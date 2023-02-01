Dünyanın En İyi Kadın Voleybolcuları

Kadın voleybolunu takip eden insan sayısı Türkiye'de ve dünyada her geçen gün artmaya devam ediyor. Elbette popülerliğin artmasında en büyük payın sahibi de Türkiye'de ve dünyanın farklı kulüp takımlarında forma giyen; özel yeteneklere sahip, süper yıldız olarak tanımlayabileceğimiz voleybol oyuncuları. Şimdi, dünyanın en iyi voleybolcularını biraz daha yakından tanıma zamanı. Türk oyuncuları bu listeye dahil etmediğimizi, çok yakında ayrı bir listede yerli oyuncularımızı listeleyeceğimizi de ayrıca belirtelim.

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Tijana Boskovic

Tijana Bošković © Eczacıbaşı Dynavit

Tijana Boskovic, 8 Mart 1997'de Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'nde bulunan şehri Trebinje'de doğdu. 2014 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez forma giydiği Sırp Kadın Milli Voleybol Takımı'nın lideri ve en önemli oyuncusuydu. O takımda aldığı sorumluluklar, aslında parlak bir kariyerin, sayısız bireysel ödülün ve kupanın da habercisiydi.

Süper yıldız, ülkesinde iki Sırbistan Süper Kupası (2013 ve 2014) ve Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014 sezonu) elde etti. Boskovic, 2015–2016 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyiyor ve kaptanlığını yaptığı takımla beraber üç Türkiye Süper Kupası (2018, 2019 ve 2020), iki CEV Kupası (2017–18 ve 2021–22), bir Türkiye Kupası (2018–19) ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası (2016) olmak üzere toplam yedi kupa kazandı.

Paolo Egonu

Paolo Egonu © Vakıfbank Spor Kulübü

Aslında Paola Egonu'yu anlatırken süslü cümlelere ya da büyük laflara pek fazla ihtiyaç yok. Zira kendisi, ortaya koyduğu voleybolla tüm bunları zaten yapıyor. Bu sebeple ondan son yıllarda, dünyanın en iyi birkaç oyuncusundan biri olarak bahsediliyor ve bu, muhtemelen önümüzdeki en az beş, altı yıl daha değişmeyecek. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın son gününde 24. yaş günü kutlayan Egonu, şimdiden çok sayıda kupa ve bireysel ödül kazandı. Geçen sezonun sonunda Prosecco Doc Imoco Conegliano'dan VakıfBank Spor Kulübü'ne geçen ve aslında Isabelle Haak ile yer değiştiren Egonu, yeni kulübünün geçen yıl İtalya'da oynadığı takıma karşı kazandığı unvanı yinelemek için ter döküyor.

Bununla birlikte, 2019'da turnuvanın En Değerli Oyuncusu olduğunda, Imoco ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı elde etmişti. Bu, kulüp kariyerinde katıldığı turnuvalarda MVP ödülleri arasında da arasında en prestijli olanıydı. Önceki takımlarında bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki İtalya şampiyonluğu, beş Coppa Italia ve dört Supercoppa Italiana kazandı. VakıfBank ile birlikte şu ana kadar set başına ortalama 6,7 ​​sayı ile Tijana Boskovic'in ardından Türkiye lig sezonunun en verimli ikinci oyuncusu. İtalya Milli Takımı'nın en büyük yeteneği olan Egonu, 2018 (gümüş) ve 2022'de kazandığı (bronz) Dünya Şampiyonası madalyalarına ek olarak hem VNL 2022 hem de EuroVolley 2021'de MVP ödüllerini kazandı.

Isabelle Haak

Isabelle Haak, voleyboldaki ilk yıllarında, İsveç'i hem voleybol hem de plaj voleybolunda uluslararası yarışmalarda temsil etti. Profesyonel voleybolda ilk çıkışını yaptığında ise henüz 14 yaşındaydı. Engelholms VS için düzenli olarak oynamaya başladığı ilk iki sezonda (2014-2015 ve 2015-2016), takımı arka arkaya İsveç ulusal şampiyonluklarına ve ulusal kupalarına götürdü ve her iki yılda da Yılın Oyuncusu seçildi.

Isabelle Haak'ın İtalya Ligi'ne gelişi, iki önemli voleybol takımı arasındaki ilginç bir yıldız değişimine sahne oldu. 1,95 boyundaki oyuncu geçen sezon FIVB Voleybol Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye'deki üç yerel şampiyonluk da dahil olmak üzere ender beş büyük kupa kazanan VakıfBank'ın süper yıldızıydı. Avrupa'da kupaya uzandıkları iki finalde de Haak ve takım arkadaşları, dünya voleybolunun diğer 23 yaşındaki yıldızı İtalyan Paola Egonu'nun yer aldığı Conegliano takımını yenmişti. Haak, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda En Değerli Oyuncu seçildi ve bu, kariyerinde şimdiye kadar aldığı en kıymetli bireysel ödüldü. Bella, Daha sonra CEV tarafından Avrupa'nın 2022 Kadın Voleybolcusu seçildi.

Kim Yeon-koung

26 Şubat 1988'de Güney Kore, Ansan'da doğan Kim Yeon-koung, milli takımının da kaptanı ve en değerli oyuncusu. Ancak kendisi, Ağustos 2021'de milli takımdan ayrıldığını açıkladı. Kim, Asya tarihinde CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi MVP unvanını kazanan ilk voleybolcu. Ayrıca, tek bir Olimpiyat Oyunları maçında 30 veya daha fazla sayı alan voleybolcular listesinde dört kez adını yazdıran tek voleybolcu. Kim, dünyanın en dikkat çekici yeteneklerinden bir tanesi olarak görünüyor.

Ting Zhu

29 Kasım 1994'te Dancheng, Zhoukou, Henan, Çin'de doğdu. Kulüp takımının yanısıra Çin Kadın Milli Takımı'nın da smaçörü. 2016'dan 2019'a kadar Eczacıbaşı'nda forma giydi. Şu anda İtalyan takımı Savino del Bene Scandicci için ter döküyor. Zhu ve Çin milli takımı, 2016 Rio Olimpiyatı ve 2019 Dünya Kupası da dahil olmak üzere uluslararası müsabakalarda birçok altın madalya kazanmıştı. 2011'deki ilk çıkışından bu yana 2016 Olimpiyat Oyunları MVP'si de dahil olmak üzere tüm seviyelerde toplam 14 MVP ödülü var.

Brenda Castillo

Brenda, 5 Haziran 1992'de Dominik Cumhuriyeti, San Cristóbal'da doğdu. 2012 Londra Olimpiyatı'nı beşinci sırada bitiren Dominik Cumhuriyeti milli takımında oynarken, Turnuvanın En İyi Liberosu seçildi. 2014 Dünya Şampiyonası'nda beşincilik elde eden takımın önemli bir parçasıydı. Ayrıca 2010 Dünya Şampiyonası'nda, ülkesinin sekizinci olduğu 2011 FIVB Dünya Kupası'nda ve genel klasmanda yedinci bitirip En İyi Libero Bireysel Ödülü'nü kazandığı 2015 FIVB Dünya Kupası'nda dikkat çekici performanslarıyla adından çokça söz ettirdi. Brenda, 2021-2022 sezonundan bu yana İtalya'da Savino Del Bene Scandicci takımının formasını giyiyor ve istatistik kağıdını tüm hızıyla doldurmaya devam ediyor.