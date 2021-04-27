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Dünya Dans Gününe Özel: Red Bull TV'den En İyi Dans Filmleri
29 Nisan dünya dans gününe hemen aşağıdaki birbirinden renkli Red Bull TV içerikleri ile ısınıyoruz!
Dünya Dans Günü 1982'den bu yana 29 Nisan'da kutlanan özel bir gün. 29 Nisan'ın seçilme sebebi ise modern balenin atası olarak kabul gören ünlü balet Jean-Georges Noverre'in doğum günü olması. Biz de bu özel ve renkli gün yaklaşırken Red Bull TV'den Türkçe alt yazı ile izleyebileceğin çok özel dans filmlerini listeledik. Hadi biraz ısınmaya başlayalım!
Dans demişken Red Bull Dance Your Style ve Red Bull BC One çok yakında geri dönüyor. Ayrıntılar için bu sayfaları takipte kal!
Break'n Reality
B-Boylarla Tanışma Zamanı
New York City’nin Bronx semtinde yoksulluk ve güçlüklerden ortaya çıkan breakdans günümüzde tüm dünyanın kabul ettiği bir sanata dönüşmüş durumda. Dünyanın en ünlü B-Boy’larından bazılarını hayatlarına bir göz atabileceğn bu belgesel de tam olarak buna odaklanıyor. İki sezonluk serinin ilk bölümünü yukarıdan Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin. Geri kalan bölümler için ise Red Bull TV uygulamasını ziyaret et!
Follow The Steps
Gösterişli Bir Performans
Flying Steps Avrupa’nın en bilinen dans gruplarından biri. ABD’deki ilk performansları yaklaşırken, grup üyeleri dünya çapında şöhrete giden hikayelerini anlatıyor. Serinin ilk bölümünü yukarıdan Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin. Geri kalan bölümler için ise Red Bull TV uygulamasını ziyaret et!
RoxRite ve Lilou ile Buluşmalar
Lilou, Victor'la Buluşuyor
B-Boy Lilou 2015 BC One Dünya Şampiyonu’nun break dansa olan tutkusunun her zamankinden daha büyük olduğuna tanık oluyor. B-Boy Victor Lilou’ya evini, prova mekanını ve Los Angeles’ta en sevdiği yerleri gösteriyor. Serinin ilk bölümünü yukarıdan Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin. Geri kalan bölümler için ise Red Bull TV uygulamasını ziyaret et!
ABC of Breaking
Breaking'in ABC'si
Şimdi Breakdans tarihinde bir yolculuğa çıkıyoruz! Breaking'in en büyük efsanelerinden Ronnie ile bu kültürün tarihindeki Yıldız isimlerden, akılda kalıcı hareketlere kadar breaking hakkında bilmen gereken her şeyi Türkçe alt yazılı bu videoda izleyebilirsin.
Rise of the B-Girls
B-Girl AT'nin Hikâyesi
B-girl'ler, breaking sahnesindeki yerlerini sağlamlaştırarak b-boy'lardan birlikte yeteneklerini sergilemeye hazır olduklarını ispatlıyor. Biz de Rise of the B-Girls serimizde breaking sınırlarını yeniden çizen yetenekli b-girl'lerin hikâyelerini ele alıyoruz. Serinin ilk bölümünü yukarıdan Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin. Geri kalan bölümler için ise Red Bull TV uygulamasını ziyaret et!