Almanya merkezli yarış serisi, Deutsche Tourenwagen Masters ya da kısa adıyla DTM 'in yeni sezonu yaklaşırken heyecan her geçen gün artıyor. Tarihte ilk kez bir Türk sporcunun tam zamanlı yarışacağı seri, 28 Mayıs 'tan itibaren start alıyor. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven , yeni sezonda yeteneklerini KÜS Team Bernhard takımı adına sergileyecek ve Porsche GT3R ile pistlerde boy gösterecek.

Her biri göz kamaştırıcı olan DTM araçları, son derece güçlü motorları ve üst düzey teknolojileriyle seriyi bir heyecan fırtınasına dönüştürüyor. Porsche, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari ve Lamborghini markalarının yarıştığı seride üstün mühendisliğin ve tasarımın ürünü olan araçlar nefes kesecek bir sezonu müjdeliyor. İşte DTM araçları hakkında bilmen gereken her şey...

Ayhancan Güven geçen sezon Norisring'deki DTM yarışında piste çıkmıştı © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Tüm DTM araçlarında yaygın olarak, 460 beygirlik, hava kısıtlamalı, önden çekişli, 4.0 litrelik V8 motorlar kullanılırken bunların yanı sıra 2.0 litrelik sıralı 4 silindirli turboşarjlı motorlar da kullanıyor. 2019'dan itibaren 580+30 beygirlik, 2020 sezonundan itibaren ise 580+60 beygirlik araçlar da pistte görülüyor.

Önden motorlu ve arkadan çekişli bu araçlarda, bir takla kafesi (roll cage), yanlarda, önde ve arkada CFRP çarpışma elemanları ve kapalı bir kokpitin yanı sıra ikili arka kanat, ön ve yan kanatçıklar ve kaput delikleri gibi aerodinamik parçalar da bulunuyor.

DTM © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

DTM araçlarında geçişlere yardımcı olması için 2013 sezonundan bu yana Formula 1'dekine benzer bir Sürtünme Azaltma Sistemi de yer alıyor. Buna ek olarak, 2020 sezonundan itibaren HYLO Aerodinamik Güvenliği Sistemi de tüm araçların arka kanadına entegre edilmiş bulunuyor.

Mevcut düzenlemelere göre, ön lastik boyutları 300/680-R18 ve arka lastik boyutları 320/700-R18 olarak kullanılıyor. Michelin markasının lastik tedarikçisi olduğu seride, bir kuru zemin, bir de ıslak zemin seçeneği bulunuyor.