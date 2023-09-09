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Ayhancan Güven'den Sezonun İlk Podyumu!
Ülkemizi DTM'de temsil eden Ayhancan Güven ilk podyumunu Sachsenring'de yaptı. Ayrıntılar haberimizde.
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven nihayet şeytanın bacağını kırdı ve DTM'deki ilk sezonunda podyuma çıkmayı başardı. Bunu başaran ilk Türk sporcusu olmayı da başaran Ayhancan, ülkemize de bir ilk yaşattı.
DTM'de bu hafta sonu durak Sachsenring. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven hafta sonuna sıralama turlarında gösterdiği müthiş performansla başladı. 30 dakika süren sıralama turlarının ardından birinciliği Luca Stolz alırken KÜS Team Bernhard adına yarışan temsilcimiz Ayhancan Güven ise günün en hızlı ikinci pilotuydu.
Startla birlikte yerini korumak için savunmaya geçen Ayhancan dikkatli bir sürüş ve yüksek performansla yerini korumayı bildi. İlk pit stoplara gidilirken de ikinci sırada bulunan Ayhancan, pit stopların sona ermesinin ardından podyumun son basamağındaydı.
Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanan yarışın geri kalan kısmında arkasındakilerle arasındaki mesafeyi açan Ayhancan, ilk iki basamak için Thomas Preining'i zorlamayı da ihmal etmedi. Yarışın sonunda üçüncü sırada finiş çizgisine gelen temsilcimiz talihsiz geçirdiği sezonda nihayet amacına ulaştı ve podyumda yerini aldı. Yarışı kazanan ise Luca Stolz oldu.
DTM'de podyum yapan ilk Türk yarışçı olmayı da başaran Ayhancan, sonraki yarışlarda da podyum savaşında yer alacağına dair mesajı verdi. Yarışın tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Sachsenring'de ikinci yarış yarın TSİ 14:15'te koşulacak. Yarışı yine Red Bull TV'den canlı izleyebilirsin.