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MÜZİK
Bir Dolu Kadehi Ters Tut Konser Deneyimi
Red Bull Jukebox Sahnesi için geri sayım sürerken, müzik yazarı İpek Atcan, Dolu Kadehi Ters Tut'un albüm lansman konserine gitti ve deneyimlerini yazdı.
Geçtiğimiz günlerde “Ölüm Dansı” albümünü çıkaran Dolu Kadehi Ters Tut’un Red Bull Jukebox Sahnesi performansı için heyecanlana duralım, soluğu grubun lansman konserinde aldım.
İlk kez gittiğim Festival Park Kadıköy’e konser başlamadan bir az önce vardım. Kendimce hinlik yapıp grubun menajeri Kubilay’dan setlist’i istedim ama o da nesi? Grup zaten konser öncesi setlist’ini sosyal medyalarında paylaşmış. Benim bu kendime özel girişimim havada kaldı anlayacağınız :)
Sahnede son derece kuvvetli bir ekip gruba eşlik ediyordu. Davulda Berke Köymen, bas gitarda Şener Engin, gitarda Bahadır Kartal, trompet, klavye ve geri vokallerde Dilan Balkay ve yine geri vokallerde Billur Battal ile dört dörtlük bir performans sergilediler. Zaten beni bilenler Dilan Balkay sevgimi de bilir. Yine harikaydı! Billur Battal da yeni favorim oldu.
“Bir Daha Bir Daha!”
Yıllardır gitmediğim konser kalmadı, ben hiçbir konserde daha ilk şarkıdan itibaren “Bir daha bir daha” diye bağıran bir kitle görmedim. Coşkunun böylesi diyerek izledim tüm konseri. Bırakın eski şarkıları, henüz yeni çıkmış olmasına rağmen “Ölüm Dansı”ndaki bütün şarkıları ezbere biliyordu dinleyiciler. ‘Biraz Delisin’ ile başlayan konser, ‘Çöpçatan’ ve ‘Aynen’ ile devam ederken 4. Şarkı benim en sevdiklerimden biri olan ‘Madem’di. Bu “en sevme” hali bir tek bana mahsus değildi tabii birkaç bin kişi hep birlikte eşlik ettik şarkıya. Setlist’te ‘Gitme’, ‘Olabilirdik’, ‘Hiç İyi Değilim’, ‘Yapma N’olursun’ ve ‘Yarısı Yok’ konserin peak yaptığı anlar oldu. Bir yandan şarkıların bu orijinal ve şahane hallerini dinlerken bir yandan da 22 Eylül’deki Red Bull Jukebox Sahnesi'nde bu şarkıları dinleyeceğim halleri için heyecanlandım. Açıkçası reggae bir ‘Madem’ herkesi keyiften çıldırtabilecek potansiyelde.
İmzalatılan Gitar
FOH’ta (front of house) izlemeye başladığım konseri önce sahne önü ardından da backstage takip etti. Backstage’e geçip de sahnenin üstünden konseri izlemeye başladığımda en önden gitarını sallayan izleyici beni epey şaşırttı. Pankartlara, sahneye atılan cisimlere alıştık ama üşenmeyip gitarla gelmek efsaneydi. Konser sonunda o gitar grup tarafından imzalandı ve tekrar sahibinin kollarındaki yerini aldı.
Grup, bis’te neredeyse hiçbir dinleyiciyi kırmayarak her istenen şarkıya bir kez daha yer verdi. 4 ya da 5 şarkı daha çaldılar. Sanırım 2005’te The Cure’un 3 kere bis yapmasından sonra bir seferdeki en uzun bis ödülünü de DKTT’a vermek istedim. Ama kitle güzel olunca müzisyenin de sahneden inmek istemediğini düşünüyorum. Şahsen dinleyici olarak bana da kalsa hiç inmesinler isterdim. Sahnedeki bütün ekibin enerjisi, Uğurhan’ın muhteşem sesi ve sahnede devleşmesi, Oğulcan’ın yerinde duramayışı ve performansı ile “hiçbir konserini kaçırmamaya çalıştığım isimler” listeme yüksekten giriş yaptılar.
Konser sonrası kulisteki enerji de görülmeye değerdi. Ekip konserini bitirip sahneden inen bir müzik grubundan ziyade önemli bir maçın galibi bir takım gibi sahneden inerken, sahne arkasındaki ekip arkadaşları da onları tezahüratlarla karşıladı. Ayak üstü tebrik edip konuyu hemen Red Bull Jukebox Sahnesi'ne getirdim. “Bu konser böyleydiyse Red Bull Jukebox Sahnesi'nde kim bilir bizi neler bekliyor?” dedim de Oğulcan, “İpek inanamayacaksın ve bayılacaksın!” diye verdi hemen cevabını. Açıkçası bundan hiç ama hiç şüphem yok.
Bence sevenler geri saymaya başlasın konser için. Daha önce Dolu Kadehi Ters Tut konserine gitmeyenler de bu fırsatı sakın kaçırmasın. Dolu Kadehi Ters Tut'un seyircinin anket seçimiyle şarkıları ve tarzlarını belirleyeceği Red Bull Jukebox Sahnesi'ne bilet almak için etkinlik sayfasını ziyaret edebilirsin.