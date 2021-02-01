Dmitry Sotnikov: "Birinci olmak her yıl biraz daha zorlaşıyor"

Dmitry Sotnikov , "Mavi Armada" olarak anılan KAMAZ takımının bu seneki Dakar Rallisi 'nde öne çıkan ismiydi. Daha önce iki kez şampiyonluğun kıyısından dönen Sotnikov, zorlu yarışın 2021 edisyonunda mutlu sona ulaşmayı başardı. Sotnikov'la elde ettiği başarıyı, Dakar'ın zorluklarını, D915 macerasını ve çok daha fazlasını konuştuk.

Kariyerindeki iki Dakar Rallisi ikinciliğinden sonra nihayet kamyon kategorisinde ilk şampiyonluğa eriştin. Böyle zorlu bir rallide birinci olmak nasıl bir duygu?

Öncelikle sonunda birinci olduğumuz için çok mutluyum. Ulaştığımız başarıdan takım olarak çok memnunuz. Dediğin gibi iki kere şampiyonluğun ucundan dönmüştük. Ama sonunda kazandık. Bu seneye baktığımızda hem bizim için hem de tüm takım için her şey çok iyi gitti. Tabii bence bu birinciliği bize getiren asıl etmen, uzun yıllardır yaptığımız yoğun çalışmaların toplamı. Yıllardır çok sayıda insan bu şampiyonluk için emek verdi ve sonunda ana amacımız olan birinciliğe ulaştık. Kesinlikle bu zaferi sonuna kadar hak ettik. Şimdi de rahatlayıp bunun keyfini çıkarıyoruz.

Bu şampiyonlukla sen de yenilmez Kamaz hikayesinin parçalarından biri oldun. 2021 Dakar Rallisi’ni nasıl özetlersin?

Daha önce de dediğim gibi tüm takım olarak çok iyi bir yarış geçirdik. Sadece bizim şampiyonluğumuz değil, tüm podyum takımımızın araçlarından oluştu. Dakar Rallisi, bu sene ikinci kez Suudi Arabistan’da gerçekleştirilse de geçen seneye oranla tamamen farklı olduğunu söylemeliyim. Etapların yüzde 90’ının aynı olduğu söylendi ama tersten gidilerek. Bu da işleri değiştirdi. Organizatörler yeni yerler eklemişti. Manzaraya baktığınızda geçen seneye çok benziyordu fakat özellikle rallinin sonundaki kum tepeleri gerçekten çok etkileyiciydi. Bu kum tepeleri dağlık ve kayalık yerlerdeydi. Bu sebeple de onları aşmak gerekten çok zordu. Bunları geçen sene görememiştik.

Şampiyon podyumda © Red Bull

Dağlardaki kumlar her zaman çok tehlikelidir. Bu sene organizatörler yol dengesini bu anlamda çok iyi sağlamış. Mesela bu sene 400 kilometrenin üzerinde çok sayıda etap vardı. Sanırım tüm katılımcılar hem etapların uzunluğundan hem de zorluğundan çok memnun kalmıştır.”

Şampiyonluğumuzu istikrarımıza borçlu olduğumuzu düşünüyorum Dmitry Sotnikov Bu sene Dakar’da şampiyonluğu elde etmenizi sağlayan en önemli etmen nedir? Sanırım 2021 Dakar Rallisi'nde birçok insan, kamyon kategorisinin ne kadar rekabetçi olduğunu gözlemlemiştir. Bu sene, dört kamyon 33 saniyelik bir zaman aralığında bitiş çizgisine ulaştı. Bu da tüm takımların teknik cephede bu zorlu mücadeleye eşit şekilde hazırlandığını gösteriyor. Bizim açımızdan fark yaratansa büyük sorunlardan tamamen kaçınmayı başarmamız oldu. Ralliye güçlü ve istikrarlı bir şekilde başladık. Bu da yarışın ilk yarısında öne geçmemizi sağladı. Kalan kısımda ise yapmamız gereken tek şey, bazı stresli – hatta sinir bozucu – anlarda elde ettiğimiz farkı korumaktı. Genel olarak, şampiyonluğumuzu istikrarımıza borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Geriye dönüp baktığında 2021 Dakar Rallisi’nin senin için en özel anı neydi? Sanırım ilk etapta liderliği ele geçirmiş olmamız ve sonuna kadar bu sırayı korumamızdı. Bu konuda biz bile kendimize biraz şaşırdık. Bu çok sık başımıza gelmemişti.

Sotnikov çölü ele geçiriyor © Red Bull

Konuşmak için erken ama bu şampiyonluk kariyer hedeflerinizin değişmesini sağladı mı?

Tabii ki bu tip zaferler sizi daha fazlasını yapmaya, daha büyük zaferlere ulaşmaya teşvik ediyor. Kendimizi geliştirmeye ve sürekli çalışmaya devam edeceğiz. Yeni araçlar yapmayı, motorları geliştirmeyi sürdüreceğiz. Çünkü rekabet zorlu. Birinci olmak, liderliği korumak her yıl biraz daha zorlaşıyor. O sebeple gelecek yıl şampiyon olmak için kendimize, takımımıza ve teknik bilgimize odaklanacağız.

Daha önce Türkiye’ye gelmiştin. Yağız Avcı’ya dünyanın en zorlu yollarından biri olarak kabul edilen D915’te meydan okumuştun ve ortaya çok güzel bir video çıkmıştı. Peki Dakar Rallisi’nde mi yoksa D915’te mi yolda kalmak daha zordu?

Evet, geçen sene Türkiye’de Red Bull ekibi ile birlikte olağanüstü bir projeye imza attık. D915 gerçekten de geçişi çok zor ve stresli bir yoldu. Aynı Dakar’ın belli etapları gibi. Ama bu ikisini doğrudan kıyaslamak zor. Yine de bir kez daha yineleyeyim. Hem Dakar’da hem de D915’te yarışmak fazlasıyla zordu.

Yağız Avcı ve Dmitry Sotnikov © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Burada, Dakar Rallisi’nde iki hafta boyunca değişen manzaralarda rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. D915 Projesi’nde ise sadece iki pilot mücadele ettik. İkimiz için de çok zorlayıcıydı. Ve o yolda hızlı sürmenin, herhangi bir ralli kategorisindeki herhangi bir pilot için ciddi bir mücadele olduğunu düşünüyorum.

İnanıyorum ki zaman ilerledikçe, Dakar Rallisi, Türkiye’de bazı yolları da kapsayacak Dmitry Sotnikov

Türkiye’deki bir röportajında Dakar Rallisi’nin bir etabının D915’te yapılabileceğine inandığını söylemiştin. Hala aynı düşüncede misin?

Evet, kesinlikle aynı düşüncedeyim. Dakar gibi bir rallide pilotların 13 keskin viraja sahip olan Derebaşı geçişinde mücadele etmeleri esnekliğinin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Dakar Rallisi’nde bu pek alışıldık bir durum değil. Tabii ki D915 Dakar için çok dar bir yol. Bu sebeple Dakar’da yer alması zor. Ama kim bilir belki de olur.

Sotnikov, KAMAZ'la dağları aşıyor © Red Bull

İnanıyorum ki zaman ilerledikçe Dakar Rallisi, Türkiye’de bazı yolları da kapsayacak. Ve bu tüm katılımcılar için hem güzel hem de zorlayıcı olacak. D915 onlardan biri olursa da bu yolu fethetmeye çalışan herkes için gerçek bir meydan okuma olacağını düşünüyorum.

Dakar, Türkiye’de çok yakından takip ediliyor. Türk hayranlarına iletmek istediğin bir mesaj var mı?