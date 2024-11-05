Dünya Rallikros Şampiyonası
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Rallycross

Dünya Rallikros Şampiyonası'nda Şampiyon İstanbul'da Belli Oluyor

Dünya Rallikros Şampiyonası'nda (FIA World Rallycross Championship) 2024 sezonunun final yarışlarına İstanbul Park ev sahipliği yapıyor.
Yazar: Red Bull
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İçerik Rehberi

  1. 1
    Dünya Rallikros Şampiyonası'nda Yarışan Pilotlar (2024)
  2. 2
    Dünya Rallikros Şampiyonası Puan Durumu (2024)
  3. 3
    Dünya Rallikros Şampiyonası Takvimi (2024)
  4. 4
    Dünya Rallikros Şampiyonası Şampiyonları
FIA World Rallycross Championship 2024 sezonu 9-10 Kasım hafta sonu koşulacak yarışlarla tamamlanıyor. Orijinal takvimde Çin'in ev sahipliği yapması gereken sezonun son ayağı, Eylül ayında yapılan duyuru ile İstanbul'a alınmıştı. Red Bull pilotlarının zirveyi tamamen domine ettiği şampiyonada şampiyonun kim olacağı İstanbul Park'ta belli olacak.
İlk olarak 2014 yılında düzenlenmeye başlayan şampiyonanın ilk yıllarında Dünya Ralli Şampiyonası kariyerleri ile bilinen Petter Solberg ve Mattias Ekström şampiyonluğa ulaştı. 2017 yılından itibarense Red Bull sporcusu Johan Kristoffersson şampiyonaya damga vurdu. Yedi yılda altı şampiyonluk kazanan Kristoffersson bu sezon da şampiyon olmak üzere.
01

Dünya Rallikros Şampiyonası'nda Yarışan Pilotlar (2024)

Dünya Rallikros Şampiyonası'nda bu sezon şu ana kadar 14 pilot piste çıktı. Bu isimlerden altısı düzenlenen tüm yarışlara katılırken, bazı takımlarda sezon içinde pilot değişiklikleri yaşandı. 2024 sezonuna Red Bull pilotları damga vururken, Dünya Rallikros Şampiyonası efsanesi Johan Kristoffersson bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.
Johan Kristoffersson

Johan Kristoffersson

© @World / Red Bull Content Pool

Kevin Hansen

Kevin Hansen

© Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Ole Christiab Veiby

Ole Christiab Veiby

© @World / Red Bull Content Pool

Timmy Hansen

Timmy Hansen

© Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

02

Dünya Rallikros Şampiyonası Puan Durumu (2024)

  1. Johan Kristoffersson, 206 puan
  2. Kevin Hanse, 160 puan
  3. Ole Christian Veiby, 149 puan
  4. Timmy Hansen, 147 puan
  5. Niclas Grönholm, 139 puan
  6. Klara Andersson, 122 puan
  7. René Münnich, 76 puan
  8. Anthony Pelfrene, 71 puan
  9. Gustav Bergström, 33 puan
  10. Jankó Wieszt, 28 puan
  11. Sondre Evjen, 15 puan
  12. Juha Rytkönen, 0 puan
  13. Patrick O'Donovan, 0 puan
  14. Steven Bossard, 0 puan
Dünya Rallikros Şampiyonası

Dünya Rallikros Şampiyonası

© @World / Red Bull Content Pool

03

Dünya Rallikros Şampiyonası Takvimi (2024)

  • 6-7 Temmuz, İsveç, Höljesbanan
  • 27-28 Temmuz, Macaristan, Nyirád Racing Center
  • 17-18 Ağustos, Benelüks, Circuit Jules Tacheny Mettet
  • 7-8 Eylül, Portekiz, Pista Automóvel de Montalegre
  • 9-10 Kasım, Türkiye, İstanbul Park
Dünya Rallikros Şampiyonası

Dünya Rallikros Şampiyonası

© @World / Red Bull Content Pool

04

Dünya Rallikros Şampiyonası Şampiyonları

  • 2014: Petter Solberg
  • 2015: Petter Solberg
  • 2016: Mattias Ekström
  • 2017: Johan Kristoffersson
  • 2018: Johan Kristoffersson
  • 2019: Timmy Hansen
  • 2020: Johan Kristoffersson
  • 2021: Johan Kristoffersson
  • 2022: Johan Kristoffersson
  • 2023: Johan Kristoffersson
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