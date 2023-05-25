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DTM
DTM Yarışları Nasıl İzlenir?
Ayhancan Güven'in de yarışacağı DTM serisinin yeni sezonu Red Bull TV'de başlıyor. Yarışları nasıl izleyeceğinin cevabı ise bu haberde.
Red Bull TV dünyasında motor sporları, kış sporları, ekstrem sporlar, macera, müzik ve daha birçok kategoride filmler ve seriler mevcut. Bunların yanı sıra çok özel spor organizasyonları da canlı yayınla Red Bull TV ekranında yer alıyor. Bu yayınlardan biri de elbette Ayhancan Güven'in de yarışacağı DTM serisi. Tüm bu içerikleri ücretsiz izlemek için yapman gereken tek şey web sitesi, mobil uygulama ya da akıllı televizyon aracılığı ile Red Bull TV’ye giriş yapmak.
DTM Serisi Red Bull TV'de
DTM sezon boyunca Türkçe anlatımla Red Bull TV'de olacak. Sezonun ilk durağı ise Oschersleben. Yarışı 27-28 Mayıs hafta sonu boyunca Red Bull TV'den takip edebilirsin.
Red Bull TV'yi web sitesinden izle
Red Bull TV içeriklerini bilgisayar başında izlemek istersen, redbull.com/tr-tr/discover adresine girebilir ve tüm içeriklere ulaşabilirsin. DTM yarışları da dahil tüm canlı yayınlar ana sayfada görüntülenir.
Red Bull TV'yi mobilde izle
Red Bull TV’yi mobil cihazlarda izlemek de mümkün. iOS 11 ve üzeri işletim sistemine sahip bir iPhone/iPad ya da Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip bir Android cihazın varsa Red Bull TV uygulamasını yükleyebilirsin.
Red Bull TV'yi akıllı televizyonda izle
Red Bull TV dünyasındaki filmleri, serileri, videoları ve tabii ki canlı yayınları büyük ekranda izlemeyi tercih ediyorsan birçok akıllı televizyon markasından Red Bull TV uygulamasını ulaşabilirsin.