Dominic Thiem: “Yeni hedefim Roland Garros”

En yeni şampiyon Dominic Thiem , Thomas Muster'den sonra Avusturya topraklarından yetişip Grand Slam kazanan ilk tenisçi oldu. Aynı zamanda Red Bull sporcusu olan Thiem, şampiyonluğunu ve sıradaki hedeflerini RedBull.com'a anlattı.

İlk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştıktan sonra aklından neler geçiyordu?

Her şeyi hazmetmek için arada birkaç günün geçmesi gerekti. Bir zaferin hemen ardından hissettiklerinizin başka bir şeyle karşılaştırılması mümkün değil. Yorgunluğu attıktan sonra daha da iyi hissediyorum. Şimdi dönüp Zverev'le yaptığım final maçını tekrar izleyebiliyorum. İlk birkaç gün bu çok zordu çünkü heyecan hala tazeydi. Sanki maçın tekrarını izlerken kaybedebilirim gibi garip bir duyguya kapılıyordum. Şimdi biraz zaman geçince zafere ulaşmanın müthiş bir duygu olduğunu daha net bir şekilde hissedebiliyorum.

En sonunda! © Getty Images

Üç yıl sonra ilk kez "Büyük Üçlü"nün dışında bir tenisçi Grand Slam zaferine ulaştı. Bu konuda neler hissediyorsun?

Uzun zaman sonra "Büyük Üçlü"nün dışındaki ilk Grand Slam şampiyonu olmak elbette müthiş bir duygu. Ancak bu isimlerin dominasyonunun sona erdiğini iddia etmek mümkün değil. Novak, Rafa ve Roger katıldıkları her turnuvada favori olmaya devam edecekler. Hatta önümüzdeki hafta Roland Garros'ta da Nadal ve Djokovic'i herkesin yenmek isteyeceği tenisçiler olacak.

Dominic Thiem © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Genel olarak Flushing Meadows deneyimi nasıldı?

Bütün turnuva olağandışı bir deneyimdi. Seyirciler yoktu ve turnuva boyunca bir balonun içindeydik. Otel ve tenis kortu günlük rutinimizi oluşturuyordu. New York'u görmedim bile. Her şey tamamen tenise odaklıydı. Hatta belki biraz fazla öyleydi çünkü tam anlamıyla zihnimizi temizleyip rahatlama şansı bulmak mümkün olmuyordu. Bu açıdan oldukça zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Belki de bu yüzden bu şartlarda zafere ulaşmak çok daha değerli benim için.

Tam olarak hangi aşamada US Open'ı kazanabileceğini düşünmeye başladın?

Bir Grand Slam kazanabileceğime dair inancım US Open'dan çok daha önce ortaya çıkmıştı. Bu nedenle kendimi biraz baskı altına alıyordum. Ancak US Open sırasında Djokovic'in turnuva dışı kalması şartları değiştirdi. Artık yeni bir Grand Slam şampiyonu olacağı kesinleşti. Bu tenisçi elbette baskıyı en iyi şekilde kontrol edebilen olacaktı. Final maçında bunu çok iyi başardığımı söylemem ancak maçın gidişatını değiştirmeyi başardım. İnanılmazdı.

Dominic Thiem servis kullanıyor © Getty Images

Sırada ne var? Bir sonraki hedefin ne?

Bunun cevabı çok basit: Roland Garros. Bir sonraki Grand Slam'in bu kadar çabuk süre içerisinde başlaması benim için bir avantaj olabilir. Şimdi bir Grand Slam kazandım ve kariyerimdeki en büyük hedeflerden birini listemde işaretleyebilirim. Artık bir an evvel toprak korta ve Roland Garros'a odaklanmalıyım. Amacım turnuvaya tamamen taze bir başlangıç yapabilmek.