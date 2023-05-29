Ayhancan Güven’in DTM Macerası Hızlı Başladı

DTM , yani “Deutsche Tourenwagen Masters” ismiyle anılan Alman Binek Otomobiller Şampiyonası’nın ilk yarış hafta sonu tamamlandı. Sekiz ayaktan oluşan 2023 takvimi nin ilk yarışlarına 3.696 kilometre uzunluğundaki Motorsport Arena Oschersleben pisti ev sahipliği yaparken, Red Bull sporcusu Ayhancan Güven de KÜS Team Bernhard takımı ile piste çıktı.

Her hafta sonu cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki yarış koşuluyor, yarış günleri erken saatlerde ise sıralama turu seansı düzenleniyor. 20 dakikalık sıralama turu seansı o günün grid’ini belirlerken, hareketli start ile başlayan yarışlar 60 dakika artı bir tur üzerinden koşuluyor. Yarışı ilk 15 sırada bitiren pilotlar ise puan alıyor.

1. Yarış

Cumartesi günü koşulan sıralama turu seansının son bölümlerinde yoğun trafik yaşandı. Seans sonunda pole pozisyonunu alan Fransız sürücü Franck Perera ile arasında 0.438 saniye fark olan Ayhancan Güven, yarışa 15. sıradan başlama hakkı elde etti . KÜS Team Bernhard için yarışan Alman sürücü Laurin Heinrich ise kendine dokuzuncu sırada yer buldu.

Yarış 1

Red Bull TV’den canlı yayınlanan ilk yarışın start’ında David Schumacher’in gerisinde kalan Ayhancan Güven, ilerleyen turlarda pozisyonunu geri almayı başardı. Ayhancan Güven pit penceresinin açılmasının ardından pit stop yapan ilk isimlerden biri oldu . Tüm sürücüler pit stop’larını tamamladığında ise Ayhancan Güven kendine 10. sırada yer buldu.

Başladığı noktaya göre beş sıra kazanarak iyi bir sürüş sergileyen Ayhancan Güven, ne kadar hızlı olduğunu yarışın en hızlı turuna imza atarak gösterdi. Lider Franck Perera ile arasında 20 saniye civarında fark bulunan Red Bull sporcusu, son turlara doğru girilirken otomobilinde yaşadığı teknik arızadan dolayı yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Ayhancan Güven © ADAC Motorsport Ayhancan Güven © ADAC Motorsport

2. Yarış

Önceki gün otomobiline ve piste alıştığını gösteren Ayhancan Güven’in pazar günkü sıralama turu seansından beklentisi büyüktü. Zaman turu atmak için seansın ikinci yarısını bekleyen Ayhancan Güven, son dakikalara doğru ikinci sırada yer aldı ve seans sonunda altıncılıkta kendine yer buldu . Pole pozisyonu ise Avusturyalı Thomas Preining’in oldu.

Yarış 2

İkinci yarışın start’ında Ayhancan Güven ilk virajlara önündeki rakibi ile tampon tampona girerken, geçen yıl takım arkadaşı olduğu Christian Engelhart dışarıdan atak yaparak altıncı sıraya yükseldi. Otomobiller tek sıra halinde geldiğinde yedinci sırada yer alan Ayhancan Güven , rakibinin hemen gerisinde geçiş için uygun anı kollamaya başladı.

Yarışın 20. dakikasında pit penceresi açılınca pit stop yapan ilk isimlerden biri Ayhancan Güven oldu. Bitime 26 dakika kala Sheldon van der Linde ile adeta omuz omuza mücadele veren Red Bull sporcusu rakibini geride bıraktı. Ancak son turlara doğru otomobilinde bir kez daha teknik sorun yaşayan Ayhancan Güven yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

DTM 2023 Sürücüler Şampiyonası

Tim Heinemann, 42 puan Christian Engelhart, 32 puan Franck Perara, 32 puan Thomas Preining, 24 puan Ricardo Feller, 22 puan Dennis Olsen, 19 puan Mirko Bortolotti, 19 puan Jack Aitken, 18 puan Clemens Schmid, 16 puan Laurin Heinrich, 16 puan