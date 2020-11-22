Dünya 2 Tekerlek Üzerinde: Sizi Uzaklara Götürüyoruz

İster bisiklet olsun, ister motosiklet , iki tekerin sihrine kapılan Red Bull sporcuları sınırlara meydan okuyor ve yetenekleriyle olağanüstü anlara tanıklık etmemizi sağlıyor. Biz de o olağanüstü anlardan bir derleme yaptık ve seni kısa bir dünya turuna çıkarmaya niyetlendik. Hazırsan başlayalım: Sri Lanka'dan Mikonos'a, İsveç'ten Dubai'ye iki teker üzerinde dünya turu...

Kanada'nın Issız Köşelerinde...

North of Nightfall © Red Bull

Kanada'nın eşsiz doğası iki teker sevdalıları için de sayısız fırsat sunuyor. Görkemli dağlar ve etkileyici buzullar dolu bir ada da bu fırsatlarda sadece biri. Daha fazlası Türkçe altyazılı belgeselimiz North of Nightfall 'da.

Kaleyi BMX ile İçten Fethetmek

Kaleyi BMX ile İçten Fethetmek

Tarihi 10. yüzyıla uzanan Kazan Kalesi'nde bir BMX parkuru... Kulağa ne kadar ilgi çekici geldiğinin farkındayız. Irek Rizaev, özenle döşenen rampalarda eşi benzeri olmayan bir gösterinin başrolünde.

Motosikletle Şelaleye Tırmanmak mı?!

Motosikletle Şelaleye Tırmanmak mı?!

Tropikal tatil deyince akla genelde dinlence ve güneş gelir. Enduro yıldızı Dougie Lampkin onlardan biri değil! Sri Lanka'yı ziyaret eden Lampkin, Ravana Şelalesi'nde tabii ki maceraya atılacaktı...

Doğanın Kalbinde Masalsı Bir Sürüş

Doğanın Kalbinde Masalsı Bir Sürüş

Bisiklet dünyasında renkli bir iş birliği gerçekleşti, freestyle dağ bisikleti ve BMX disiplinlerinin önde gelen temsilcileri Martin Söderström ve Dawid Godziek'in İsveç'te bir kanola tarlasında imza attıkları gösteri gözlere olduğu kadar kalplere de hitap ediyor!

Çok uzaklara gitmeye gerek yok...

Sergio Layos Rize'de çay tarlaları arasında... © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Türkiye'de bisikletinle veya motosikletinle gezebileceğiz olağanüstü yollar mevcut. Özellikle Doğu Karadeniz akla ilk gelen rotalardan biri. Daha fazlası hemen aşağıda.

Mikonos'u Keşfetmenin En Sıra Dışı Yolu

Mikonos'u Keşfetmenin En Sıra Dışı Yolu

Freestyle motosiklet efsaneleri Robbie Maddison ve Aaron Colton, Ege Denizi'ne nazır, otantik havasıyla turistleri çeken Mikonos sokaklarında iki tekerlek üstünde kapıştı. İkilinin geçtiği rotalar bölgeyi keşfetmek için can atan tatilcileri de cezbedecek türden. Tüm aksiyonu şimdi izle!

Dubai'nin Simge Otelinde Olağan Dışı Bir Gösteri

Dubai'nin Simge Otelinde Olağan Dışı Bir Gösteri

BMX yıldızı Kriss Kyle, Dubai'nin meşhur "7 yıldızlı" oteli Burj Al Arab'da bisikletini sürme şansı yakalarsa ne olur? Üstelik buraya bir helikopterden iniş yapıyor... Şimdi izle!

Dağ Bisikletiyle Peru Keşfi

Dağ Bisikletiyle Peru Keşfi