Dünya Rallikros Şampiyonası'nda Şampiyon İstanbul'da Belli Oluyor

FIA World Rallycross Championship 2024 sezonu 9-10 Kasım hafta sonu koşulacak yarışlarla tamamlanıyor. Orijinal takvimde Çin'in ev sahipliği yapması gereken sezonun son ayağı, Eylül ayında yapılan duyuru ile İstanbul'a alınmıştı. Red Bull pilotlarının zirveyi tamamen domine ettiği şampiyonada şampiyonun kim olacağı İstanbul Park'ta belli olacak.

FIA World Rallycross Championship 2024 sezonu 9-10 Kasım hafta sonu koşulacak yarışlarla tamamlanıyor. Orijinal takvimde Çin'in ev sahipliği yapması gereken sezonun son ayağı, Eylül ayında yapılan duyuru ile İstanbul'a alınmıştı. Red Bull pilotlarının zirveyi tamamen domine ettiği şampiyonada şampiyonun kim olacağı İstanbul Park'ta belli olacak.