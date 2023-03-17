DTM'in Diğer Motor Sporları Yarışlarından Nasıl Farkları Var?

Motor sporları hayranlarının takip edebileceği sayısız yarış serisi bulunuyor. Bunları farklı başlıklar altında kategorize etmek mümkün ki en başta dört teker ve iki teker ayrımı yapılabilir. Otomobilleri ifade eden dört teker grubunun en popüler üyesi elbette ki açık teker kategorisindeki Formula 1. Bu yazıda ise Deutsche Tourenwagen Masters’ı, yani DTM’i diğerlerinden ayıran temel özellikleri bulacaksın.

Felipe Fraga geçen sezon DTM'de Red Bull AF Corse için yarışmıştı © Lucas Pripfl / Red Bull Content Pool

DTM ile F1 arasında ciddi bir fark olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. Bunun nedeni de -az önce belirttiğimiz üzere- F1’in açık teker (open wheel) bir seri olması ki bu kategoride Formula 2, Formula 3, Formula E ve IndyCar gibi seriler yer alıyor. DTM’i bir diğer popüler seri WRC’den (Dünya Ralli Şampiyonası) ayıran başlıca detay da yarışların halka açık yollar yerine pistlerde koşuluyor olması.

Bu sezon Ayhancan Güven ’in yarışacağı DTM’in F1 ve WRC ile hemen hemen hiçbir benzerliği olmasa da benzerlik gösterdiği yarış serileri de bulunuyor. Bunun nedeni ise DTM’de yer alan GT3 otomobillerinin birçok seride kullanılıyor olması. Ayhancan Güven’in önceki sezonlarda yer aldığı ADAC GT Masters, GT World Challenge, Porsche Carrera Cup ve Porsche Supercup serilerinde de GT3 otomobilleri yer alıyordu.

Ayhancan Güven © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Ayhancan Güven geçen sezon ADAC GT Masters serisinde yarışmış ve Team Joos Sportwagentechnik takımı ile sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. DTM ile ADAC GT Masters arasındaki farklardan biri, DTM’de her otomobili tek bir pilotun kullanıyor olması. ADAC GT Masters’ta Ayhancan Güven otomobilini Christian Engelhart ile paylaşıyor ve yarışın ortalarına doğru yapılan pit stop’ta pilot değişimi yapılıyordu.

Bu sezon Ayhancan Güven’in yer alacağı bir diğer seri GT World Challenge. 2011’den beri koşulan serinin başlangıcında GT3 ve GT4 otomobilleri boy gösteriyordu ancak 2012’de GT4 otomobilleri seriden çıkarıldı. Bu noktada DTM ile GT World Challenge çok daha benzer hale gelse de DTM’de sadece profesyonel pilotlar yer alırken, GT World Challenge’ın amatör pilotlara da yer veren Pro-Am kategorisi bulunmakta.

DTM'de Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes ve Porsche yer alıyor © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Son olarak DTM ile Ayhancan Güven’in birçok başarı elde ettiği Porsche serileri arasındaki farktan bahsedelim. Porsche serilerinde -tahmin edileceği üzere- sadece Porsche marka otomobiller yarışmakta. DTM’de ise 2023 sezonunda Ayhancan Güven’in kullanacağı Porsche 911 GT3 R'ın yanı sıra Audi R8 LMS Evo II, BMW M4 GT3, Ferrari 296 GT3, Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 ve Mercedes-AMG GT3 Evo boy gösterecek.