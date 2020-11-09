Dünyanın Dört Bir Yanından En İyi Red Bull Racing Videoları
© Rode Stier
Red Bull Racing, Formula 1 araçları ve pilotlarıyla yollara düşüp ülkeleri keşfetmenin farklı yollarını arıyor. Red Bull Racing'in keyifli anlar vadeden videolarını senin için derledik.
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Formula 1'in başarılı ekibi Red Bull Racing, her geçen gün pistte gelişim göstermeyi ve sınırları aşmayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Sınırları aşmak konusu, sadece pit stop başarıları, genç pilotlarının gelişimi ya da elde edilen zaferlerle tanımlanmıyor.
Red Bull Racing bazen kelimenin tam anlamıyla sınırları aşmaktan büyük keyif alıyor. Red Bull Racing'in Formula 1 araçları ve pilotlarıyla yollara düşüp, ülkeleri keşfettiği videoları senin için derledik. Hadi birlikte gezelim ve görelim!
Max Verstappen ve Alex Albon Hollanda Yollarında
Max Verstappen ve Alex Albon Hollanda Yollarında
Aston Martin Red Bull Racing'in F1 pilotları Max Verstappen ve Alex Albon, yel değirmenlerinin (ve elbette Max'ın) ana vatanı Hollanda'da hayatları boyunca unutmayacakları bir yolculuğa çıktı. Bu renkli yolculuğu Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
Max Verstappen ile ABD Yollarında
Max Verstappen ile ABD Yollarında
Aston Martin Red Bull Racing'in yıldız pilotu Max Verstappen, antrenman yapmak için biraz alışılmışın dışında bir rota seçiyor. Verstappen'in Miami'ye doğru çölleri ve dağları aştığı yolculuğunda ona katılmak ister misin?
Karlı Dağlarda Göz Kamaştırıcı Bir Sürüş
Karlı Dağlarda Göz Kamaştırıcı Bir Sürüş
Madem henüz kar yağmıyor, bembeyaz yamaçların başrolde olduğu aksiyonlarla kendimizi avutmaya devam ediyoruz. Max Verstappen'in F1 aracını Avusturya, Kitzbühel'e sürdüğü aksiyonun POV kaydı göz kamaştırıcı!
David Coulthard'la Ürdün'ü Keşfediyoruz
David Coulthard'la Ürdün'ü Keşfediyoruz
Efsane pilot David Coulthard, Ürdün'ün masalsı manzaralarını arka plana alıyor ve Red Bull Racing'in Formula 1 aracının sesini, kadim şehirlere ve sonsuz çöllere taşıyor. Tarih ve kültür, Formula 1'le tanışıyor.
Sébastien Buemi Gotthard Geçidi'nde
Sébastien Buemi Gotthard Geçidi'nde
Sébastien Buemi, Red Bull Formula 1 aracıyla en zorlu geçitlerden birine gözünü dikmiş. İsviçre ve İtalya arasındaki Gotthard Geçidi'ne doğru irtifa yükselirken Formula 1 aracının motor sesleri de derin vadilere doğru yankılanıyor.
Daniel Ricciardo ile Arjantin'de Gerçeküstü Bir Serüven
Daniel Ricciardo ile Arjantin'de Gerçeküstü Bir Serüven
Daniel Ricciardo, Kuzey Arjantin'de Red Bull F1 aracının lastiklerini farklı bir teste tabi tutuyor. Tuzdan oluşan zeminde süratle ilerleyen Ricciardo, adeta yeni bir gezegende sonsuzluğa ulaşmaya çalışıyor.