DTM 2023 Şampiyona Yarış Takvimi

Deutsche Tourenwagen Masters, daha çok "DTM" olarak bilinen ve Almanya merkezli bir otomobil yarışı serisi. GT3 otomobillerinin boy gösterdiği serinin 2023 sezonu sekiz ayaktan oluşuyor. Her yarış hafta sonunda iki yarışın koşulacağı sezonun takvimini aşağıda görebilirsin.