Dünyanın En İyi Espor Oyunları

Bir Oyun Daha
1990'lı yıllar itibariyle büyümeye başlayan espor dünyası, 2000'li yıllarda büyük bir ivme yakalayıp an itibariyle de zirveyi görmüş durumda. Günümüzde birçok oyun için sayısız espor etkinliği düzenlenmekte ve sayısız esporcu mücadele etmekte. Bu etkinliklerin bazıları kapsamıyla göz doldururken, bazıları ise ödül havuzuyla cepleri dolduruyor. Biz de onlarca etkinliğe vesile olan espor oyunlarından 10 tanesini sıralayalım istedik.
Arena of Valor
- Çıkış Tarihi: 2016
- Türü: MOBA
- Dağıtılan Toplam Ödül: 27 milyon dolar
MOBA türünün yükselişe geçtiği yıllarda çıkış yapan mobil oyunların en çok tercih edilenlerinden biri, daha önce "Strike of Kings" ismiyle bilinen Arena of Valor. Oyunun temelini 5vs5 formatındaki maçlar oluştursa da farklı oyuncu sayılarına yönelik seçenekler mevcut. Arena of Valor’ın en büyük turnuvaları Honor of Kings World Champion Cup ve King Pro League.
Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
- Çıkış Tarihi: 2012
- Türü: FPS
- Dağıtılan Toplam Ödül: 117,4 milyon dolar
Red Bull Flick Türkiye Finali'nden En İyi Anlar
Her yaştan oyuncunun hafızasında anılarını barındırdığı Counter-Strike serisinin son üyesi. Rekabetçi ve takım oyununa dayalı çevrimiçi FPS oyunlarının bir numaralı ismi. Yıllar boyunca türünün en popüler oyunu olan CS:GO, günümüzde Valorant gibi güçlü bir rakibe rağmen hala en çok oynanan oyunlardan biri. Oyuna dair en büyük turnuva ise CS:GO Major Championships.
Dota 2
- Çıkış Tarihi: 2013
- Türü: MOBA
- Dağıtılan Toplam Ödül: 234,8 milyon dolar
Her şey 2003 yılında Warcraft III: Reign of Chaos için geliştirilen “Defense of the Ancients” modu ile başlamıştı. Birkaç mod yapımcısının ortaya çıkardığı hayran projesinin günün birinde en çok para kazandıran espor oyununa dönüşeceğini kimse tahmin edemezdi. Günümüzde Valve tarafından geliştirilen Dota 2, en yüksek para ödülü havuzuna sahip espor oyunu konumunda.
Hearthstone
- Çıkış Tarihi: 2014
- Türü: Kart
- Dağıtılan Toplam Ödül: 25,3 milyon dolar
Fujitora ile Hearthstone 101
Dijital kart oyunu denince akla ilk olarak Magic: The Gathering gelse de türü son yıllarda popüler kılan Hearthstone oldu. Blizzard tarafından geliştirilen oyunun temasını, firmanın bir diğer oyunu Warcraft oluşturuyor. Çıktığı ilk günden itibaren büyük talep gören yapım için Hearthstone World Championship, GrandMasters ve Masters Tour gibi turnuvalar düzenleniyor.
League of Legends (LoL)
- Çıkış Tarihi: 2009
- Türü: MOBA
- Dağıtılan Toplam Ödül: 84,3 milyon dolar
Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nden En İyi Anları İzle
Espor sahnesinin bugün geldiği noktada en büyük pay sahibinin League of Legends olduğunu söylemek yanlış olmaz. Halen popülaritesini koruyan ve aynı zamanda MOBA türünün de şahlanmasına vesile olan League of Legends, milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Oyunun en büyük turnuvası ise her yıl sonbahar aylarında gerçekleştirilen League of Legends World Championship.
Overwatch
- Çıkış Tarihi: 2016
- Türü: FPS
- Dağıtılan Toplam Ödül: 27,2 milyon dolar
Blizzard tarafından geliştirilen ve FPS türündeki Overwatch’ta altışar oyuncudan oluşan iki takım karşı karşıya geliyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip 32 kahramanın seçilebildiği oyunda farklı oyun seçenekleri yer alıyor. Yapımcılar şu sıralar Overwatch 2 üzerinde çalışırken, oyunun espor sahnesindeki en büyük rekabeti ise Overwatch League’de yaşanıyor.
PUBG: Battlegrounds
- Çıkış Tarihi: 2017
- Türü: Battle Royale
- Dağıtılan Toplam Ödül: 33,6 milyon dolar
Lutz'dan PUBG Mobile İpuçları
Brendan “PlayerUnknown” Greene’in imzasını taşıyan son proje. Baştan beri “PlayerUnknown’s Battlegrounds” olan ismi yakın zamanda değişen yapım, battle royale türünün bugün hala popüler olmasının bir numaralı sebebi. 100 kişinin uçaktan atlayıp hayatta kalan son oyuncu olmaya çalıştığı oyunun mobil sürümü PUBG Mobile ise 100 milyonlarca kez indirilmiş durumda.
Rainbow Six Siege
- Çıkış Tarihi: 2015
- Türü: FPS
- Dağıtılan Toplam Ödül: 18,1 milyon dolar
Operasyon temelli oyunların en bilinen örneklerinden biri Rainbow Six. Serinin önceki oyunları hikaye tabanlı bir yapıya sahipken, Rainbow Six Siege ise 5vs5 formatında oynanan çevrimiçi bir oyun. Farklı operatörlerin özel yeteneklerini kullandığı ve takım oyununun büyük önem arz ettiği yapımın Six Invitational ve Six Major turnuvaları büyük çekişmeye sahne oluyor.
StarCraft II
- Çıkış Tarihi: 2010
- Türü: Strateji
- Dağıtılan Toplam Ödül: 35,5 milyon dolar
Tüm zamanların en iyi strateji oyunlarından biri olan StarCraft, 2010 yılındaki ikinci ana oyunla beraber espor sahnesinde yeni bir döneme geçiş yaptı. Genişleme paketleriyle de desteklenen yapım 2017 yılından itibaren ücretsiz olarak oynanabilir hale geldi. Blizzard'ın geliştirdiği oyunun en iyi isimleri ise kozlarını ESL Pro Tour StarCraft II'de paylaşıyorlar.
Valorant
- Çıkış Tarihi: 2020
- Türü: FPS
- Dağıtılan Toplam Ödül: 5,6 milyon dolar
Red Bull Campus Clutch Türkiye Finali'nden En İyi Anları İzle!
Son dönemin fenomeni Valorant, CS:GO’nun tahtını sallamak için yola çıktı. Birçok açıdan CS:GO ile benzerlikler taşıyan oyun, sahip olduğu ajanların farklı yetenekleri sayesinde oynanışa zenginlik katıyor. Henüz yeni olmasına rağmen global Valorant turnuvaları büyük heyecana ve rekabete sahne oluyor. Oyunun an itibariyle en kapsamlı turnuvası ise VALORANT Champions Tour.