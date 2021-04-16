Dominic Di Tommaso'nun En İyi Parkur Performansları

İsviçre Alplerinde, Bruges'de, Matera'da ya da Kahire'de. Gittiği her yerde ortalığı birbirine katacak biri varsa o da Dominic Di Tommaso 'dur. Avustralyalı sporcu, bale ve artistik patinaj deneyimlerinin ardından gönlünü kaptırdığı freerunning 'de ulaşılması güç bir noktaya erişti.

2007 yılından bu yana parkur dünyasında boy gösteren Di Tommaso, dünyanın pek çok yerinde yeteneklerini sergilemekten de geri durmadı. İşte Di Tommaso'nun performanslarından eğlenceli bir seçki.

İsviçre Alplerinde Ferah Bir Gezinti

İsviçre'yi Bir Freerunner'ın Rehberliğinde Geziyoruz

İsviçre Alplerinde küçük bir kasaba hayal edin. Şirin evler, olağanüstü bir doğa, sessiz sakin sokaklar... Şimdi bir de bu ortamda freerunning yapıldığını düşünün.

Evet, bizim için hayal etmesi biraz zor olabilir ama Avustralyalı Dominic Di Tommaso için o kadar da değil. Di Tommaso, helikopterden atlıyor, düz duvarlara tırmanıyor ve bu küçük ve sakin kasabaya biraz heyecan katıyor.

Di Tommaso ile Olağan Dışı Bir Bruges Turu

Di Tommaso ile Olağan Dışı Bir Bruges Turu

Dominic Di Tommaso, Belçika'nın kadim şehri Bruges'de olağan dışı bir tura çıkıyor. Alışılmış turist aktivitelerinin dışına çıkmak istiyorsan, bu özel tura sen de katılabilirsin.

Elbette bu videoda biraz zıplama, biraz atlama ve yüksek irtifaya meydan okuma var. Di Tommaso işinin ehli olduğunu her fırsatta gösteriyor. Bu performans da onlardan biri.

Dominic Di Tommaso ve Alexander Titarenko Matera'da Buluşuyor

Dominic Di Tommaso ve Alexander Titarenko Matera'da Buluşuyor

Dünyanın en iyi freerunning sporcuları arasında gösterilen Alexander Titarenko ile Dominic Di Tommaso Matera'da buluşuyor ve freerunning'in inceliklerini paylaşıyor. Hem de muhteşem performans görüntüleri eşliğinde.

Di Tommaso, Red Bull Art of Motion'ın ne kadar değerli bir organizasyon olduğuna değinirken, en önemli özelliğinin ise tanınmamış sporculara kendilerini ispat etmek için bir sahne sunması olduğunu ekliyor. Sana ise bu eğlenceli videonun tadını çıkarmak kalıyor.

Kahire'de Gün Batımı

Dominic Di Tommaso bu kez yönünü Afrika'nın kuzeyine çeviriyor. Piramitlerin ülkesi Mısır'da nefes kesen bir yolculuğa çıkan Avustralyalı sporcu, Giza Piramitleri'nin karşısında gün batımını izlemek için biraz acele ediyor.