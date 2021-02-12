Yeni Başlayanlar İçin: Drone Teknolojisi ve Geleceği
© DJI
İnsanoğlunun günümüzde hayatın hemen hemen her alanında kullandığı drone'lardan gelecekte nasıl yararlanabileceğini masaya yatırdık.
itibarıyla yayında
Bugün birçok alanda insanlığın yardımına koşan drone'lar, ilk olarak 1960’lı yıllarda hükümet ve ordu tarafından akıllı savaş cihazlarına duyulan ihtiyaç sonucu ortaya çıkmıştı. Vietnam Savaşı sırasında Amerikan Ordusu drone'ları gözetim amacıyla aktif olarak kullanmıştı. Teknolojideki ilerlemelerle birlikte ise drone'lar birçok farklı alanda kullanılacak şekilde çeşitlendirildi.
Doğal felaketlerde kaybolan insanları arama, üç boyutlu haritalar oluşturma, topografik incelemeler yapma, vahşi yaşamı koruma, boru hattı denetimi, trafik izleme, hava durumu tahmini ve yangınla mücadele gibi konularda drone kullanımı yaygınlaşmış durumda. Peki gelecekte drone'lar hayatımızı hangi alanlarda kolaylaştırabilir?
Eşsiz Video Çekimleri için Drone Kullanmak
Follow Fabio: Almanya'yı Drone Eşliğinde Keşfediyoruz
Eğlence sektörünün vazgeçilmezi olan drone'ların kameraları her geçen gün daha gelişmiş hale geliyor. Manevra kabiliyeti ve hareket stabilizasyonu konusunda yapılan geliştirmeler drone ile çekilen görüntülerde muazzam sonuçlar ortaya çıkarıyor. Gelecekte daha yaygın hale gelmesi beklenen drone yarışlarının meraklıları da giderek artıyor. Drone Racing League (DRL) ismiyle bilinen organizasyonun dünya çapında 10 milyondan fazla meraklısı bulunmakta.
Drone ile Teslimat
Drone teknolojisinin hızlı yükselişiyle birlikte Amazon ve Alphabet gibi teknoloji devleri, paket teslim etmek için drone'ların potansiyeli üzerinde çalışıyor. 2016 yılında dünyanın ilk drone teslimatı bir teknoloji şirketi olan Flirtey işbirliği ile Domino's Pizza tarafından yapıldı. Yakın gelecekte Amazon, drone teknolojisini kullanarak bir - iki gün arasında değişen Prime paket teslimatını 30 dakikaya düşürmeyi hedefliyor. Bu durum hem alıcı, hem de gönderen için nakliye maliyetlerini büyük ölçüde azaltacak.
Arama ve Kurtarma
Önümüzdeki yıllarda arama ve kurtarma görevlerinde drone kullanımına ağırlık verilmesi bekleniyor. Arama ve kurtarma bölgesine havadan ulaşmak, verilerin toplanıp analiz edilmesinde avantaj sağlıyor. Ayrıca drone'lar helikopter gibi araçlara kıyasla daha pratik ve düşük maliyetli. İsveçli kurtarma şirketi Rega’nın geliştirdiği drone'lar termal kamera, kızılötesi kamera ve telefon izleme aracı gibi bir dizi yerleşik sensör sayesinde veriyi hızlıca toplayabiliyor, analiz edebiliyor. Drone'lar yangın tespiti ve söndürme faaliyetlerinde de kullanılıyor. Bu tip operasyonlarda drone kullanmanın tek dezavantajı ise uçuş süresi zira çoğu drone yaklaşık 25 dakika kadar havada kalabiliyor.
Drone ile Yolculuk
En Hızlı Drone Turu
Uber, Uber Air adlı "uçan taksi" projesini gerçekleştirmek için NASA ve Slovenyalı Pipistrel ile ortaklık kurdu. Proje, kalabalık yerleşim yerlerinde ve şehirlerde insansız hava araçları ile güvenli ve verimli hava ulaşımı sağlamak için tasarlandı. 2023'te resmi olarak hayata geçecek projenin testleri için ABD'nin Los Angeles ve Dallas şehirleri pilot bölge olarak seçildi. Dikey kalkış ve iniş prensibine odaklanan drone'lar hava ve ses kirliliğini en aza indirmek için elektrikli motorlar kullanacak. Drone'ların maksimum menzil mesafesi 100 kilometre ve hızı 240 ile 320 kilometre arasında olacak.
Bir Garson Olarak Drone
Infinium Robotics, kızılötesi sensörler aracılığıyla ilerleyen ve müşterilerin siparişlerini taşıyabilen bir "garson drone" geliştirdi. Bu garson drone'lar restoranda birbirinden ve insanlardan kendini sakınarak uçacak şekilde tasarlandı. Timbre Group adlı restoran zinciri ise şirkete ait drone'ları kullanan ilk zincir olacak. Eğer garson drone'lar beklenen başarıyı yakalarsa şirket insan gücünü makinelerin hala tam olarak yerine getiremeyeceği görevlere aktarmayı planlıyor.
Hava Tahmini
Drone'lar hava durumu tahmini ve bilgi aktarımı konusunda büyük rol oynayacak. Bunun en önemli göstergesi ise veri toplama yeteneklerinin giderek gelişiyor olması. Bilim insanları fırtınaların oluşumunu önceden kestirebilmek için uçaklarla araştırma yapmaktalar ancak gelecekte aynı işi yapan drone'lar çok daha düşük maliyetle ve pilotların hayatlarını riske atmadan kullanılabilir.
NASA, Florida’da meydana gelen Matthew Kasırgası'nı araştırmak için 2016 yılında drone kullanmıştı. Bu drone kasırganın içine beş sensör yerleştirerek sıcaklık, basınç, hız ve rüzgâr gücü gibi parametrelerin izlenmesini sağlamıştı. Böyle başarılı uygulamalar varken meteoroloji konusunda insansız hava araçlarının büyük potansiyele sahip olduğu söylenebilir.
Tarım Faaliyetleri
Amerikan Çevre Koruma Kurumu, bugün belli bölgelerdeki çiftlik hayvanlarını yönetmek ve mahsulleri araştırmak için drone teknolojisi kullanıyor. Gelecekte çiftçilerin büyük bir kısmı ürünlerini izlemek, dikim ve ilaçlama yapmak için drone kullanabilirler. Drone'ların sahip olduğu sensörler ürünlerdeki hastalıkların erken teşhisi, dönemsel verimlilik ve bitki kalitesini saptama konularında bugün bile büyük kolaylıklar sunuyor.
Yetenekli sürücülerle yaratıcı drone operatörlerini bir araya getirdiğimiz serimiz One Shot'ta tek plan çekilen olağanüstü videolar seni bekliyor. Unutma; bu seride göreceğin etkileyici sahneler edit içermiyor, her şey tek çekim! Hemen aşağıdan izleyebilirsin.
One Shot