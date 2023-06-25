Ayhancan Güven'den DTM Sezonunda İlk Puanlar

DTM , yani “Deutsche Tourenwagen Masters” ismiyle anılan Alman Binek Otomobiller Şampiyonası’nın ikinci yarış hafta sonuna Hollanda'daki Zandvoort Pisti ev sahipliği yaptı. Sekiz ayaktan oluşan 2023 takviminde Red Bull sporcusu Ayhancan Güven de KÜS Team Bernhard takımı için mücadele ediyor.

Her hafta sonu cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki yarış koşuluyor, yarış günleri erken saatlerde ise sıralama turu seansı düzenleniyor. 20 dakikalık sıralama turu seansı o günün grid’ini belirlerken, hareketli start ile başlayan yarışlar 60 dakika artı bir tur üzerinden koşuluyor. Yarışı ilk 15 sırada bitiren pilotlar ise puan alıyor.

1. Yarış

Cumartesi günü koşulan ve Red Bull TV’den canlı yayınlanan sıralama turu seansında en hızlı tura Mercedes-AMG Team Mann-Filter takımından Maro Engel imza attı. Alman sürücü 1:32.585 ile pole pozisyonunun sahibi olurken, Ayhancan Güven ise 0.499 fark ve 1:33.084’lük turu ile 27 sürücünün yer aldığı grid’de 11. sırada kendine yer buldu.

Verstappen.com Emily Frey Racing sürücüsü Thierry Vermeulen © ADAC Motorsport

Yarışın hareketli start’ı oldukça temiz olurken, Ayhancan Güven ilk virajlardaki yakın mücadele sonrası 14. sırada yer aldı. İkinci turda lastik patlatan David Schumacher ve Laurin Heinrich ikilisi yarıştan çekildi . Bitime 40 dakika kala pit stop aralığı açılırken, yarışa 13. sırada devam eden Ayhancan Güven bir tur sonra pit’e girdi.

20 dakikalık pit stop penceresi sona erdikten sonra Ayhancan Güven 12. sırada yer aldı. Bu noktadan sonra arkasındaki sürücülere karşı pozisyonunu korumak için savunma yapan Ayhancan Güven, yarış sonunda 13. sırada yer aldı ve sezonun ilk puanlarını aldı. Zandvoort’taki ilk yarışın galibi ise yarışa pole’den başlayan Maro Engel oldu .

Yarış 1

2. Yarış

Pazar günkü yarış öncesi koşulan sıralama turu seansında Ayhancan Güven ilk güne göre daha iyi bir sıra elde etti. Pole pozisyonu 1:33.020 ile ABT Sportsline’dan Ricardo Feller’in olurken, Ayhancan ise 0.601 farkla 1:33.621’lik tura imza atarak sekizinci sırada yer aldı . İlk günkü yarışın galibi Maro Engel de üçüncü sırada yer aldı.

Ayhancan Güven © ADAC Motorsport

Yarışa sekizinci sıradan başlayan Ayhancan ilk turu dokuzuncu geçerken , ilk virajlarda otomobilinde hasar oluşan Avusturyalı sürücü Lucas Auer yarıştan çekildi. Yarışın ilk çeyreği geride kalırken daha önce DTM’de yarış galibiyetleri bulunan ve ABT Sportsline adına yarışan Kelvin van der Linde, Ayhancan’ın üstünde baskı kurmaya başladı.

20 dakikalık pit stop penceresi öncesi 10. sırada yer alan Ayhancan, tüm pit stop'lar tamamladıktan sonra yedinci sıraya yükseldi. Bu noktadan itibaren Patric Niederhauser ve Dennis Olsen ikilisi Ayhancan’ın peşine takıldı. Yerini yarış sonuna kadar koruyan Ayhancan sezonun en iyi sonucuna imza attı . Feller ise yarışın galibi oldu.

Yarış 2