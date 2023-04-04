The Red Bull Driftbrothers perform at BMW MFest at Kyalami Raceway, Johannesburg, South Africa on October 15, 2022.
© Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool
Drift

Drift Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Drift yapmaya olan ilgi istikrarlı bir şekilde artıyor. Son dönemde gittikçe popülerleşen bu motor sporu hakkında bilmen gereken her şey burada.
Yazar: Red Bull
4 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

Elias Hountondji

Drifting is a family affair for German driver Elias Hountondji, who's a trained aerospace engineer as well as being a Driftbrother.

GermanyGermany

Johannes Hountondji

Johannes Hountondji – the older of the Driftbrothers – is one of the most best known drivers on the European drifting circuit.

GermanyGermany

Conor Shanahan

A formidable force in the world of drifting, Irishman Conor Shanahan is a regular winner on the British and European stage.

IrelandIreland

Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä is the record-breaking, youngest-ever WRC world champion who's following in the tracks of his legendary Finnish compatriots.

FinlandFinland

ABC of...

Dünyanın en zor spor ve yarışlarının temellerini öğrenin.

2 Sezon · 14 bölüm

Red Bull Driftbrothers

Join Elias and Johannes Hountondji on a drama-filled 2018 Drift Masters European Championship.

Sezon 1 · 6 bölüm

İçerik Rehberi

  1. 1
    Drift nedir?
  2. 2
    Drift şampiyonası var mı?
  3. 3
    Hangi araçlar tercih edilmeli?
  4. 4
    Ne zaman başladı?
  5. 5
    Drift pistinin özellikleri neler?
  6. 6
    Puanlama nasıl yapılır?
  7. 7
    Halka açık yollarda drift yapılır mı?
  8. 8
    Drift yapmak öğrenilebilir mi?
  9. 9
    Drift oyunları
Dumanı tüten lastikler ve akıllara durgunluk veren manevralar her yaştan insanı büyülemeye devam ederken, drifting motor sporlarının en hızlı büyüyen disiplinlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu kılavuzda, drift hakkında bilmen gereken her şeyi ele alıyoruz.
01

Drift nedir?

Viraja doğru açıyla girmek önemli

Viraja doğru açıyla girmek önemli

© Christian Stadler/Red Bull Content Pool

Drift, uzun yıllardır ralli ve yol yarışları gibi motor sporlarında kullanılan ve aynı adı taşıyan sürüş tekniğine odaklanan bir spordur. Sürücüler, aracın kontrollü bir şekilde sürüklenmesi için arkadan savrulmayı kullanmayı hedefler.
Drift'in temellerini aşağıdaki video ile öğrenebilirsin.

26 dakika

Drift'in ABC'si

Drift pilotu Dave Egan, tamamen hız, stil, duman ve beceriyle ilgili bu motor sporu hakkında bilgi veriyor.

02

Drift şampiyonası var mı?

Conor Shanahan, Drift Masters Avrupa Şampiyonası'nda

Conor Shanahan, Drift Masters Avrupa Şampiyonası'nda

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Dünya çapında düzenlenen çok sayıda şampiyona var. Ancak muhtemelen en prestijlisi olarak Drift Masters Avrupa Şampiyonası (DMEC) kabul edilebilir. DMEC'de, zorlu ve büyüleyici altı etkinlikte yarışacak olan genç İrlandalı Conor Shanahan ve bu yıl üç turda yarışacak olan ralli ustası Kalle Rovanperä gibi başarılı sürücüler yer alıyor. DMEC'in bu sezonki takvimini hemen aşağıda bulabilirsin.
  1. Mondello Park, İrlanda – 6-7 Mayıs, 2023
  2. Drivecentre Arena, İsveç – 9-10 Haziran, 2023
  3. Power Park Huvivaltio, Finlandiya – 7-8 Temmuz, 2023
  4. Riga, Letonya – 29-30 Temmuz, 2023
  5. Ferropolis, Almanya – 17-19 Ağustos, 2023
  6. PGE Narodoy, Varşova, Polonya – 15-16 Eylül
Johannes ve Elias Hountondji kardeşlerin 2018'de birbirlerine karşı verdikleri mücadeleyi hemen aşağıda izleyebilirsin.

12 dakika

Kardeş Kardeşe Karşı

Driftçi kardeşler Elias ve Johannes Hountondji Polonya'da kıyasıya bir mücadeleye tutuşuyor.

Johannes Hountondji
03

Hangi araçlar tercih edilmeli?

Teorik olarak, her araç drift yapabilir. Bununla birlikte, arkadan çekişli araçlar bu teknikte çok daha iyidir. Dört tekerlekten çekişli araçlar da iyi bir drift aracı olabilir.
İdeal olarak, sürücünün tam potansiyelinden yararlanabilmesi için otomobilin manuel vitesli olması gerekir. Böylece hem viteslerin hem de debriyajın tam kontrolüne sahip olunabilir.
Johannes Hountondji

Johannes Hountondji

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Drift sporunda yaparken herkes aracını kendi tarzına en uygun şekilde dizayn edebilir
Johannes Hountondji

Hangi lastikler kullanılmalı?

Johannes Hountondji's car while drifting during the European Drift Masters championship 2021 in Riga.

The wear of the rear tyres is enormous when drifting

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Teknik, kauçuğu hızla aşındırdığından, çok sayıda lastik setine ihtiyaç duyulur. Drift yapmaya başlamak için nispeten ucuz, aşınmış arka lastikler satın alabilir ve ön lastiklere biraz daha fazla yatırım yapabilirsiniz çünkü ön lastikler virajlarda tutuş, çekiş ve kontrol için çok önemlidir.
04

Ne zaman başladı?

Bir spor olarak drift'in kökeni 1980'lere kadar uzanıyor. Ancak 1950'lerden beri diğer motor sporlarında sıklıkla kullanılan bir sürüş tekniği olarak biliniyor. Drift, eşsiz bir yarış disiplini olarak ise 'drift'in babası' olarak kabul edilen Kunimitsu Takahashi ile Japonya'da başladı.
'Mad' Mike Whiddett

'Mad' Mike Whiddett

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Drift, dört tekerlek üzerinde bale yapmak gibi bir şey
Mike Whiddett
05

Drift pistinin özellikleri neler?

Drift pistleri kısa parkurlardan oluşuyor

Drift pistleri kısa parkurlardan oluşuyor

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Pistlerin birkaç kilometre uzunluğunda olduğu klasik yarışlarının aksine, drift pistlerinde mesafeler çok daha kısadır. Genellikle sadece birkaç yüz metre uzunluğunda olan drift pisti, olabildiğince çok virajdan oluşur. Aradaki düz bölümler, araç yaklaşan virajlarda mümkün olan en yüksek hızda ve yüksek drift açısıyla kayması için hız kazanmasını sağlar.
06

Puanlama nasıl yapılır?

Dört temel kritere göre değerlendirme yapılıyor:
  • Hız ve akıcılık: Drift ne kadar hızlı ve akıcı olursa o kadar çok puan alınır.
  • Kayma açısı: Açı ne kadar büyükse, o kadar fazla puan alınır.
  • Çizgi: Herhangi bir yarıştan önce, hakemler sürücüleri ideal çizgi hakkında bilgilendirir. Bu çizgiye sadık kalanlar daha yüksek puan alır.
  • Stil: Drift yaparken en ayırıcı kriterlerden biri. Drift'e başlama anı, sürüş stili, hataya yatkınlık gibi unsurlar değerlendirmede önem taşıyor.
Düellolar nefes kesiyor

Düellolar nefes kesiyor

© Christian Stadler/Red Bull Content Pool

Abdo Feghali'nin freerunner Mohammad Al Attar'a meydan okudu videoyu hemen aşağıda izleyebilirsin.

3 dakika

Abdo Feghali'den Büyük Meydan Okuma

Abdo Feghali'den Büyük Meydan Okuma

07

Halka açık yollarda drift yapılır mı?

Hayır. Halka açık yollarda drift yapmak yasa dışıdır, ağır para cezaları ve hatta hapisle sonuçlanabilir. Bir spor olarak drift, yarış pistine aittir.
08

Drift yapmak öğrenilebilir mi?

Evet. Çok sayıda ülkede drift için ayrılmış parkurlar bulunur. Burada temel bilgileri öğrenebilir veya temel bilgilere sahipsen seviye atlayabilirsin.
09

Drift oyunları

Gerçek hayattaki yarış pistlerinin yanı sıra, drift aracı sürmenin nasıl bir his olduğunu gerçekçi bir simülasyon ile sunan sanal drift oyunları da var. DRIFT21, Assetto Corsa, GRID Legends veya CarX Drift Racing Online bu oyunlar arasında yer alıyor.

Bu haberin içinde

Elias Hountondji

Drifting is a family affair for German driver Elias Hountondji, who's a trained aerospace engineer as well as being a Driftbrother.

GermanyGermany

Johannes Hountondji

Johannes Hountondji – the older of the Driftbrothers – is one of the most best known drivers on the European drifting circuit.

GermanyGermany

Conor Shanahan

A formidable force in the world of drifting, Irishman Conor Shanahan is a regular winner on the British and European stage.

IrelandIreland

Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä is the record-breaking, youngest-ever WRC world champion who's following in the tracks of his legendary Finnish compatriots.

FinlandFinland

ABC of...

Dünyanın en zor spor ve yarışlarının temellerini öğrenin.

2 Sezon · 14 bölüm

Red Bull Driftbrothers

Join Elias and Johannes Hountondji on a drama-filled 2018 Drift Masters European Championship.

Sezon 1 · 6 bölüm
Drift