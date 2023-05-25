2023 Sezonunda Aksiyona Sahne Olacak DTM Pistleri

2000 yılından bu yana DTM, yani Deutsche Tourenwagen Masters ismiyle anılan Alman Binek Otomobiller Şampiyonası, bu sezon 24. kez koşulacak. Şampiyona bugüne kadar 24 yıllık tarihinde 11 ülkede ve 17 farklı pistte sahneye çıktı. Avrupa coğrafyasının dışına çıkarak Çin’i de ziyaret eden DTM’e 2005 sezonunda İstanbul Park da ev sahipliği yapmıştı.

Ayhancan Güven'in yarışacağı DTM serisi sezon boyunca Türkçe anlatımla Red Bull TV'de olacak. İlk durakta ise adresimiz: Oschersleben .

2023 sezonu üç farklı ülkede sekiz farklı pistte 16 yarış üzerinden koşulacak. Şampiyonanın altı ayağına Almanya, diğerlerine ise Hollanda ve Avusturya ev sahipliği yapacak. Takvimde yer alan ve bazılarını yakından tanıdığınızı düşündüğümüz pistlere tekrar birlikte göz atalım.

01 Motorsport Arena Oschersleben

Sezonun ilk ayağına ev sahipliği yapacak olan pist, 1997 yılında kullanıma açılarak Almanya’nın en önemli motor sporları noktalarından biri oldu. 3696 metre uzunluğundaki pist saat yönüne dönülüyor. Ünlü tasarımcı Hermann Tilke imzasını taşıyan tesis özellikle zorlayıcı ilk virajı ile öne çıkıyor. Uzun start - finish düzlüğünü oldukça keskin ve sola dönülen ilk viraj takip ediyor. Orta hızda geçilen virajlara sahip ilk sektörün ardından pist ikinci ve üçüncü sektörde akıcı ve hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

Oschersleben © Deutsche Tourenwagen Masters

Geçtiğimiz yıllarda defalarca DTM’e ev sahipliği yapan tesis, kısa bir aranın ardından bir kez daha şampiyona takvimine geri dönmeye hazırlanıyor.

02 Zandvoort

Hollanda’da motor sporları dendiğinde ilk akla gelen, ülkenin başkenti Amsterdam’ın merkezine 40 kilometre uzaklıkta, Kuzey Denizi sahilinin yanıbaşında ve 75 yıllık bir geçmişe sahip olan ünlü motor sporları noktası.

Eski bir havalimanının bulunduğu bölgeye, kum tepelerinin üzerine, 1948 yılında bugünkü halinden çok farklı bir tasarımla inşa edilen ve 4193 metre uzunluğundaki tasarımıyla kullanılmaya başlanan tesis, zaman içerisinde sürekli değişime uğradı ve günümüzde F1 yarışlarına da ev sahipliği yapan nihai versiyonuyla modern bir motor sporları tesisi hüviyetine kavuştu.

Zandvoort © Deutsche Tourenwagen Masters

İlk kullanılan versiyonu 1948 yılına ait olmasına rağmen, günümüzde yarışların yapıldığı tesisin ve viraj düzeninin ortaya çıkması ise 1999 yılına dayanıyor. 1999 öncesinde çok sayıda F1 yarışına da ev sahipliği yapan pistin, günümüz güvenlik önlemleri çerçevesinde yeniden şampiyonaya ev sahipliği yapması için çok sayıda değişikliğe ihtiyaç duyulmuştu. 2020 yılında tamamlanan bu değişiklikler sonrası ise pist günümüzde kullanılan nihai halini almış oldu.

Saat yönüne dönülen pist 4259 metre uzunluğunda. 14 virajlı yapısının iki bölümü ise eğimli. Üçüncü virajda 19 derecelik, 13/14. virajlarda ise 18 derecelik, ABD’deki NASCAR yarışlarının eğimli pistlerinde görmeye alışık olduğumuz açılı bir yapı var.

Birinci ve ikinci sektörünün dar ve virajlı yapısı, öndeki pilotun beklenmeyen bir hatası ya da mekanik arıza dışında geçişe imkan sağlamıyor. Zandvoort orta hızda geçilen son iki virajının ardından geçiş imkanını start - finish düzlüğünde veren bir pist. DTM araçlarını eğimli bölümlerde izlemek ise keyifli bir deneyim olabilir.

03 Norisring

Takvimin üçüncü yarışına ev sahipliği yapan Norisring, Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Nürnberg şehrinde yer alan ve geçmişi 1948 yılına kadar ulaşan bir cadde pistidir.

Yarış ve yarışlara hazırlık dönemi dışında pistin kullanıldığı yollar trafiğe açık . Tesisin hazırlanması birkaç hafta önceden başlıyor. Kilometrelerce uzunluktaki bariyerler ve güvenlik önlemleriyle tüm geçici tribünler bu süre zarfında inşa ediliyor. Yarışın tamamlanmasının ardından tamamı sökülüyor ve kullanılan yollar yeniden trafiğe açılıyor.

Norisring © Deutsche Tourenwagen Masters

Günümüzde Norisring’in ev sahipliği yaptığı en önemli organizasyon DTM. Sadece sekiz viraja sahip olan pist 2300 metre uzunluğunda . 46 saniyelik bir süreyle tamamlanan en iyi tur zamanı, pilotların keskin virajlardan düzlüğe ne kadar hız taşıdığıyla alakalı.

Pist haritasında ilk viraj olarak görünen yer aslında start - finish düzlüğünün sonunda yer alan ve tam gaz geçilen çok düşük açılı bir bölüm. Tam gaz geçilen uzun düzlüğün sonrasındaki keskin U viraj ise hem yarışın start'ının hem de yarış boyunca devam eden kapışmaların önem kazandığı yer. Norisring, yarış boyunca düzlüklerin sonrasındaki keskin frenlemelere en iyi uyum sağlayan ekibin kazanacağı bir mücadele sunuyor.

04 Nürburgring

Hikayesi 1920’li yıllarda Almanya’nın Nürburg kasabasının yakınlarında başlayan, İkinci Dünya Savaşı sonrası 1947 yılından itibaren günümüze kadar uzanan Grand Prix tarihinde de yerini alarak dönemin en ünlü yarışçılarına ev sahipliği yapan ve takip eden yıllarda alınan çok sayıda güvenlik önlemine rağmen tehlikesinden hiçbir şey kaybetmeyerek "Yeşil Cehennem" ünvanını kazanan eşsiz motor sporları mabedi.

Nürburgring, "Bir motor sporları tesisi kaç adet versiyona sahip olabilir?" sorusunun tarihteki ve günümüzdeki en önemli karşılığıdır. Uzun, kısa ve Grand Prix versiyonlarının çeşitli kullanımlarıyla, günümüzde pist sekiz farklı düzen ile kullanılabilmektedir.

Nürburgring © Deutsche Tourenwagen Masters

2002 yılından itibaren nihai halini alan pist, DTM şampiyonasında ise "Sprint" adı verilen kısa versiyon ile kullanılmaktadır. 16 virajlı Grand Prix versiyonu 5148 metreyken, DTM’de kullanılan 11 virajlı versiyon ise 3629 metre uzunluğundadır.

Her metresi ezbere bilinen pistte en önemli geçiş noktası, start - finish düzlüğünün sonundaki keskin sağ dönüşlü ilk viraj. Devamındaki bol virajlı ilk sektörü iyi geçerek, yedinci virajın çıkışıyla başlayan yüksek hızlı bölümde atak denemek de olası.

Almanya’nın ve Dünya’nın en ikonik motor sporları noktalarından biri olan Nürburgring’te, hava durumunun her zaman oldukça belirleyici olduğunu hatırlatmak gerek.

05 DEKRA Lausitzring

Almanya’nın başkenti Berlin’in 100 kilometre güneyinde, Brandenburg bölgesindeki eski bir kömür madeninin üzerine 1990’lı yılların sonlarında inşa edilmeye başlanmış ve Ağustos 2000 tarihinde hizmete açılmış yerel bir yarış pisti.

İnşa edilme amacına uygun olarak, günümüzde sahibi olan ünlü Alman otomotiv teknolojileri şirketinin test tesisi olarak kullanılıyor. Geliştirilen çeşitli otomotiv teknolojilerinin test edilmesi amacıyla kullanılan , çevresi oval yapılı tesis, içine inşa edilen ara bölümlerle çeşitli versiyonlara sahip bir pist haline dönüşüyor.

Lausitzring © Deutsche Tourenwagen Masters

Pistin DTM’e ev sahipliği yapan Sprint versiyonu 3478 metre uzunluğunda ve saat yönünün tersine dönülüyor. İkinci sektördeki kısa düzlük, rakibini yakından takip edenler için geçiş fırsatı sunsa da 13 viraja sahip pistin en önemli geçiş imkanı, oval bölümle çıkılarak yüksek hız taşınan start - finish düzlüğü sonrasındaki keskin sol dönüşlü ilk viraj.

Özetle Lausitzring, yeterince agresif olanlara geçiş imkanı sunan, oldukça geniş ve bol kaçış alanlı akıcı bir pist.

06 Sachsenring

Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Chemnitz şehrinde, geçmişi 1927’ye kadar uzanan, tarihte önemli bir yere sahip ünlü motor sporları tesisi.

Günümüzdeki pistin de bir bölümünü kullanarak trafiğe açık yollarda düzenlenen yarışlar, İkinci Dünya Savaşı’nın öncesine kadar uzanıyor. Pist "Sachsenring" adıyla ise ilk kez 1937 yılında anılmaya başlandı. Özellikle ülkedeki motosiklet yarışlarının önemli merkezlerinden biri haline gelen bölge, 2000’li yılların başından itibaren en ünlü uluslararası motosiklet yarışlarına kesintisiz şekilde ev sahipliği yapmaya başlayarak ünvanını iyice pekiştirdi. Tesisin günümüzdeki modern ve güvenli haline kavuşması ise 1998 yılında gerçekleştirilen önemli çalışmalar sonrası sağlandı.

Sachsenring © Deutsche Tourenwagen Masters

Pistin 2003 yılından itibaren kullanılan versiyonu 3671 metre uzunluğunda ve 13 virajlı. Sachsenring’in ilk virajı keskin bir sağ olmasına rağmen, pist ağırlıklı olarak saat yönünün tersine dönüşlere sahip. Pistin ilk sektörü düşük hızda geçiliyor, devamı ise akıcı ve hızlı. En keyifli bölüm ise aşağı doğru inilerek yüksek hızda geçilen sağ yönlü 11. viraj. Bu bölümün ve start - finish düzlüğünün sonu, pistin geçiş en çok geçiş imkanı veren noktaları.

Sachsenring, hem yarışması hem de izlemesi oldukça keyif veren özel motor sporları noktalarından biri olarak DTM için kıymetli bir yarış vadediyor.

07 Red Bull Ring

Günümüzde "Red Bull Ring" adıyla tanıdığımız ve Avusturya’nın Spielberg bölgesinde yer alan pistin tarihi 1969 yılına kadar uzanıyor. 1969 yılında "Österreichring" ismiyle açılan tesis , 1995 yılına kadar sayısız motor sporları organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 1990’lı yılların başından itibaren ise yaşanan çok sayıda kaza sonrası pist güvenliği konusunda tartışmalar göz ardı edilemez hale geldi.

1996 yılında birçok noktada değişikliğe gidildi. Pistin üç hızlı noktası keskin üç viraj ile değiştirilerek güvenlik endişeleri büyük oranda giderilmiş oldu. Projenin başında yine ünlü pist tasarımcısı Hermann Tilke vardı. 1997 ile 2003 yılları arasındaki F1 ev sahipliği sonrası kontratın sona ermesiyle Red Bull’un sahibi, Avusturyalı Dietrich Mateschitz tesise talip oldu ve satın aldı. Dört senelik bekleyişin ardından 2008 yılında pistin tüm tesisleri tamamen yıkılarak yeniden inşa edildi ve geniş kapsamlı yenilemenin ardından 2011 yılında "Red Bull Ring" ismiyle yeniden açıldı .

Red Bull Ring © Deutsche Tourenwagen Masters

4318 metrelik uzunluğa sahip pistte toplamda 10 viraj var . Dördü oldukça keskin olmak üzere yedi tanesi saat yönüne dönülüyor. Pistin yapısı gereği start - finish düzlüğü, ilk viraj sonrasındaki tırmanılan uzun düzlüğe hız taşıması sebebiyle önemli. Geçişler ağırlıklı olarak üçüncü ve dördüncü viraj öncesinde yapılıyor. Yarışta pozisyonu korumak için birinci ve üçüncü virajı en iyi şekilde dönmek gerek. Sert frenleme noktaları ise en çok zaman kazanılan ve haliyle kaybedilen yerler.

Red Bull Ring çok hızlı yapısı, çok keyifli bir seyir sunan yükselti değişimi ve bolca geçiş imkanı ile içerisinde olduğu her takvimin en keyifli yarışlarından biri olmayı başarır.

08 Hockenheimring

1932 yılında Almanya’nın Baden-Württemberg bölgesindeki trafiğe açık yolları da kullanarak inşa edilen 7.6 kilometrelik pistin, günümüze kadar ulaşmış ve tüm motor sporları dünyası için ikonik hale gelmiş özel versiyonu. Karşımızda, geçtiğimiz sene 90. yıldönümünü kutlamış çok kıymetli bir motor sporları arenası var.

7.6 kilometrelik uzun versiyonu adeta bir üçgene benzeyen pist, 1938 yılında yapılan değişiklik ile 6.7 kilometreye kısaltılmıştı. 1965 yılındaki ekleme ve düzenlemeler ile 2001 yılına kadar, o dönemin şartlarını karşılayan bir pist olarak F1’e de ev sahipliği yapıyordu . 2000 yılındaki yağmurlu yarışta, pistin orman içindeki bölümünde gerçekleşen çok sayıda geçişin, on binlerce seyircinin bulunduğu stadyum bölümünden çok uzakta gerçekleşmesi, taraftarların pist üstünde yaşananlara uzak kalması, radikal değişiklikler yapılması gerekliliğini öne çıkardı. Pist yine Hermann Tilke imzalı olarak yeniden tasarlandı ve 2002 yılında yeniden görücüye çıkarak günümüze kadar ulaştı.

Hockenheimring © Deutsche Tourenwagen Masters

Güncel Hockenheim, 4574 metre uzunluğunda. 17 virajın büyük bölümü saat yönüne dönülüyor. 13. virajın ev sahipliği yaptığı stadyum bölümü , geçişlerin olmasa bile taraftarların en yoğun olduğu eşsiz bölüm olarak öne çıkıyor. Start - finish düzlüğü sonrası yüksek hızla geçilen ilk viraj, sonraki kısa düzlüğe hız taşıyor ve sağa doğru sert frenleme gerektiren ikinci viraj öncesi atak şansı sunuyor. Dördüncü virajın devamındaki sola eğimli uzun düzlük ve sonundaki altıncı viraj, geçişe en çok davet çıkaran nokta. Buranın çıkışına taşınan hız ile devamındaki kısa düzlük, yedinci viraj öncesi çok fazla eğlence sunuyor.

Geleneksel olarak DTM sezonunun son yarışına ev sahipliği yapan pistin, bu yıl şampiyonluk mücadelesine sahne olmasını ümit ediyoruz. Ve belki de bir Ayhancan Güven podyumu ya da galibiyeti. Neden olmasın!