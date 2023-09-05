Bir Dolu Kadehi Ters Tut Konser Deneyimi

Yıllardır gitmediğim konser kalmadı, ben hiçbir konserde daha ilk şarkıdan itibaren “Bir daha bir daha” diye bağıran bir kitle görmedim. Coşkunun böylesi diyerek izledim tüm konseri. Bırakın eski şarkıları, henüz yeni çıkmış olmasına rağmen “

Ölüm Dansı

”ndaki bütün şarkıları ezbere biliyordu dinleyiciler. ‘Biraz Delisin’ ile başlayan konser, ‘Çöpçatan’ ve ‘Aynen’ ile devam ederken 4. Şarkı benim en sevdiklerimden biri olan ‘Madem’di. Bu “en sevme” hali bir tek bana mahsus değildi tabii birkaç bin kişi hep birlikte eşlik ettik şarkıya. Setlist’te ‘Gitme’, ‘Olabilirdik’, ‘Hiç İyi Değilim’, ‘Yapma N’olursun’ ve ‘Yarısı Yok’ konserin peak yaptığı anlar oldu. Bir yandan şarkıların bu orijinal ve şahane hallerini dinlerken bir yandan da 22 Eylül’deki Red Bull Jukebox Sahnesi'nde bu şarkıları dinleyeceğim halleri için heyecanlandım. Açıkçası reggae bir ‘Madem’ herkesi keyiften çıldırtabilecek potansiyelde.