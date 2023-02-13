Ayhancan Güven, Norisring, 3 Temmuz 2022
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DTM

DTM 2023 Şampiyona Yarış Takvimi

DTM serisinin 2023 sezonu takvimini, yarışların yapılacağı ülkeleri ve pistleri bu sayfada bulabilirsin.
Yazar: Red Bull
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Deutsche Tourenwagen Masters, daha çok "DTM" olarak bilinen ve Almanya merkezli bir otomobil yarışı serisi. GT3 otomobillerinin boy gösterdiği serinin 2023 sezonu sekiz ayaktan oluşuyor. Her yarış hafta sonunda iki yarışın koşulacağı sezonun takvimini aşağıda görebilirsin.

DTM 2023 Takvimi

  1. Motorsport Arena Oschersleben, Almanya (26 - 28 Mayıs)
  2. Circuit Zandvoort, Hollanda (23 - 25 Haziran)
  3. Norisring, Almanya (7 - 9 Temmuz)
  4. Nürburgring, Almanya (4 - 6 Ağustos)
  5. DEKRA Lausitzring, Almanya (18 - 20 Ağustos)
  6. Sachsenring, Almanya (8 - 10 Eylül)
  7. Red Bull Ring, Avusturya (22 - 24 Eylül)
  8. Hockenheimring Baden-Württemberg, Almanya (20 - 22 Ekim)

Motorsport Arena Oschersleben (26 - 28 Mayıs)

Oschersleben

Oschersleben

© Deutsche Tourenwagen Masters

Circuit Zandvoort (23 - 25 Haziran)

Zandvoort

Zandvoort

© Deutsche Tourenwagen Masters

Norisring (7 - 9 Temmuz)

Norisring

Norisring

© Deutsche Tourenwagen Masters

Nürburgring (4 - 6 Ağustos)

Nürburgring

Nürburgring

© Deutsche Tourenwagen Masters

DEKRA Lausitzring (18 - 20 Ağustos)

Lausitzring

Lausitzring

© Deutsche Tourenwagen Masters

Sachsenring (8 - 10 Eylül)

Sachsenring

Sachsenring

© Deutsche Tourenwagen Masters

Red Bull Ring (22 - 24 Eylül)

Red Bull Ring

Red Bull Ring

© Deutsche Tourenwagen Masters

Hockenheimring Baden-Württemberg (20 - 22 Ekim)

Hockenheimring

Hockenheimring

© Deutsche Tourenwagen Masters

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