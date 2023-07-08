Ayhancan Güven'den DTM'de Sezonun En İyi Performansı

DTM , yani “Deutsche Tourenwagen Masters” ismiyle anılan Alman Binek Otomobiller Şampiyonası’nda 2023 sezonunun üçüncü yarış hafta sonuna Almanya'nın Nürnberg şehrindeki Norisring sokak pisti ev sahipliği yaptı. Sekiz ayaktan oluşan 2023 takviminde Red Bull sporcusu Ayhancan Güven de KÜS Team Bernhard takımı için mücadele ediyor.

Her hafta sonu cumartesi ve pazar günü olmak üzere iki yarış koşuluyor, yarış günleri erken saatlerde sıralama turu seansı düzenleniyor. 20 dakikalık sıralama turu seansı günün grid’ini belirlerken, hareketli start ile başlayan yarışlar 60 dakika artı bir tur üzerinden koşuluyor ve yarışı ilk 15 sırada bitiren pilotlar puan alıyor.

1. Yarış

Norisring’in oldukça kısa olması nedeniyle iki grup halinde koşulan sıralama turu seansında Ayhancan Güven ikinci grupta yer aldı. Bunun avantajını kullanmayı başaran Ayhancan, grubunu ikinci sırada bitirerek yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti. Pole pozisyonunun sahibi ise son DTM şampiyonu Sheldon van der Linde oldu.

Ayhancan Güven © ADAC Motorsport

Geçen sezon Norisring’de kariyerinin ilk DTM yarışına çıkan ve hafta sonundan bir yedincilik çıkaran Ayhancan, cumartesi günkü yarışa üçüncü sıradan başladıktan sonra çok iyi bir start alarak ikinciliğe yükseldi . İkinci sıradan start alan ve Ayhancan’ın geride bıraktığı Thomas Preining, ilk turlarda altıncı sıraya kadar geriledi.

Yarışın 11. dakikası geride kalırken Christian Engelhart ve Luca Engstler yarışa veda etti . Engstler’in otomobilinin pistin kenarında kalması ile devreye giren güvenlik aracı birkaç dakika sonra pistten çıktı ve yeniden yarış temposuna geçildi. Ayhancan hemen arkasındaki René Rast’a geçiş fırsatı vermedi ve ikinciliğini korudu.

Üst üste temaslar sonrası piste saçılan parçalar, pit stop penceresinin açılacağı 20. dakikaya girilirken bir kez daha güvenlik aracının çıkmasına neden oldu. Pist temizlendikten sonra güvenlik aracı pistten çıktı ve Ayhancan pozisyonunu bir kez daha korumayı başardı, pit stop penceresi de birkaç dakika ertelemeli olarak açıldı.

Ayhancan Güven © ADAC Motorsport

Ön gruptaki yakın mücadele pit stop’ları geciktirirken bitime beş dakika kala yarış lideri Sheldon van der Linde pit’e girdi, bu süreçte yarışa Ayhancan liderlik etti . Bir tur sonra pit stop’unu yapan Ayhancan yarışa lider dönse de soğuk lastikleri ona beş sıra kaybettirdi. Pit stop penceresi kapandığında Ayhancan altıncı sıradaydı.

Yarışın bitimine dakikalar kalmışken otomobilinde sorun yaşayan üçüncü sıradaki Kelvin van der Linde yarıştan çekilince bir sıra kazanan Ayhancan , Norisring’deki ilk yarışı lider Sheldon van der Linde’nin sadece beş saniye gerisinde ve beşinci sırada tamamladı . Son şampiyona podyumda Rast ve Dennis Olsen ikilisi eşlik etti.

DTM | Norisring - Yarış 1 Motor sporları dünyasının ikonik organizasyonlarından DTM'de sezon devam ediyor! Ayhancan Güven'in de yarışacağı organizasyonda yeni adresimiz ise Norisring.

2. Yarış

İki grup halinde koşulan sıralama turu formatının ikinci gününde Ayhancan Güven bu kez ilk gruptaydı ve René Rast ile Sheldon van der Linde ikilisinin ardından üçüncü sırada yer aldı. Normal şartlarda ikinci grubun daha iyi turlar atması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmeyince Ayhancan yarışa beşinci sıradan başlama hakkı elde etti.

Ayhancan Güven © ADAC Motorsport

Yaklaşık 15 dakikalık gecikmenin ve formasyon turunun ardından başlayan pazar günkü yarışta müthiş bir start alan Ayhancan, ilk virajı içeriden alarak üçüncü sıraya kadar yükseldi . Onun hemen arkasında Thomas Preining yer alırken, ilk iki sıradaki Rast ve Sheldon van der Linde ikilisi yaklaşık iki saniyelik bir fark açmayı başardı.

Ayhancan turlar ilerledikçe öndeki ikili ile arasındaki farkı yarım saniye civarına kadar indirdi ve podyum mücadelesi vermeye başladı . Ayhancan’ın Sheldon van der Linde’yi yakın takibi turlar boyunca sürerken, lider durumdaki Rast da aradaki farkı bir buçuk saniye civarına çıkardı. Preining ise dördüncülükteki yerini koruyordu.

Pit penceresinin açılmasıyla ön grupta ilk olarak Preining pit’e girdi. Bir tur sonra Ayhancan ve Sheldon van der Linde aynı anda pit’e girse de Ayhancan yavaş pit stop nedeniyle Preining’in gerisinde piste döndü . Son olarak Rast’ın da pit’e girmesiyle beraber sıralama Rast, Sheldon van der Linde, Preining ve Ayhancan şeklinde oluştu.

Norisring pistinin olaylı virajı © ADAC Motorsport

Ayhancan’a pit stop sırasında yaşanan problem nedeniyle ceza turu gelince Red Bull sporcusu pit stop yapan pilotlar arasında sekizinci sıraya kadar geriledi. Pit penceresi kapandıktan ve sıralama oturduktan sonra ise Ayhancan sekizinci sıradaydı . Bitime 20 dakika kala Preining, Rast’ı agresif bir şekilde geçerek liderliğe yükseldi.

Yarışın kalan turlarında kayda değer bir geçiş yaşanmayınca Avusturyalı Preining zafere ulaştı . Ona podyumda kariyerinde üç DTM şampiyonluğu bulunan Alman pilot Rast ve geçen yılın DTM şampiyonu Güney Afrikalı pilot Sheldon van der Linde eşlik etti. Ayhancan ise Norisring’deki hafta sonundan 19 puan çıkarmayı başardı.

DTM | Norisring - Yarış 2 Motor sporları dünyasının ikonik organizasyonlarından DTM'de sezon devam ediyor! Ayhancan Güven'in de yarışacağı organizasyonda yeni adresimiz ise Norisring.