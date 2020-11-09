Dünyanın Dört Bir Yanından En İyi Red Bull Racing Videoları

ya da elde edilen

, her geçen gün pistte gelişim göstermeyi ve sınırları aşmayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Sınırları aşmak konusu, sadece

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix’si 15 Kasım'da gerçekleşecek. Peki Formula 1'in Türkiye'deki serüvenine bir göz atmak ister misin? İşte Türkiye GP hakkında bilmen gereken 14 şey!

Dünyanın en hızlı pit stop rekorunu kıran Red Bull Racing Pit Stop Ekibi’ne karşı mücadele et, Max ve Alex ile tanışma ve hediyeler kazanma şansı yakala!

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix’si 15 Kasım'da gerçekleşecek. Peki Formula 1'in Türkiye'deki serüvenine bir göz atmak ister misin? İşte Türkiye GP hakkında bilmen gereken 14 şey!

Dünyanın en hızlı pit stop rekorunu kıran Red Bull Racing Pit Stop Ekibi’ne karşı mücadele et, Max ve Alex ile tanışma ve hediyeler kazanma şansı yakala!

Red Bull Racing bazen kelimenin tam anlamıyla sınırları aşmaktan büyük keyif alıyor. Red Bull Racing'in Formula 1 araçları ve pilotlarıyla yollara düşüp, ülkeleri keşfettiği videoları senin için derledik. Hadi birlikte gezelim ve görelim!

Red Bull Racing bazen kelimenin tam anlamıyla sınırları aşmaktan büyük keyif alıyor. Red Bull Racing'in Formula 1 araçları ve pilotlarıyla yollara düşüp, ülkeleri keşfettiği videoları senin için derledik. Hadi birlikte gezelim ve görelim!

Red Bull Racing bazen kelimenin tam anlamıyla sınırları aşmaktan büyük keyif alıyor. Red Bull Racing'in Formula 1 araçları ve pilotlarıyla yollara düşüp, ülkeleri keşfettiği videoları senin için derledik. Hadi birlikte gezelim ve görelim!

Max Verstappen ve Alex Albon Hollanda Yollarında

Aston Martin Red Bull Racing'in F1 pilotları Max Verstappen ve Alex Albon, yel değirmenlerinin (ve elbette Max'ın) ana vatanı Hollanda'da hayatları boyunca unutmayacakları bir yolculuğa çıktı. Bu renkli yolculuğu Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

Aston Martin Red Bull Racing'in F1 pilotları Max Verstappen ve Alex Albon, yel değirmenlerinin (ve elbette Max'ın) ana vatanı Hollanda'da hayatları boyunca unutmayacakları bir yolculuğa çıktı. Bu renkli yolculuğu Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

Aston Martin Red Bull Racing'in F1 pilotları Max Verstappen ve Alex Albon, yel değirmenlerinin (ve elbette Max'ın) ana vatanı Hollanda'da hayatları boyunca unutmayacakları bir yolculuğa çıktı. Bu renkli yolculuğu Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

Max Verstappen ile ABD Yollarında