojik destek ve beslenme uzmanlarından alınan profesyonel yardımın da ne kadar değerli olduğunu daha fazla fark ediyorum. Özellikle son yıllarda bu konulara çok daha fazla önem vermeye başladığımı söyleyebilirim.
Bugünkü Dilay’ın birkaç yıl önceki Dilay’a voleybolla ilgili tek bir tavsiye verme şansı olsa ne söylerdi?
Aslında küçük yaştaki kendime çok fazla bir şey söylemek istemezdim. Çünkü bugüne kadar yaşadığım hem güzel hem de zor deneyimleri genel olarak iyi yönettiğimi düşünüyorum. İyi yönetemediğim durumlar olduğunda da bunlardan çok değerli dersler çıkardığıma inanıyorum. Ama yine de geçmişteki kendime tek bir tavsiye vermem gerekseydi, sanırım şunu söylerdim: “Kendin olmayı bırakma.”