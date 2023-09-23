DTM'de Yeni Durak: Red Bull Ring

DTM'de bu hafta sonu durak Red Bull Ring. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, haftaya başarılı bir sıralama turu geçirerek başladı. Sıralama turlarının ardından birinciliği Ayhancan Güven'in takım arkadaşı Laurin Heinrich elde ederken Ayhancan da yarışa üçüncü cepten başlamaya hak kazandı. Dolayısıyla temsilcimizin podyum ihtimali de epey yüksek görünüyordu.

Red Bull Ring'de yarış yağmur altında başladı. Dolayısıyla lastik seçimleri de epey önemliydi. Ayhancan yarışa harika bir başlangıç yaptı. Önce yerini korudu, sonrasında başarılı bir ilk turun arından ikinciliğe yükseldi. Devamında, gelen atakları da savuşturarak ikinciliğini korudu.

Bitime 46 dakika kala Maro Engel, Ayhancan'ı geçti ve ikinciliği aldı. Ayhancan Güven üçüncü sırada devam ederken Kelvin Van der Linde'ye de geçildi ve dördüncü sıraya geriledi. Ancak bitime 43 dakika kala podyum mücadelesi devam ediyordu.

Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanan yarışın geri kalan kısmında Ayhancan istediği performansı gösteremedi ve yavaş yavaş gerilemeye başladı. Bitime 25 dakika kala yedinci sırada bulunan Ayhancan pit stopların ardından ise 10. sıradaydı. Yarışı da 11. sırada bitiren Ayhancan ilk yarıştan istediği sonucu alamadan ayrılmış oldu.