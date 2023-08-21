Dolu Kadehi Ters Tut: Red Bull Jukebox Sahnesi Özel Bir Performans Olacak

En son bundan 5 sene önce bir araya geldiğim Dolu Kadehi Ters Tut ekibiyle Red Bull Jukebox Sahnesi vesilesiyle bir kez daha bir araya geldim. 5 sene önceye kıyasla bambaşka bir popülerlik noktasında olsalar da heyecanlarından hiçbir şey kaybetmemiş ve aynı mütevazılıkta olmaları beni mutlu etti. Yaptıkları birkaç şarkıyı dinledim de, size “ 22 Eylül’ü şimdiden not edin ve asla kaçırmayın!” demekten başka seçeneğim yok çünkü çok acayip bir konser -ve hatta deneyim- sizleri bekliyor. Hadi gelin hem son albümleri “Ölüm Dansı”nı hem de Red Bull Jukebox Sahnesi'nde bizi nelerin beklediğini bir de Dolu Kadehi Ters Tut'tan dinleyelim.

En son 5 sene önce bir araya gelip YouTube için bir şeyler çekmiştik beraber. O zaman da yepyeni akustik şarkılar çıkarmıştınız. O günden bugüne çok şey değişti tabii. Sizin müziğe, hayata bakışınızda neler değişti? Ya da neler değişmedi?

Uğurhan : 5 senenin zaten 2 senesi evde geçti pandemiden dolayı. O röportajdan 1 sene sonra biz “Karanlık” albümünü yaptık. Tam albümün turnesi için hazırlanmıştık ki bir süre sonra pandemi patladı. Planladığımız büyük konserleri yapamamış olduk. Pandemide de boş durmak istemedik 2 tane single yaptık ‘Neyin Nesi?’ ve ‘Kaçar Gider’. Bu şarkılar bize basic bir biçimde ayrı evlerden birbirimize kayıtlar atıp şarkı yapabileceğimizi göstermiş oldu. Ardından da “DKTT” albümüne girişmiş olduk. Zaten çeşitli ekipmanlarımızı yenilemiştik, o ekipmanlarla Kaş’a gidip yeni bir albüm yapmış olduk. Bu süreç, özellikle de pandemi bizi güçlendirdi diyebilirim. Çünkü her koşulda bir şeyler yapabileceğimizi görmüş olduk.

Bizi zorla yapım şirketi yaptılar. Oğulcan Ava

Dolu Kadehi Ters Tut © Dolu Kadehi Ters Tut Dolu Kadehi Ters Tut © Dolu Kadehi Ters Tut

Bundan yine 5 sene önce çalıştığınız diğer işleri bırakıp tamamen müziğe yöneldiğiniz zamanlardı. Şu an muhtemelen müzik dışında bir şey yapacak zamanınız kalmadı zaten. Bir de plak şirketi kurdunuz. Bu kararı nasıl aldınız? Çünkü bir plak şirketiyle çalışmak en özgür halinde bile bir müdahale demek. Şimdi ise tamamen özgürsünüz…

Uğurhan : Bir müdahale olmasa bile başka bir sürece dahil olma hali bizi zorladı aslında. Bunun sonucunda da bu şirketi kurmaya karar verdik.

Oğulcan : Biz delege etmeye çalıştık belli şeyleri ama süreç içinde delege edip de mutlu olduğumuz her şey delege ettiğimiz yerde kaldı. Ama delege edip hiç mutlu olmadığımız o kadar çok şey oldu ki onları da biz yapmak zorunda kaldık. Merakımız ve ilgimiz olan şeyler de olunca şirket gerekiyordu. Bundan bir 10 sene sonra ciddi bir bilgi birikimi olan bir şirket olmuş olacak. Aslında bütün misyonu DKTT’nin işlerinin görülmesiydi ama gelecekte başka şeyler de olabilir. Şu anda bir sürü çalışanı olan bir yapıya dönüştü, freelance çalışanlarla beraber 20-25 kişilik bir ekip olduk. Bazen şunu diyoruz “bizi zorla yapım şirketi yaptılar”. Birileri şu işleri düzgün yapsaydı da bizim şu an kendimize yaptığımız bu hizmetleri verseydi biz müzikle uğraşırdık.

Peki bu yapım şirketi olma süreci sizin üretiminizden çalıyor mu?

Uğurhan : Şahsen benim yer yer bunu dediğim oluyor. Şu işlerle uğraşacağıma belki de +1 tane daha albüm çıkartacaktık. Ama bir yandan da bunlarla uğraşmasak belki yaptığımız son 2 albümü tek albüm olarak çıkartacaktık. O sebeple net bir çıkarım yapmak çok zor. Kendi işlerimizi bize göre en iyi şekilde gördüğümüz bir yapı olduğu için bu epey mutluluk verici bir şey bu.

Oğulcan : Üretim konusunda çok net çizgilerimiz var. Bir şeyin bizi üretimden geri çektiğini hissettiğimiz an olay çıkardığımız için üretimimize negatif etkisi olacak kadar başka şeylere yoğunlaşmıyoruz. Ama hayatımızda başka şey yapacak yerimiz kalmadı diyebilirim. Bu bana sektörün ne kadar “yok” olduğunu anlatan da bir durum.

Evet sektör körler sağırlar birbirini ağırlara dönüştü biraz…

Oğulcan : Evet, kesinlikle. 20-21 yaşındaki 2 tane yetenekli çocuğu alıp değerli bir müzik grubu ya da sanatçı haline getirebilecek kadar bir sektörü olsun istiyorsun şu ülkenin.

Dolu Kadehi Ters Tut © Dolu Kadehi Ters Tut

Tek bir albüm yapmak yerine önce “Ölüm Dansı: Kısım 1”i yayınladınız şimdi de taze bir “Ölüm Dansı” neden tek albüm düşünmediniz? Olabilirdi çünkü…

Oğulcan : Süreçte bir sürü yöntem konuştuk ve ben bu yöntemden memnunum bu arada. Denemek istedik bunu da. Önden birkaç single çıkarıp sonra albümü çıkarmak bir fikirdi. Ama biz dedik ki çok şarkı var ve ilk başta çıkaracağımız bir EP mi olsa acaba? Ve dedik ki, alın 6 şarkı, ardından da albüm. Ayırırken ise başka fikirler vardı aklımızda ama bizim albüm tam mix’e gittiği gün 6 Şubat depremi oldu. Öyle olunca ilk kısımdaki parçaları biraz değiştirdik. Seçim dönemi de yaklaşıyordu, politik olarak çok canlı bir dönemdi. Müzik durdu, her şey durdu. Bu albümde çok protest şarkılar oldu, uzun süredir yapmadığımız. Ne kadar dinlendiğinden önemsiz biz bunları paylaşmak istedik.

Uğurhan : Araya gireceğim, tamamını paylaşmanın bir yol haritası da yoktu çünkü ne olacağı belli değildi.

Oğulcan : Evet, ucu açık bir sürece dönüştü. Ne zaman ne olacak, seçim ne olacak, seçimden sonra ne olacak… İlk kısmın daha dertli ve protest şarkılardan oluşması, daha iç sıkıntıları ve bunalımlı hale gelmesinin sebebi deprem ve ülkenin içinde bulunduğu politik gündem oldu. Yoksa biz daha dengeli bir ayrımı düşünüyorduk aslında.

İki senede bir albüm çıkarma idealiniz olduğunu biliyorum. Bu sizi strese sokmuyor mu?

Oğulcan : Doğal bir şekilde gelişiyor.

Uğurhan : Tam zamanı geldi gibi hissettiriyor 2 sene sonra.

Çünkü albüm bambaşka bir şey. Herkesin single çıkarttığı bir dönemde aldığınız bu karar açıkçası beni şaşırttı.

Uğurhan : Bana uzun bile geliyor. İki sene dediğimiz sürede ülkede 2 farklı janrda starlar çıkıp, sönüyor.

Oğulcan : 3 kere gündem değişiyor, popüler müzik değişiyor. Zaten müzik üretmekten keyif alınca oluyor. Kariyerini sevdiğimiz sanatçılara da bakınca dedik ki güzel bol üretim.

Dolu Kadehi Ters Tut © Dolu Kadehi Ters Tut

Mesela kimler?

Oğulcan : Mesela Red Hot Chili Peppers aktifken... Ama bu gruplarla da şöyle kıyaslayamayız; bu gruplar bir albüm yapıyor gidiyor dünyayı 3 kere turluyor. Biz gidiyoruz bir yazda bitiriyoruz. Oturuyoruz evde tekrar müzik yapıyoruz. Bence 6-7 yılda bir albüm yapan sanatçıların iç bunalımları, buhranları, üretim şekilleri farklı olabilir. Mozart 30 yaşında ölmüş, 600 tane şarkı yazmış. Sevdiğin zaman çok daha fazlasını yapabiliyorsun.

RHCP demişken mix’i Ryan Hewitt ile çalıştınız. Nasıl gerçekleşti bu işbirliği? Bir araya geldiniz mi yoksa online mı?

Uğurhan : Dönem itibarıyla online gelişti süreç.

Oğulcan : Zaten varolan yoğun bir takvimin içine sıkıştırdı bizi. Sık sık konuştuk. Kayıt sürecinin öncesinden itibaren yardımcı oldu. Zaten bir de benim bütün videolarını ve derslerini izlediğim bir mix mühendisi olduğu için neredeyse hocamla bir proje yapmışız gibi hissettim. En sevdiğim işlerin içinde olan bir kişi. Onun şarkılarını koyup, ona benzer mix yapmaya çalışırken, onunla çalışmak güzel oldu. Sound olarak da referans aldığımız bir yerdeydi. Son yıllarda çıkmış her şeyi dinledik, atıyorum Maneskin’in kiminle çalıştığından tutun stüdyosuna, Billie Eilish’in hangi stüdyoda çalıştığına kadar bütün hepsini araştırdık. Ama hiçbiri biri Ryan Hewitt’in işleri kadar tatmin etmiyordu. Zaten Rick Rubin’le çalışıyor o da bizim için peygamber gibi gördüğümüz bir yapımcı. Yapabileceğimiz en iyi şey oldu. Yapım aşaması da çok önemli. Onu da ben yaptım ve Ryan’ın çalışma stiline uygun bir şey yapmaya çok uğraştık. Detaylı bir ön çalışma yaptık. En çok emek verdiğimiz albüm oldu.

Bu süreç, özellikle de pandemi bizi güçlendirdi diyebilirim. Çünkü her koşulda bir şeyler yapabileceğimizi görmüş olduk. Uğurhan Özay

Dolu Kadehi Ters Tut © Dolu Kadehi Ters Tut

Gelelim Red Bull Jukebox Sahnesi'nde, oldukça heyecan verici bir proje. Projeyi ilk duyduğunuzda ne hissettiniz?

Oğulcan : Valla çok organik bir cevap olacak çünkü çok sevindik. Red Bull’la çok uzun zamandır bir şey yapmak istiyorduk çünkü çok güzel işler yapıyorlar. Bir proje üretelim ve onlara gidelim çok istiyorduk. Dolayısıyla böyle büyük bir projeyle geldiklerinde biz de çok olsun istedik. İşin “iş” kısmı çok hızlı geçildi. Ve biz sanatçı koltuğunda oturup “nedir proje?” gibi değil de hemen durun şöyle yapalım, böyle yapalım, var olan şeye ne katabiliriz, nasıl daha iyi olabilir diye düşündük. Biraz kendini gösterme arzusu da hissettirdi açıkçası. İlginç bir tazelik bizim için. Baktığın zaman bir süredir var olan bir ekipsin ama böyle mainstream bir marka ile böyle bir işbirliği olunca bir dakika ya gösterelim bir kendimizi, bir fark yaratalım dedik ve o hevesle giriştik. Red Bull ekibi de çok mutlu oldu bizim bu hevesimiz karşısında. Şu an tek bir ekip gibiyiz çünkü çok iç içe girdik.

Siz proje için gittiniz bir de Budapeşte ayağını izlediniz, nasıl bir deneyimdi sizin için? Sizin planlarınıza nasıl etkisi oldu bu örneğin?

Uğurhan : Çok daha farklı bir kültüre sahip bir yerdeydik. Bakalım burada ne oluyor, biz neler yapabiliriz diye… Orada çeşitli notlarımızı aldık, belki de yapmamamız gereken şeyleri görmüş olduk, “şunları yapsak iyi olur” dediğimiz şeyler de oldu. Japonya’dakine de biraz bakmıştık.

Oğulcan : Bayağı önemli bir keşif oldu bizim için. İyi mi olur, kötü mü olur gibi bazı şüphelerimizi gözlemlememiz iyi oldu. Nasıl daha organik, güzel ve etkileyici hale getiririz görmüş olduk. Biz bu yola bu konseptin en iyisini yapma motivasyonuyla çıktık ve hala o motivasyondayız.

Bence bu İstanbul etkinliği, Red Bull Jukebox Sahnesi serisinin en özellerinden biri olacak. Oğulcan Ava

Uğurhan : Bence biraz Red Bull Türkiye de o modda (gülüyor)

Oğulcan : Bence bu İstanbul etkinliği, Red Bull Jukebox Sahnesi serisinin en özellerinden biri olacak. Yurt dışından gelenler de olacak o sebeple biraz ülkemizi temsil ediyormuşuz gibi bir his de var.

Dolu Kadehi Ters Tut © Dolu Kadehi Ters Tut

Adeta Eurovision desenize?

Oğulcan : Evet ya, İstanbul’dan çıkan bağımsız bir müzik grubunun neler yapabiliyor olduğunu göstermek çok motive ediyor bizi ve göstereceğiz.

Red Bull Jukebox Sahnesi 22 Eylül’de, albüm taze çıktı ve bir yandan da turnedesiniz. Bu yoğunluğun içinde bir de böyle özel bir şeye hazırlanmak hiç zorlamıyor mu? Sizin hiç kediniz, köpeğiniz, sevgiliniz yok mu vakit ayıracağınız? :)

Oğulcan : İkimiz de çok işkolik insanlarız, ben mesela buraya mix’ten geldim ve dönüp tekrar mix yapacağım. Şansımıza arkadaşlarımızla çalışabildiğimiz için, bağımsız müzik yapıp evde kayıt alabildiğimiz için iş, hayatımıza çok entegre halde. Zaten Uğurhan ile 10 küsur yıldır en yakın arkadaşız.

Uğurhan : Ekip arkadaşlarımız da eşimiz, dostumuz olduğu için hem arkadaş ortamımız hem de iş ortamımız aynı. Aslında hiçbir yerden geri kalmamış oluyoruz. Tabii o ilişki ayrımlarını da iyi tutmak gerekiyor. Onun belki ekstra bir eforu var ama avantajı da var.

Bu söylediklerinizden anlıyorum ki hazırlıklarda stres, sıkıntı yok :) Peki bizi neler bekliyor?

Uğurhan : Bizden duyulması muhtemel olmayan tarzlarda şarkılar duyacaklar ama yine kendi şarkılarımız... Bence bu zaten başlı başına farklı bir şey. Normalde biz de bizden duymayı beklemiyorduk :) Başka ne vesile olacaktı da bu tarz işler yapacaktık diye konuştuk hatta. Drill de yaptık, arabesk de, reggae de...

Oğulcan : Hepsi çok iyi oldu bu arada. Bütün janrlardan trademark hareketleri de yapmaya çalıştık. Metal yapıyoruz şunları ekleyelim, reggae yapıyoruz şunu muhakkak koyalım gibi. Bir de ekibimizle de çok hava atıyoruz çünkü çok iyi bir ekip! Böyle bir albümün üzerine Red Bull Jukebox Sahnesi çok kopuk bir iş gibi gözükebilir ama tam tersine aşırı yoğun bir çalışmayla albüm yapmış bir ekip şimdi de zaten çok hakim olduğu şarkıları bir başka hale getiriyor. Daha iyi bir zaman zor ayarlanırdı.

Bizden duyulması muhtemel olmayan tarzlarda şarkılar duyacaklar ama yine kendi şarkılarımız olacak. Uğurhan Özay

Konuk sanatçılar olacak mı?

Oğulcan : Özel konuklarımız olacak. Onları sürpriz olarak tutmak ve süreçte açıklamak istiyoruz. Ama imkanı olan herkes muhakkak gelsin çünkü çok özel bir şey olacak.

Bir de son olarak gelenlere info adına, Red Bull Jukebox Sahnesi esnasında oylamalar oluyor ondan bahsedelim…

Uğurhan: Konser öncesi sosyal medyadan ve redbull.com'dan duyuracağımız şarkılarımızın farklı janrları seçiliyor. Etkinlikte ise herkese birer bileklik verilecek. Bu bileklik ya kırmızı ya mavi ışık yanıyor olacak. Sahneden de hangi şarkıyı hangi janrdan çalalım diye soracağız ve anlık seçilecek.

O zaman her şarkıya iki versiyon mu çalışıyorsunuz?

Oğulcan : Tabii tabii.

Uğurhan : Seyirciler karar verecek her şeye ve biz de çalacağız.

O zaman kapanışta hem teşekkür ediyorum hem de RedBull.com okurlarına neler söylemek istersiniz diye sorup sizi azad ediyorum :)

Uğurhan : Bir kere zaten burayı okuyorsanız konsere geleceğinizi düşünüyorum. Zaten gelmiyorsanız bizi hiç sevmiyorsunuz demek olur, üzülürüz :) Konser süreci ile alakalı içeriklerimizi takip edebilirler. Hem bizim stüdyo session’larımız olacak, çektik onları, onlar yayınlanacak.

Oğulcan : Çok fazla içerik olacak, evet. Herkese selamlar ve konserde görüşmek üzere!

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