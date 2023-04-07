Dota 2 Efsanesi Ceb Kimdir?

Takım bazlı espor oyunlarında tek bir oyuncu sonuca ne kadar etki edebilir? Sébastien "Ceb" Debs’i kariyeri boyunca takip eden Dota 2 tutkunları bu soruya çok net cevap verebilirler. OG’nin yan kulvar (offlane) oyuncusu, iki kez The International şampiyonu ve son olarak bir geri dönüş hikayesinin kahramanı.

Espor dünyasındaki çok az oyuncu böylesine efsanevi bir statüye ulaşabildi ve "Ceb" ismi de espor dünyasının her alanında kabul görmeyi başardı. 2011 yılında başlayan kariyeri boyunca iyi ve kötü birçok an yaşadı, kendisine ve takımına büyük şöhret kazandırdı, OG’nin birçok yıldız çıkarmasına vesile oldu. Hal böyleyken Ceb’in kariyerini tek bir başarıyla tanımlamak doğru olmaz.

Ceb son olarak emeklilikten geri döndü ve ana sahneden bir süre ayrı kaldıktan sonra OG’nin aktif kadrosuna dahil olarak geçen yıl boyunca adından söz ettirmeyi başardı. Bu müthiş hikayenin bir anını bile kaçırdıysan, CEB: Büyük Geri Dönüş belgeselini izleyerek onun renkli kariyerini, inişlerini ve çıkışlarını ayrıntılarıyla öğrenebilirsin.

CEB: Büyük Geri Dönüş'ü aşağıda izleyebilir ve dahasını yazının devamında bulabilirsin.

1 saat 24 dakika CEB: Büyük Geri Dönüş Dota 2 oyuncusu Sébastien "Ceb" Debs emeklilikten geri döndü ve takımının ESL One Stockholm Major'da şampiyon olmasına yardım etti.

Peki Ceb kimdir? Hikayeye en baştan başlayalım...

01 2011 - 2018: İlk başarılar ve Ceb’in OG’ye yükselişi

Kariyerine 2011 yılında ve "7ckingMad" ismiyle Team Shakira’da başladı, Western Wolves’ta kısa bir dönem geçirdi ve ardından Mortal Teamwork’e transfer oldu. Yeni takımı The International 2012’nin iddialı takımlarından biri olarak gösteriliyordu ve Batı Elemeleri Finalleri’nde NEXT.kz’yi mağlup ettiklerinde Ceb’in yıldızı parlamaya başlamıştı. Ne var ki birçok genç espor takımı gibi mTw dağıldı ve Ceb de kısa süre önce kurulan Team Shakira’ya geri döndü.

Birkaç isim ve kadro değişikliğinin ardından Ceb’in takımı dikkat çeken galibiyetler ve yürek burkan mağlubiyetler aldı. Bazı birleşim kararlarının ardından takım bir süreliğine "DD.Dota" ismini aldı ve sonrasında da Ceb’in ilk başarılarını elde ettiği Sigma’ya dönüştü.

Takımdan ayrıldıktan ve küçük bir rol değişikliğinden (Şanghay’daki Major’da analist olarak görev aldı.) sonra OG Esports tarafından takım koçu olarak işe alındı. Bu süreçte kendine güveni yerine gelmişti ve tüm dünyanın dikkatini çekmeye başlamıştı. Koçluğu ve cesaretlendirici tavrı sayesinde Frankfurt, Manila, Boston, Kiev şehirlerindeki turnuvaları domine ederek kazanan takımın seviyesi zirveye çıktı. 2018 yılındaki The International öncesi takımın önemli oyuncuları Gustav "s4" Magnusson ve Tal "Fly" Aizik ayrılık kararı alınca oluşan boşluğun doldurulması gerekti.

OG'ye katıldıktan sonra Ceb adeta takımın ikinci ismi oldu © Red Bull

02 2018 - 2020: OG ile elde edilen başarılar ve yenilmez The International performansı

2016 yılında koç olmak için oyunu oynamayı bırakan Ceb, 2018’deki The International’da ilk resmi maçlarına çıktı. Vancouver’daki turnuva o döneme kadar yapılmış en büyük espor turnuvasıydı, dünyanın dört bir yanından izleniyordu ve 25.3 milyon dolarlık ödül havuzuna sahipti. OG sağlam bir iş çıkardığı Avrupa Elemeleri’ni zirvede tamamladı, ana turnuvayı baştan sona domine etti, Büyük Finaller’de PSG.LGD’yi yendi ve üst üste iki şampiyonluğunun ilkini elde etti.

TI9, bir önceki yılı gölgede bırakacak bir büyüklüğe ulaşırken, Ceb’in yan kulvarda rol aldığı OG yeniden sahnedeydi. En ikonik kadrolardan birine sahip olan takımın özgüveni iyice artarken, OG grup aşamasını lider tamamladıktan sonra turnuvayı bir kez daha domine etti. OG, The International’ı üst üste iki kez kazanan ilk ve son takım olmayı başardı. Ceb’in katılımı ile takım her şeyin üstesinden gelebileceğini göstermişti.

Bir turnuva öncesi alarmla uyandım ve alarmı erteledim, ardından "Bir dakika, bana ne oluyor?" dedim Sébastien "Ceb" Debs

Ceb’in yıldızı parlıyordu, sahip olduğu motivasyon onu her gün daha iyi olmaya, daha fazla mücadele etmeye ve daha fazlası için zorlamaya iten bir süper güç gibiydi. Mevcut durum adeta sonsuza dek sürecek gibiydi ancak tüm OG hayranlarını şok edecek bir duyuru gelmek üzereydi.

Ceb yan kulvarda oynarken OG, TI'da üst üste şampiyon oldu © Red Bull

03 Ceb'in emeklilik kararı

Hayallerine ulaştığında, onları gerçekleştirdiğinde içindeki tutkuyu nasıl canlı tutabilirsin? Bir sonraki hedefin ne olabilir? Ceb’in kariyeri iyi ve kötü dönemlerde dahi agresif bir ivmeye sahipti ancak hızlı hareket eden bu tren artık yavaşlamaya başlamıştı. Sadece büyük başarılar elde etmekle kalmamıştı, çok sevdiği bu oyunu 10 yıldır tam zamanlı bir iş gibi oynuyordu. Tahmin edileceği üzere yıpranmaya ve tükenmeye başlamıştı.

Ceb, oyuna duyduğu sevginin sadece yaşamak için yaptığı bir şeye dönüşmesine izin vermeyeceğini takıma ve kamuoyuna açıkça ilan etti. Artık çekilme vakti gelmiş ve durumu şöyle dile getirmişti: "Her şeyin değiştiğini düşündüğüm net bir gün vardı. Genellikle büyük bir turnuvadan, LAN’dan, Major’dan ya da TI’dan önce en iyi oyuncuların orada olacağını bilirsiniz. Alarm çalmadan iki saat önce uyanırdım ve yeniden uykuya dalmakta çok zorlanırdım. Beynim durmadan çalışıyordu."

"Bir turnuva öncesi alarmla uyandım ve alarmı erteledim, ardından 'Bir dakika, bana ne oluyor?' dedim. Bu farklı bir histi ve doğru değildi."

Ayrıca bu sürecin uzun süreli kız arkadaşı ile olan dahil ilişkilerini tükettiğini ve günlük bir rutine sahip olmasına engel olduğunu fark etti. Dota için bugüne kadar yaptığı fedakarlıklar çok fazla olmuştu. OG aracılığıyla yaptığı açıklamada emekli olacağını şu sözlerle dile getirmişti: "Başaltı takım olarak oynadık, favori olarak oynadık. Yükselmeye çalışan takımların zafere açlığı ve ateşi ile mücadele ettik, şampiyonluğu koruma özgüveni ile mücadele ettik. Rekabetçi Dota dünyasının sunduğu şeylerin çoğunu deneyimlemişiz gibi geliyor."

Ceb ve N0tail çok uzun süre beraber oynadılar © Red Bull

04 Ceb’in aklı hala oyunda

Arkadaşı, meslektaşı ve sırdaşı Johan "N0tail" Sundstein de profesyonel esporculuktan emekli olmuştu. Zamanını her zaman yapmak istediği şeyleri (sörf, bahçıvanlık, yamaç paraşütü) yaparak geçiyordu ancak Ceb’in benzer bir deneyimi yaşamadığını fark etti. Profesyonel olarak Dota oynamak geçmişte hayatının büyük bir kısmını kaplamış olsa da kişiliğinin bir parçası olan "rekabetçilik" olduğu yerde durmaya devam ediyordu. Yeniden arenaya dönmek için N0tail'ın "kaşıntı" dediği şeye sahipti.

Bu sırada eski takımı OG, 16 yaşındaki iki dehanın yer aldığı beş kişilik yeni kadrosuyla oldukça farklı bir kimliğe sahipti. Belgeselde yer aldığı gibi, bu yeni kadro büyük riskti ve başlangıçta takımın hayranları arasında huzursuzluğa neden oldu.

Yükselmeye çalışan takımların zafere açlığı ve ateşi ile mücadele ettik, şampiyonluğu koruma özgüveni ile mücadele ettik Sébastien "Ceb" Debs

İki yıllık pandemi arasının ardından 2022 yılında düzenlenen Stockholm ESL Major, canlı katılımın olduğu ilk etkinlik olacaktı. Yeni OG kadrosunun hala kendini kanıtlaması gerekiyordu ve takıma bu LAN turnuvasında çok yüksek şans verilmiyordu. Ne yazık ki takımda zorunlu bazı değişiklikler yaşandı. Takım kaptanı Mikhail "Misha" Agatov ve koç Evgenii "Chuvash'"Makarov turnuvaya katılım gösteremeyince N0tail koçluğu üstlendi, Ceb de emekliliğe ara vererek geri dönüş yapmak durumunda kaldı.

Ceb'in kariyeri heyecan ve değişimler ile dolu © Red Bull

05 Ceb'in yeni OG takımıyla geri dönüşü

Ceb’in takıma geri dönmesi, kadrodaki genç oyuncuları hiç olmadıkları kadar cesaretli oynamaya itti ve onlara fazlasıyla özgüven verdi. OG, grup aşamasında ivme kazanmaya başladı ve grubunda ikinci olarak farklı bir enerjiyle ana etkinliğe yükseldi. Takım playoff turunda elenme noktasına gelse de Büyük Final yolunda sadece bir maç kaybederek yoluna devam etti.

Ceb'in geri dönüşü herkesin beklediğinden daha görkemli oldu © Red Bull

OG, takıma rehberlik eden iki tecrübeli oyuncu sayesinde her hatadan ders çıkardı ve Ceb’in benzersiz, agresif oyun stili ile avantaj sağladı. Takımda bir efsanenin yer alması, rakiplerin gözünü korkutmak için fazlasıyla yeterliydi ve OG de Büyük Final’de SoloMid ile karşılaşacaktı.

Kendi hayranlarının bile şüpheyle yaklaştığı bu şaşırtıcı kadro, ilk Major finalinde neler yapabileceğini gösterdi. Efsanevi oyuncu Ceb’in katkılarıyla turnuvayı kazanan ve kupayı havaya kaldıran yeni kadronun esnek yapısı ve sıkı çalışması herkesi şok eden bir sonuç doğurdu.

Ceb’in kariyeri heyecan, drama ve tek bir makaleye sığmayacak kadar çok ayrıntı ile dolu. Genç bir Fransız oyuncunun nasıl bir Dota 2 efsanesine dönüştüğünü öğrenmek istiyorsan yukarıdaki belgelseli izle.