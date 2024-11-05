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Rallycross
Dünya Rallikros Şampiyonası'nda Şampiyon İstanbul'da Belli Oluyor
Dünya Rallikros Şampiyonası'nda (FIA World Rallycross Championship) 2024 sezonunun final yarışlarına İstanbul Park ev sahipliği yapıyor.
FIA World Rallycross Championship 2024 sezonu 9-10 Kasım hafta sonu koşulacak yarışlarla tamamlanıyor. Orijinal takvimde Çin'in ev sahipliği yapması gereken sezonun son ayağı, Eylül ayında yapılan duyuru ile İstanbul'a alınmıştı. Red Bull pilotlarının zirveyi tamamen domine ettiği şampiyonada şampiyonun kim olacağı İstanbul Park'ta belli olacak.
İlk olarak 2014 yılında düzenlenmeye başlayan şampiyonanın ilk yıllarında Dünya Ralli Şampiyonası kariyerleri ile bilinen Petter Solberg ve Mattias Ekström şampiyonluğa ulaştı. 2017 yılından itibarense Red Bull sporcusu Johan Kristoffersson şampiyonaya damga vurdu. Yedi yılda altı şampiyonluk kazanan Kristoffersson bu sezon da şampiyon olmak üzere.
01
Dünya Rallikros Şampiyonası'nda Yarışan Pilotlar (2024)
Dünya Rallikros Şampiyonası'nda bu sezon şu ana kadar 14 pilot piste çıktı. Bu isimlerden altısı düzenlenen tüm yarışlara katılırken, bazı takımlarda sezon içinde pilot değişiklikleri yaşandı. 2024 sezonuna Red Bull pilotları damga vururken, Dünya Rallikros Şampiyonası efsanesi Johan Kristoffersson bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.
02
Dünya Rallikros Şampiyonası Puan Durumu (2024)
- Johan Kristoffersson, 206 puan
- Kevin Hanse, 160 puan
- Ole Christian Veiby, 149 puan
- Timmy Hansen, 147 puan
- Niclas Grönholm, 139 puan
- Klara Andersson, 122 puan
- René Münnich, 76 puan
- Anthony Pelfrene, 71 puan
- Gustav Bergström, 33 puan
- Jankó Wieszt, 28 puan
- Sondre Evjen, 15 puan
- Juha Rytkönen, 0 puan
- Patrick O'Donovan, 0 puan
- Steven Bossard, 0 puan
03
Dünya Rallikros Şampiyonası Takvimi (2024)
- 6-7 Temmuz, İsveç, Höljesbanan
- 27-28 Temmuz, Macaristan, Nyirád Racing Center
- 17-18 Ağustos, Benelüks, Circuit Jules Tacheny Mettet
- 7-8 Eylül, Portekiz, Pista Automóvel de Montalegre
- 9-10 Kasım, Türkiye, İstanbul Park
04
Dünya Rallikros Şampiyonası Şampiyonları
- 2014: Petter Solberg
- 2015: Petter Solberg
- 2016: Mattias Ekström
- 2017: Johan Kristoffersson
- 2018: Johan Kristoffersson
- 2019: Timmy Hansen
- 2020: Johan Kristoffersson
- 2021: Johan Kristoffersson
- 2022: Johan Kristoffersson
- 2023: Johan Kristoffersson