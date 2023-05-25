DTM Yarışları Nasıl İzlenir?

Red Bull TV dünyasında motor sporları, kış sporları, ekstrem sporlar, macera, müzik ve daha birçok kategoride filmler ve seriler mevcut. Bunların yanı sıra çok özel spor organizasyonları da canlı yayınla Red Bull TV ekranında yer alıyor. Bu yayınlardan biri de elbette Ayhancan Güven 'in de yarışacağı DTM serisi. Tüm bu içerikleri ücretsiz izlemek için yapman gereken tek şey web sitesi, mobil uygulama ya da akıllı televizyon aracılığı ile Red Bull TV’ye giriş yapmak.