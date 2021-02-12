Yeni Başlayanlar İçin: Drone Teknolojisi ve Geleceği

Önümüzdeki yıllarda arama ve kurtarma görevlerinde drone kullanımına ağırlık verilmesi bekleniyor. Arama ve kurtarma bölgesine havadan ulaşmak, verilerin toplanıp analiz edilmesinde avantaj sağlıyor. Ayrıca drone'lar helikopter gibi araçlara kıyasla daha pratik ve düşük maliyetli. İsveçli kurtarma şirketi Rega’nın geliştirdiği drone'lar termal kamera, kızılötesi kamera ve telefon izleme aracı gibi bir dizi yerleşik sensör sayesinde veriyi hızlıca toplayabiliyor, analiz edebiliyor.

Drone'lar yangın tespiti ve söndürme faaliyetlerinde de kullanılıyor

. Bu tip operasyonlarda drone kullanmanın tek dezavantajı ise uçuş süresi zira çoğu drone yaklaşık 25 dakika kadar havada kalabiliyor.