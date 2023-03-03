Deutsche Tourenwagen Masters ya da kısa adıyla DTM, Almanya merkezli ve oldukça prestijli bir yarış serisi. Bu seride artık bir Türk pilot da düzenli olarak piste çıkmaya hazırlanıyor. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 28 Mayıs'tan itibaren yeteneklerini KÜS Team Bernhard takımı adına Porsche GT3R ile gösterecek. İşte DTM hakkında bilmen gereken 10 şey...

İlk DTM yarışı ne zaman yapıldı?

DTM yani orijinal adıyla Deutsche Tourenwagen Meisterschaft’ın tarihi 1984 yılına kadar uzanıyor. 1984’te Deutschen Produktionswagen Meisterschaft adıyla ortaya çıkan seri de FIA ​​Grup A kurallarına uygun olarak yarışılıyordu. İlk yarış, 11 Mart 1984'te Belçika'daki Zolder Pisti'nde yapıldı ve yarışı BMW 635CSi ile Alman sürücü Harald Grohs kazandı.

DTM tarihinin en başarılı plotu kim?

DTM'in en başarılı sürücüsü modern dönemde (2000'den itibaren) dört kez şampiyonluğa ulaşan Alman sürücü Bernd Schneider. Schneider'in DTM'in önceki formatlarında iki şampiyonluğu daha bulunuyor. Schneider, 2008 sezonunun ardından DTM'den emekliliğini açıkladı.

DTM’in son şampiyonu kimdir?

DTM'in son şampiyonu Güney Afrikalı sürücü Sheldon van der Linde. 24 yaşındaki genç sürücü BMW Team RBM ile 2019 yılında başladığı DTM kariyerinde, 2022 sezonunu Schubert Motorsport ile koltuğunda BMW M4 GT3 koltuğunda zirveye yerleşti.

DTM © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

DTM'de yarış hafta sonu formatı nedir?

DTM yarış hafta sonları cuma, cumartesi ve pazar günü olmak üzere üç günden oluşuyor. Cuma günleri iki antrenman seansı gerçekleştirilirken, hem cumartesi hem de pazar günleri önce sıralama turu seansı ve ardından yarış koşuluyor.

DTM'de puan sistemi nasıl?

DTM'de puan sistemi, Formula 1 ile aynı. DTM'de yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar sırasıyla 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1 puan alıyor. Yarışta en hızlı turu atan pilota ekstra 1 puan verilirken, Formula 1'den farklı olarak sıralama turu seansını ilk üç sırada bitiren pilotlar da 3, 2 ve 1 puan kazanıyorlar.

DTM © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Daha önce DTM'de yarışmış F1 pilotları var mı?

DTM, kısmen de olsa Formula 1 için geçiş aşaması olarak değerlendirilebiliyor. Esteban Ocon, Alex Albon ve Robert Kubica bu isimlerden birkaçı. Organizasyon, Formula 1'den ayrılan pilotlar için de prestijli bir yarış alanı sunuyor.

DTM takviminde hangi ülkeler bulunuyor?

DTM yarışları ağırlıkla Almanya'da gerçekleştiriliyor. Hollanda ve Avusturya'da da birer yarış yapılıyor. 2023 sezonu, Almanya'daki Oschersleben Arena'da başlayacak. Takımlar ikinci yarış hafta sonu için Hollanda'daki Zandwoort Pisti'ne gidecek. Yedinci haftada Avusturya'daki Red Bull Ring'de yarışıldıktan sonra son yarışlar yine Almanya'da, Hockenheimring'de koşulacak.

DTM © Red Bull Content Pool

DTM'de pit stop yapılıyor mu?

Tıpkı Formula 1'de olduğu gibi DTM'de de pit stop uygulaması mevcut. Yarışlarda tüm otomobillerin en az bir kez pit stop yapma zorunluluğu bulunuyor.

DTM’de yarışan otomobilleri başka organizasyonlarda görmek mümkün mü?

DTM’de GT3 sınıfı otomobiller yarışıyor. Bu otomobiller, birçok farklı organizasyonda da yer alıyor. Bu araçların yarıştığı diğer prestijli organizasyonlar olarak ADAC GT Masters ve European Le Mans Series sayılabilir.

Ayhancan Güven hangi takımda yarışacak?

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM’de piste çıkacak ve KÜS Team Bernhard takımı adına Porsche GT3R ile yarışacak. Ayhancan, geçen sezon Nick Cassidy'nin yokluğunda AlphaTauri AF Corse takımında Ferrari 488 GT3 Evo ile yarışarak, DTM'deki ilk Türk pilot olmuştu