DTM Terimleri Sözlüğü

Orijinal ismiyle Deutsche Tourenwagen Masters , yani Alman Binek Otomobiller Şampiyonası bu yıl altı farklı markanın, 14 farklı takımın, 30 pilotun katılımı ile 27 Mayıs tarihinde Oschersleben’de (Almanya) başlıyor. 2023 sezonu sekiz ayaktan oluşacak; Almanya’daki altı hafta sonunun dışında şampiyona Hollanda ve Avusturya’yı ziyaret edecek. Son ayak ise geleneksel olarak ünlü Alman pisti Hockenheim’da koşulacak.

Dünyadaki en özel binek otomobil şampiyonası olan DTM, bu sene bizler için çok daha anlamlı. Çünkü kariyerindeki basamakları başarıyla birer birer çıkmasına şahit olduğumuz Red Bull sporcusu ve Porsche fabrika pilotu Ayhancan Güven , bu zorlu serinin 2023 sezonunda KÜS Team Bernhard için Porsche 911 GT3 R ’ın koltuğuna geçecek ve geçmişte çok sayıda ünlü pilotu takip ettiğimiz bu seride bizleri gururlandıracak.

Bu yazıda, merakla beklediğimiz şampiyonanın başlamasına az bir süre kala, yıllarca acımasız pist üstü mücadelelere şahit olduğumuz bu özel seriyi sizer için bir “DTM Sözlüğü” oluşturarak izah etmeye çalıştık. DTM ile alakalı olan terim ve bilgileri, serinin kendine özel detayları ile yeniden sizler için derledik.

DTM © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

01 DTM Terimleri

Aerodinami

DTM araçları aerodinamik olarak oldukça gelişmiştir. Dümdüz bir alt taban ile ön, yan ve arka kanatçıklar, DRS sistemine sahip devasa ikonik arka kanat ve DTM'in nevi şahsına münhasır güvenlik önlemi HYLO (High Yaw Lift Off). İsmi oldukça ilginç bu sistem, kapı kapıya hırçın mücadelelerin yaşandığı DTM otomobillerinin yüksek hızda savrulmaları durumunda yerden kesilmelerini ve takla atmalarını engelliyor. Arka kanadı taşıyan geniş yan yüzeyli dikey parçalar, otomobil kendi etrafinda dönme hareketi yaşadığında oluşan ve otomobilin yerden kesilmesine sebep olan hava akışını yöneterek otomobilin yerde kalmasını sağlıyor.

Ağırlık Merkezi

Otomobilin ağırlığının ortalaması olan noktadır. Ağırlık merkezinin otomobilin ortasında ve olabildiğince yere yakın olması, otomobilin dengeli olmasını sağlar.

Amortisör

Otomobilin yaylar tarafından taşınan ağırlığının yarattığı salınımları ve yükselip alçalmasını kontrol eden parçadır. Yarış amortisörlerinin ayarlanabilir olmaları sayesinde gövdenin yere yaklaşma ve yerden uzaklaşma hareketi, yavaş ve hızlı hareketleri ayrı ayrı olmak üzere toplam dört farklı ayarla kontrol edilebilir.

Apex (Apeks)

Virajın en sert noktası. Otomobiller viraj alırken apeks noktasına kadar viraj içine kapanıp apeks noktasına değdikten sonra virajın dışına doğru açılmaya başlar.

Balast ve Corner Balance

Yarış otomobilleri genellikle kurallar dahilindeki minimum ağırlığın altında üretilirler. Sonrasında gereken noktalara eklenen ağırlıklar (balastlar) ile dört tekerleğe de mümkün olduğunca eşit ağırlık dağılımı sağlanması hedeflenir. Bu aynı zamanda minimum ağırlık hedefini tutturmayı da amaçlar.

Coanda Etkisi

Hava akımının -ya da herhangi bir akışkanın- yakınından geçtiği yüzeye paralel ilerleme niyetinde olmasıdır. Bu etki sayesinde otomobilin gövdesi ve tabanı boyunca akan hava, gövde tasarımı yardımı ile bir kanatçık kullanmadan yere basma ve/veya soğutma amacıyla istenen noktaya yönlendirilebilir.

Diferansiyel

Motor gücünü otomobilin tekerleklerine istenen şekilde dağıtmak ve virajlarda iç - dış tekerlek hızlarını yönetmek için kullanılan bir mekanizmadır. Yarış otomobillerinde kullanılan diferansiyeller frenleme, viraja giriş ve viraj çıkışı olmak üzere üç zaman için ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.

Direksiyon Sistemi

DTM serisinde “steer-by-wire” olarak bilinen elektronik direksiyon sistemi kullanılmaktadır. Direksiyon simidi tıpkı bir simülatör gibi bir sensöre bağlıdır ve bu sensör tekerleklere bağlı bir motoru çevirerek tekerleklere yön vermektedir.

Difüzör

Otomobil tabanının en arkasında bulunan bölümdür. Difüzörün tasarımı, otomobilin altındaki havanın çıkış hızını ve biçimini belirlemesi açısından oldukça önemlidir. Havanın çıkış hızı ne kadar doğru ve hızlı olursa otomobilin altındaki havanın basıncı da o kadar düşük olur ve üretilen yere basma gücü o kadar artar.

DNF (did not finish)

Motor sporlarında “yarış dışı kalma” anlamına gelen terimdir.

Fabrika Takımları

Şampiyonada mücadele eden otomobil markalarının bizzat kendileri tarafından finanse edilen ve yönetilen takımlardır.

FIA Fence

Pistin tamamını çevreleyen, dört ile altı metre aralığındaki çelik direklerin arasına gerilen ve 150 kilometre/saat hızındaki tam boy bir aracı durduracak mukavemete sahip, yüksek gerilimli sarmal spirallerden oluşan güvenlik telleridir. Tüm görevliler seans sırasında mutlaka bu tellerin arkasında durmak zorundadırlar.

Formasyon Turu

DTM’de yarış başlamadan önce güvenlik aracı arkasında atılan ısınma turudur. Bu turdaki amaç pistin durumunu görmek, lastikleri ve frenleri yarış başlangıcına hazırlamaktır. Genelde tek tur olarak planlansa da yağış durumuna bağlı olarak direktör kararı ile formasyon turu sayısı artırılabilir.

Fren Dağılımı

Pilotun uyguladığı fren gücünün ön ve arka frenlere hangi oranda iletileceğini belirlemeye yarar. Aktif olarak otomobil içinden değiştirilebilir.

Fren Sistemi

Üst seviye yarış serilerinin tamamında olduğu gibi, DTM'de de fren sistemleri karbon seramik tiptir. 1000 dereceyi aşan fren sıcaklıklarına dayanabilen bu sistemde fren diski karbon seramik bir kompozit materyalden üretilir ve balatalar da bu diske uygun özelliktedir. Bu fren sistemleri binek otomobillerin günlük hayatta karşılaştığı fren sıcaklıklarında verimli çalışamamaktadır. DTM serisinin fren sistemleri sağlayıcısı AP Racing'dir.

Freni Taşımak (Trail Braking)

Basit anlatımla ideal viraj dönme tekniği. Direksiyonu çevireceğimiz an, frene basmayı tamamen bırakıp apeks noktasına kadar otomobilin kendi hızıyla ilerlemesini sağlamayı ve apeksten sonra yavaşça gaza basmayı gerektirir. Ancak bir ileri adım olarak daha geç fren yapmak mümkündür. Freni taşımak için yarışın akışı, lastik stratejisi, virajın karakteri ve otomobilin özellikleri etkin unsurlardır. Ayrıca bu teknik her zaman avantaj sağlamayabilir. Pilot, belirlediği fren noktasından bir miktar daha geç fren yapar ve direksiyonu çevirmeye başladığı noktaya geldiğinde hızı hala yüksek olduğu için ayağını frenden tamamen çekmez. Kabaca direksiyon açısı arttığı ölçüde frenden ayağını çeker. Böylece virajin apeks noktasına kadar olan mesafede hala yavaşlamakta (freni taşımakta) olan otomobilin daha yüksek bir ortalama hızı olur.

Güvenlik Aracı

Yarış hafta sonu boyunca her seans öncesi pistin uygunluğunu kontrol eden, pit alanının hemen sonunda hazır bekleyerek seanslar sırasında oluşan her türlü sıradışı durumda piste girerek otomobillerin hızını düşüren ve onları arkasında sıralayan tempo belirleyicidir. Aracın sol koltuğunda deneyimli bir yarış pilotu, sağ koltuğunda ise tercihen tıbbi eğitim almış bir görevli bulunur. Direktör ile direkt bağlantı halindedir ve sadece direktör talimatıyla hareket eder. DTM’de otomobiller yarışa güvenlik aracının arkasında başlar. Formasyon turunun ardından direktör talimatıyla pite gelir ve hareketli start ile mücadele başlar.

Grup GT3 (Group GT3)

DTM, 2021 sezonunun başından beri GT3 kategorisinde yer alan otomobillerin mücadele ettiği bir şampiyonadır. GT3 sınıfı ise hayranlıkla takip ettiğimiz spor otomobil markalarının ürettiği otomobillerin pist versiyonlarıdır. Günümüzde 20 markanın 52 farklı modelini homologe ettiği bu sınıf, farklı ülkelerdeki yaklaşık 40 farklı şampiyonada kullanılmaktadır. Bu sınıfta herhangi bir motor hacmi ya da silindir sayısı sınırlaması yoktur. Araçlar 1200 ile 1300 kilogram ve toplam güç 500 ile 600 beygir aralığındadır.

Hareketli Start

Günümüzde pist yarışlarında temelde iki yarış başlangıcı vardır. Biri start - finish düzlüğünde çizilmiş ve birbirine sekiz metrelik eşit uzaklıktaki ceplere yerleşerek alınan ve adına “durarak start” denen yöntemdir. Diğeri ise sıralama turlarında alınan dereceye göre dizilerek güvenlik aracının arkasında başlayan sürücülerin, ısınma turunun ardından güvenlik aracının pistten çıkması sonrasında hareketli şekilde dizilimi bozmadan start - finish düzlüğüne çıkarak, sallanan yeşil bayrak ile yarış temposuna geçiş yapmalarıdır. Hareketli start öncesi güvenlik aracı arkasında atılan tur sayısı, genelde hava durumuna bağlı olarak pistin durumuna göre direktör kararı ile artırılabilir. Bu atılan turlar yarışın toplam tur sayısından ya da eğer süre ile geri sayıyorsa toplam süreden düşülür.

Hava Koridoru

Geçiş yapmak isteyen otomobilin, öndeki rakibine olabildiğince yaklaşarak, onun arkasında oluşan hava boşluğundan yararlanması ve daha az hava sürtünmesi sayesinde hızını yükseltmesidir.

Homologasyon

Motor sporlarında kullanılan otomobillerin veya parçaların belli bir standarda veya regülasyona uygunluğunu onaylama sürecini ifade eder. Bu süreçte otomobiller ve parçalar bir dizi teste ve gerekliliklere tabi tutulur. Rekabetin adil ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir denetim mekanizmasıdır.

Kabarcıklanma

“Blistering” olarak ifade edilen ve motor sporlarında lastiklerin aşırı ısınması sonucu lastik yüzeyinde topaklanma oluşması durumudur. Bu genellikle frenleme veya hızlı dönüşler sırasında meydana gelir ve lastiklerin performansını olumsuz etkiler.

Kamber Ayarı

Lastiklerin yere basma açısı. Lastiğin otomobilin gövdesine yatık şekilde yere basması “negatif kamber”, dışarı doğru yatık olması ise “pozitif kamber” olarak tanımlanır.

DTM © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Kapalı Park

Otomobil üstünde çalışma yapılmasına izin verilen süre dışında kalan bölümdür. Yarış sonrası pit girişinde otomobiller bir araya toplanır ve buraya fiziki olarak “kapalı park noktası” adı verilir. Hafta sonu boyunca otomobillerin garajda oldukları süre boyunca da belirli bir süre üzerinde çalışmaya izin verilir. Geri kalan zamanda direktörden izin alınmalı ve teknik kontrol görevlileri eşliğinde müdahalede bulunulmalıdır. Sıralama turları sonrasında yarışın başlangıcına kadar otomobil üstünde çalışma yapılması yasaktır. Bu süreçte kapalı park kuralları geçerlidir.

Kaster (Caster)

Bir otomobilin ön lastiklerinin dönme ekseni etrafındaki eğim açısını belirtir. Bu, otomobilin doğrusal kararlılığını artırarak daha iyi bir direksiyon tepkisi ve yol tutuşu sağlar. Farklı pist koşulları ve otomobil ayarları için farklı kaster ayarları kullanılabilir.

Kerb

Bir yarış pistinde pist sınırlarını belirleyen ve yükseltilmiş bordürlerdir. Bu bordürler, otomobillerin pist sınırlarını aşmaması ve avantaj sağlamak için pist dışına çıkmaması için kullanılır. Ayrıca bazı pistlerde kerb’ler virajların içini daha hızlı geçmek için kullanılabilir.

Kompozit Materyaller

Yarış otomobillerinin gövde panelleri başta olmak üzere birçok parçasının üretildiği malzeme tipidir. Sentetik elyafların özel reçineler içinde sabitlendiği bu üretim yönteminde elyaflar ürüne göre değişmektedir. Hafiflik ve rijitlik gerekli noktalarda karbonfiber, bu özelliklere ek olarak esneklik ve yırtılma dayanımı gereken noktalarda ise aramid fiber (kevlar) kullanılmaktadır. FIA, çok pahalı ve karbon ayak izi çok yüksek olan bu iki elyafa alternatif olarak keten elyafını öne sürmektedir. Sağlık açısından sorunlu olan cam elyafın yerini almakta olan ve özellikle sıklıkla hasar gören kaput, tampon, çamurluk gibi panellerde birkaç yıldır keten elyaf kullanılmaktadır.

Lastik Ufalanması (Graining)

Lastiklerin fazla kayması sebebiyle düzensiz ısınma, aşınma, tabanda yırtılmalar ve ufalanmalar oluşur. Bu ufalanmalar lastiğin yüzeyinde gezinerek tabanda tutarsız bir yüzeye, dolayısıyla dengesiz bir lastik karakterine sebep olur. Temel sebepleri otomobil ayarlarının yanlış olması ve/veya pilotaj hatalarıdır.

Medikal Araç

Yarış hafta sonu boyunca pist üstünde yaşanan her türlü kaza ve sağlık problemine müdahale eden araçtır. Formasyon turu sırasında önde güvenlik aracı ve en arkada ise medikal araç vardır. Hareketli start öncesi güvenlik aracı pite geri dönerken, medikal araç yarışın en riskli bölümü olan ilk tur boyunca araçları takip eder ve sonrasında pite gelir. Aracın sol koltuğunda bir yarış pilotu, sağ koltuğunda ise oldukça deneyimli bir doktor bulunur.

Motor

DTM serisinde güç ünitesi de dahil olmak üzere tüm kurallar FIA Grup GT3 kurallarına tabidir. Motor hacmi, silindir sayısı ya da beygir gücü limiti yoktur. Ancak tek bir otomobilin dominant olmasını ve serinin heyecanını azaltmasını engellemek için Performans Eşitlemesi (Balance of Performance) uygulaması geçerlidir. Tüm otomobillerin temposu tespit edildikten sonra gereken otomobile güç, ağırlık, motor yazılımı veya aerodinamik unsurlar üzerine limitler getirilir. Bu sayede farklı güçteki, ağırlıktaki ve görsellikte otomobillerin eşit tempo ile yarışması sağlanır.

Müşteri Takımları

Şampiyonada mücadele eden markaların yönettiği fabrika takımlarıyla neredeyse aynı otomobili kullanan, otomobili markadan satın alarak kendi ekibiyle birlikte yarıştıran ve zaman zaman markayla da ortaklık yapan takımlardır. Bu ekipler regülasyona uygun yol otomobillerini satın alarak kendileri dönüştürebilir ya da modifiye edebilir.

Performance Dengeleme (Balance of Performance)

Motor sporlarında farklı otomobillerin rekabet edebilmesi için performans farklılıklarını azaltmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, otomobillerin performansını sınırlayan belirli kurallar ve kısıtlamalar getirerek yarışların daha adil ve rekabetçi olmasını sağlar. DTM’de bir önceki yarışta ilk üç sırayı alan otomobillere, sonraki yarışta sırasıyla 25, 18 ve 15 kilogramlık ağırlık eklenir.

Pit Stop

Start - finish düzlüğünden pit duvarı ile ayrılmış şekilde, takım garajlarının önünde yer alan bölümde, otomobillerin lastiklerinin değiştirildiği, onarımlarının yapıldığı ya da çeşitli ayar değişikliklerine gidilen alandır. DTM’de yarış sırasında en az bir kez pit stop yapmak zorunludur. Pilotlar güvenlik aracı periyodunda da pite gelebilirler ancak bu pit stop zorunlu olanın yerine geçmez.

Pnömatik Kriko

Kapalı tekerlekli yarış serilerinde pite giren otomobili pit stop sırasında lastik değiştirmek için yükseltmek amacıyla kullanılan, garajdan uzatılan ve otomobile takılan borunun ilettiği basınçlı hava ile harekete geçen hidrolik kriko sistemi.

Sentetik Yakıt

Sentez yakıtlar, motor sporlarında kullanılan yapay yakıtlardır. Bu yakıtlar, fosil yakıtların yerini almak için araştırmaların yapıldığı ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik bir girişimdir. DTM'de bu yıl yakıtlar %50 oranında sentetik olacak.

Sürtünme Direnci ve DRS

Akan havanın, otomobilin gövde ve taban elemanlarına sürtündükçe oluşturduğu dirençtir. Bu direncin en etkili oldugu gövde elemanı ise devasa arka kanattır. DRS sistemi, pistin yarış yönetiminin izin verdiği noktalarında arka kanadın açısını değiştirerek hava sürtünmesini azaltan bir sistemdir. Pilot, DRS bölgesine gelince direksiyon üzerindeki bir tuşa basarak kanadın yere paralel durmasını sağlar ve otomobilin hava sürtünme direnci düştüğü için son hızı oldukça artar.

Süspansiyon Ayarı

Tekerlekleri otomobilin gövdesine bağlayan tüm aksamların ayarıdır. Yarış boyunca lastiklerin istenen şekilde çalışması, otomobilin gövde kontrolü ve tutunması tamamen süspansiyon ayarına bağlıdır. Kamber, kaster, toe, amortisörler, yaylar ve viraj demiri süspansiyon ayarını oluşturan unsurlardır.

Şikan (Chicane)

Yarış pistlerindeki hızlı bölümleri yavaşlatmak için kullanılan “S” şeklindeki kombine virajlardır.

Telemetri (Telemetry)

Telemetri, motor sporlarında kullanılan bir teknolojidir ve otomobillerden elde edilen verilerin gerçek zamanlı olarak toplanmasına ve analiz edilmesine olanak tanır. Bu veriler, otomobillerin performansını ve sürücü davranışlarını izlemek ve geliştirmek için kullanılır.

Telsiz Konuşmaları

DTM’de takım görevlileri ile pilot arasında telsiz iletişimi yasaktır. Pilotlar sadece pit’e çağrıldıklarını ya da yarışın bitmesine ne kadar zaman kaldığını pit duvarından gösterilen tabelalar ile öğrenebilirler. Pit duvarından gösterilen tabelada farklı bilgilendirmeler yapılmaya çalışılması da yasaktır.

Toe

Aynı akstaki lastiklerin, otomobilin sürüş istikametinde ve birbirlerine olan açısıdır. Bu açı binek otomobillerde paralele yakın olarak ayarlanır ancak motor sporlarında otomobilin düzlük ve viraj performansı, aynı zamanda lastik yönetimi gözetilerek bir açı tercih edilir.

Viraj Demiri (Anti Roll Bar)

Otomobilin gövdesinin maruz kaldığı yanal kuvvetlere karşı direnmesini, yani virajda yana yatmasını yöneten parçadır. Viraj demiri sertleştikçe viraj alırken otomobilin gövdesinin yatması azalır.

Yarış Direktörü

Yarış hafta sonunun patronudur. Yazılı kurallara bağlı kalmak ve onları uygulamak şartı ile tüm hafta sonu boyunca pistteki en yetkili kişidir. Tüm bayrak hakemleri, müdahale hakemleri, görevliler ve pistteki diğer tüm ekipler doğrudan yarış direktörüne bağlıdır.

Yarış Formatı

DTM’de cuma günleri iki antrenman seansı mevcut. Her hafta sonu biri cumartesi, diğeri pazar olacak şekilde iki yarış var. Her yarışın sıralaması, öncesinde yapılacak sıralama turları ile belirleniyor. Yarış 55 dakika ve artı bir turdan oluşuyor. 55 dakikalık sürenin tamamlanmasının ardından lider otomobil start - finish düzlüğünden geçtiğinde son tur başlıyor ve yarış bu şekilde tamamlanıyor.

Yarış Kontrol

Seans boyunca televizyon yayınından bağımsız olarak pistin tamamını gören kameraların bulunduğu, pist üstünde belirli aralıklarla yerleştirilmiş hakem ve görevlileri yöneten ekibin yer aldığı izole oda ya da çalışma alanıdır.

Yere Basma Gücü (Downforce)

Otomobilin gövdesi üzerinden ve altından akan havanın yarattığı basıncı kanatlar ve kanallar yardımıyla doğru şekilde yönlendirerek oluşturulan hava basıncının, otomobili yere bastırması ya da vakumlamasıdır.

DTM © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

02 DTM Bayrakları

Sarı Bayrak

Tek olarak sallandığında yarış çizgisi üzerinde bir cisim ya da otomobil olabileceğini işaret etmeyi, çift olarak sallandığında ise pist üstünde durmayı gerektirecek kadar büyük bir sorun olabileceğine dikkat çekmeyi amaçlar.

Kırmızı Bayrak

Pist üstünde sarı bayrak ile yönetilemeyecek kadar ciddi bir durum olduğunu ve seansı durdurmayı amaçlar.

Yeşil Bayrak

Pistin güvenli olduğunu işaret eder. Sarı bayrak sallanmasına sebebiyet veren olayın bulunduğu noktanın sonrasında yeşil bayrak sallanır ve oradan itibaren normal yarış temposunun geçerli olduğunu gösterir. Güvenlik aracı periyodu sonrası da bir tur boyunca tüm pistte yeşil bayrak sallanır.

Mavi Bayrak

Düşük tempo ile ilerleyip yarışta oldukça geriye düşen pilotlar, müsabakayı önde götüren pilotlar tarafından yakalanabilir ve bu duruma “tur bindirme” denir. Tur bindirme esnasında yavaş olan araca mavi bayrak gösterilir.

Siyah - Beyaz Diyagonal Bayrak

Sportmenlik dışı davranışta bulunan pilotlara uygulanan bayraktır. Start - finish düzlüğünde bulunan ana bayrak noktasından direktör talimatıyla gösterilir.

Ortası Turuncu Siyah Bayrak

Otomobilin karoser yapısında bozulma olan ya da mekanik sorun yaşayan pilota, yine start - finish düzlüğündeki ana kuleden direktör talimatıyla gösterilen bayraktır.

Beyaz Bayrak

Çeşitli sebeplerle pistte yavaş ilerleyen bir otomobil olduğunu gösterir.

Sarı - Kırmızı Diyagonal Bayrak

Yağ ve benzeri maddeler sebebiyle pistte kayganlaşan bir noktayı göstermek amacıyla kullanılır.

Damalı Bayrak

Yarışın tamamlandığını gösterir.

03 DTM Hakemleri

Bayrak Hakemleri

Pistlerde belli aralıklarla bayrak hakemleri ve müdahale hakemleri noktaları vardır. Bu noktalar olabilecek her türlü olumsuzluk göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bayrak hakemlerinin bulunduğu noktalar bazen pist zemininden biraz yüksekte, bazen bulunduğu yere bağlı olarak pist zemininde olabilir. Bayrak hakemleri yaşanan olası kazalar sonrası müdahalede bulunmazlar, seans sırasında yerlerinden ayrılmazlar. Görevleri pist üstündeki durumların gerektirdiği bayrakları sallamaktır ve telsiz vasıtasıyla yarış yönetimiyle iletişime geçmektir. Bayrak hakemleri pist üstünde yaşananlar sonrası özellikle sarı ve yeşil bayrakları talimat beklemeden kullanırlar. Bazı durumlarda ise talimat, direktöre bağlı olan yarış kontrol ekibinden gelir.

Müdahale Hakemleri

Günümüzde pist yapılarında artırılan güvenlik önlemleri ve gelişen kurallar sonrası tehlike oldukça azalmış olsa da seans devam ederken pist üstünde müdahale yapan görevliler oldukları için en yüksek risk altındaki ekiptir. Yaşanan bir kazaya, pist üstünde kalan bir otomobile ya da temas sonrası dağılan parçalara müdahale etmek, seans sırasında ya da arasında pist üstündeki yabancı maddeleri temizlemek gibi görevleri bulunan müdahale hakemleri asla talimat olmadan hareket etmezler. Bayrak hakemlerinin aksine yarış kontrolden talimat gelmeden asla piste giremezler ve inisiyatif alamazlar. Yarış kontrol odasında bulunan ve direktörün yanında olan bir görevli tarafından yönetilirler.