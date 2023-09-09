Ayhancan Güven'den Sezonun İlk Podyumu!

nihayet şeytanın bacağını kırdı ve DTM'deki ilk sezonunda podyuma çıkmayı başardı. Bunu başaran ilk Türk sporcusu olmayı da başaran Ayhancan, ülkemize de bir ilk yaşattı.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven nihayet şeytanın bacağını kırdı ve DTM'deki ilk sezonunda podyuma çıkmayı başardı. Bunu başaran ilk Türk sporcusu olmayı da başaran Ayhancan, ülkemize de bir ilk yaşattı.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven nihayet şeytanın bacağını kırdı ve DTM'deki ilk sezonunda podyuma çıkmayı başardı. Bunu başaran ilk Türk sporcusu olmayı da başaran Ayhancan, ülkemize de bir ilk yaşattı.

DTM'de bu hafta sonu durak Sachsenring . Red Bull sporcusu Ayhancan Güven hafta sonuna sıralama turlarında gösterdiği müthiş performansla başladı. 30 dakika süren sıralama turlarının ardından birinciliği Luca Stolz alırken KÜS Team Bernhard adına yarışan temsilcimiz Ayhancan Güven ise günün en hızlı ikinci pilotuydu.

DTM'de bu hafta sonu durak Sachsenring . Red Bull sporcusu Ayhancan Güven hafta sonuna sıralama turlarında gösterdiği müthiş performansla başladı. 30 dakika süren sıralama turlarının ardından birinciliği Luca Stolz alırken KÜS Team Bernhard adına yarışan temsilcimiz Ayhancan Güven ise günün en hızlı ikinci pilotuydu.

Startla birlikte yerini korumak için savunmaya geçen Ayhancan dikkatli bir sürüş ve yüksek performansla yerini korumayı bildi. İlk pit stoplara gidilirken de ikinci sırada bulunan Ayhancan, pit stopların sona ermesinin ardından podyumun son basamağındaydı.

Startla birlikte yerini korumak için savunmaya geçen Ayhancan dikkatli bir sürüş ve yüksek performansla yerini korumayı bildi. İlk pit stoplara gidilirken de ikinci sırada bulunan Ayhancan, pit stopların sona ermesinin ardından podyumun son basamağındaydı.

Startla birlikte yerini korumak için savunmaya geçen Ayhancan dikkatli bir sürüş ve yüksek performansla yerini korumayı bildi. İlk pit stoplara gidilirken de ikinci sırada bulunan Ayhancan, pit stopların sona ermesinin ardından podyumun son basamağındaydı.