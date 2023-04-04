Drift Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Dumanı tüten lastikler ve akıllara durgunluk veren manevralar her yaştan insanı büyülemeye devam ederken, drifting motor sporlarının en hızlı büyüyen disiplinlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu kılavuzda, drift hakkında bilmen gereken her şeyi ele alıyoruz.

01 Drift nedir?

Viraja doğru açıyla girmek önemli © Christian Stadler/Red Bull Content Pool

Drift, uzun yıllardır ralli ve yol yarışları gibi motor sporlarında kullanılan ve aynı adı taşıyan sürüş tekniğine odaklanan bir spordur. Sürücüler, aracın kontrollü bir şekilde sürüklenmesi için arkadan savrulmayı kullanmayı hedefler.

Drift'in temellerini aşağıdaki video ile öğrenebilirsin.

26 dakika Drift'in ABC'si Drift pilotu Dave Egan, tamamen hız, stil, duman ve beceriyle ilgili bu motor sporu hakkında bilgi veriyor.

02 Drift şampiyonası var mı?

Conor Shanahan, Drift Masters Avrupa Şampiyonası'nda © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Dünya çapında düzenlenen çok sayıda şampiyona var. Ancak muhtemelen en prestijlisi olarak Drift Masters Avrupa Şampiyonası (DMEC) kabul edilebilir. DMEC'de, zorlu ve büyüleyici altı etkinlikte yarışacak olan genç İrlandalı Conor Shanahan ve bu yıl üç turda yarışacak olan ralli ustası Kalle Rovanperä gibi başarılı sürücüler yer alıyor. DMEC'in bu sezonki takvimini hemen aşağıda bulabilirsin.

Mondello Park, İrlanda – 6-7 Mayıs, 2023 Drivecentre Arena, İsveç – 9-10 Haziran, 2023 Power Park Huvivaltio, Finlandiya – 7-8 Temmuz, 2023 Riga, Letonya – 29-30 Temmuz, 2023 Ferropolis, Almanya – 17-19 Ağustos, 2023 PGE Narodoy, Varşova, Polonya – 15-16 Eylül

Johannes ve Elias Hountondji kardeşlerin 2018'de birbirlerine karşı verdikleri mücadeleyi hemen aşağıda izleyebilirsin.

12 dakika Kardeş Kardeşe Karşı Driftçi kardeşler Elias ve Johannes Hountondji Polonya'da kıyasıya bir mücadeleye tutuşuyor.

03 Hangi araçlar tercih edilmeli?

Teorik olarak, her araç drift yapabilir. Bununla birlikte, arkadan çekişli araçlar bu teknikte çok daha iyidir. Dört tekerlekten çekişli araçlar da iyi bir drift aracı olabilir.

İdeal olarak, sürücünün tam potansiyelinden yararlanabilmesi için otomobilin manuel vitesli olması gerekir. Böylece hem viteslerin hem de debriyajın tam kontrolüne sahip olunabilir.

Johannes Hountondji © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Drift sporunda yaparken herkes aracını kendi tarzına en uygun şekilde dizayn edebilir Johannes Hountondji

Hangi lastikler kullanılmalı?

The wear of the rear tyres is enormous when drifting © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Teknik, kauçuğu hızla aşındırdığından, çok sayıda lastik setine ihtiyaç duyulur. Drift yapmaya başlamak için nispeten ucuz, aşınmış arka lastikler satın alabilir ve ön lastiklere biraz daha fazla yatırım yapabilirsiniz çünkü ön lastikler virajlarda tutuş, çekiş ve kontrol için çok önemlidir.

04 Ne zaman başladı?

Bir spor olarak drift'in kökeni 1980'lere kadar uzanıyor. Ancak 1950'lerden beri diğer motor sporlarında sıklıkla kullanılan bir sürüş tekniği olarak biliniyor. Drift, eşsiz bir yarış disiplini olarak ise 'drift'in babası' olarak kabul edilen Kunimitsu Takahashi ile Japonya'da başladı.

'Mad' Mike Whiddett © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Drift, dört tekerlek üzerinde bale yapmak gibi bir şey Mike Whiddett

05 Drift pistinin özellikleri neler?

Drift pistleri kısa parkurlardan oluşuyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Pistlerin birkaç kilometre uzunluğunda olduğu klasik yarışlarının aksine, drift pistlerinde mesafeler çok daha kısadır. Genellikle sadece birkaç yüz metre uzunluğunda olan drift pisti, olabildiğince çok virajdan oluşur. Aradaki düz bölümler, araç yaklaşan virajlarda mümkün olan en yüksek hızda ve yüksek drift açısıyla kayması için hız kazanmasını sağlar.

06 Puanlama nasıl yapılır?

Dört temel kritere göre değerlendirme yapılıyor:

Hız ve akıcılık: Drift ne kadar hızlı ve akıcı olursa o kadar çok puan alınır.

Kayma açısı: Açı ne kadar büyükse, o kadar fazla puan alınır.

Çizgi: Herhangi bir yarıştan önce, hakemler sürücüleri ideal çizgi hakkında bilgilendirir. Bu çizgiye sadık kalanlar daha yüksek puan alır.

Stil: Drift yaparken en ayırıcı kriterlerden biri. Drift'e başlama anı, sürüş stili, hataya yatkınlık gibi unsurlar değerlendirmede önem taşıyor.

Düellolar nefes kesiyor © Christian Stadler/Red Bull Content Pool

Abdo Feghali 'nin freerunner Mohammad Al Attar'a meydan okudu videoyu hemen aşağıda izleyebilirsin.

3 dakika Abdo Feghali'den Büyük Meydan Okuma Abdo Feghali'den Büyük Meydan Okuma

07 Halka açık yollarda drift yapılır mı?

Hayır. Halka açık yollarda drift yapmak yasa dışıdır, ağır para cezaları ve hatta hapisle sonuçlanabilir. Bir spor olarak drift, yarış pistine aittir.

08 Drift yapmak öğrenilebilir mi?

Evet. Çok sayıda ülkede drift için ayrılmış parkurlar bulunur. Burada temel bilgileri öğrenebilir veya temel bilgilere sahipsen seviye atlayabilirsin.

09 Drift oyunları

Gerçek hayattaki yarış pistlerinin yanı sıra, drift aracı sürmenin nasıl bir his olduğunu gerçekçi bir simülasyon ile sunan sanal drift oyunları da var. DRIFT21, Assetto Corsa, GRID Legends veya CarX Drift Racing Online bu oyunlar arasında yer alıyor.