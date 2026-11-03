Dilay Özdemir: “Kendin Olmayı Bırakma”

Dilay Özdemir: Beni sahada en hızlı motive eden şey, takım arkadaşlarımın en iyi performanslarını ortaya koymalarına yardımcı olabilmek. Bir pasör olarak bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün oyuncuların oyunun içinde kalmasını sağlamak ve onlara pozitif enerji verebilmek benim için çok değerli. Sahada herkesin oyunun içinde olduğunu hissetmek beni gerçekten motive ediyor. Tabii ki bireysel olarak iyi yaptığım şeyler de motivasyonumu artırıyor ama takım arkadaşlarımın en iyi versiyonlarını ortaya koyabilmeleri benim için çok önemli.