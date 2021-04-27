Dünya Dans Gününe Özel: Red Bull TV'den En İyi Dans Filmleri

Dünya Dans Günü 1982'den bu yana 29 Nisan'da kutlanan özel bir gün. 29 Nisan'ın seçilme sebebi ise modern balenin atası olarak kabul gören ünlü balet Jean-Georges Noverre 'in doğum günü olması. Biz de bu özel ve renkli gün yaklaşırken Red Bull TV'den Türkçe alt yazı ile izleyebileceğin çok özel dans filmlerini listeledik. Hadi biraz ısınmaya başlayalım!