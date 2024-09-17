Bir Sörfçü Olarak Dünyada Yaşanabilecek En İyi 8 Yer

Hawaiili süperstar Carissa Moore hayatı boyunca dünyanın dört bir yanında dalgaların peşinden koştu. Ardında bir dizi rekor bıraktı, klişeleri yıktı ve inanılmaz Moore Aloha Vakfı aracılığıyla gelecek nesil kadın sörfçülerin önünü açtı.

Yarışmalardan çekilmeye karar vermeden önce Moore beş dünya şampiyonluğu kazandı. Moore'un 2011'deki ilk tacı onu sörfün zirvesine ulaşan en genç isim yaptı. Moore, Hawaii Triple Crown of Surfing'i üç kez kazandı, 29 WSL Championship Tour zaferi elde etti ve 2021'de Tokyo'daki Oyunlarda sporu ilk kez sahneye çıktığında altın madalya kazanan ilk kadın oldu.

41 dakika RISS Yönetmen Peter Hamblin'in gözünden, sörfçü Carissa Moore'u 2019 Dünya Sörf Ligi Şampiyonluk Turu boyunca takip et.

Moore aynı zamanda Peter Hamblin'in inanılmaz biyografik filmi Riss 'e de konu oldu ve 2014 yılında Surfers' Hall of Fame'e kabul edildi.

Moore, boş zamanlarını Hawaii'nin Oahu adasındaki evinde, kendi arka bahçesinin güzel plajlarının ve vahşi dalgalarının tadını çıkararak geçiriyor. İşe gitme vakti geldiğinde ise Moore dünyanın en iyi dalgalarını aramak için yollara düşüyor.

Hawaii'li Carissa Moore, Honolulu, Hawaii açıklarında sörf yapıyor © Trevor Moran

"Gittiğim her yerden bir şeyler saklamaya çalışıyorum. Evimdeki odalardan birinde dünyanın dört bir yanından gelen farklı kumlardan oluşan bir koleksiyonum var" diyor.

İster en ağır dalgaların, ister en iyi sörf okullarının, hatta en eşsiz sörf kültürlerinin peşinde olun, sizi sörften daha inanılmaz yerlere götüren başka bir spor olduğunu iddia etmek zor.

İşte dünyada sörf yapılabilecek en iyi sekiz yer listemiz. İlk olarak nereyi ziyaret etmek istersiniz?

01 Gold Coast, Avustralya

Yeni Güney Galler sınırında yer alan Queensland'in Gold Coast bölgesi, dünyanın dört bir yanından birçok profesyonel sörfçü tarafından bir sörf merkezi olarak kabul edilmektedir. Yıl boyunca devam eden dalgaları, inanılmaz plajları ve kasırga mevsiminde canlanan destansı nokta kırıklarını yenmek zordur.

14 dakika The Ripple Effect: Cooly Kids How has Coolangatta, population 5k, produced more surfing champions than anywhere else on Earth?

Avustralyalı profesyoneller Jack Robinson ve Molly Picklum 'u Mick Fanning ve Stephanie Gilmore gibi efsanelerle omuz omuza otururken 30 km'lik muhteşem sahil şeridinin herhangi bir yerinde görmek de nadir değildir.

3 dakika No Contest: Winners and losers on the Gold Coast Surfing's favourite undercover series is back as the action heats up on the Gold Coast.

Güney Stradbroke Adası'nın efsanevi The Other Side (TOS) her yönden gelen dalgaları içine çeken inanılmaz bir sahil kırılmasıdır. Güneye doğru ilerlediğinizde Spit, Main Beach ve ironik bir şekilde şehirdeki en kötü dalgaların bazılarına ev sahipliği yapan Surfer's Paradise sahillerini geçersiniz.

Kanoa Igarashi flaring up in the Gold Coast's morning light © Trevor Moran

Broadbeach'ten Miami'ye kadar olan kısmı geçtikten sonra, efsanevi Burleigh Heads'in Sahil'deki en ağır varillerden ve yerlilerden bazılarını sunmasıyla işler renklenmeye başlar.

5 dakika Down The Line – Mick Fanning Mick Fanning narrates four minutes of all-time waves on Australia's Gold Coast.

Buradan itibaren, Duranbah'ın her zaman güvenilir zirvelerinde bitirmeden önce Currumbin Alley, Kirra ve Snapper Rocks'ın ikonik noktalarını hızlı bir şekilde arka arkaya bulacaksınız. Teknik olarak Yeni Güney Galler'de olmasına rağmen, her koşulda çalışan D-Bah, GC'nin büyük sörf nüfusu için bir cankurtarandır.

02 Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri

ABD, diğer tüm ülkelerden daha fazla sörfçüye sahiptir ve doğal olarak Kaliforniya, Hollywood'un dünyaya taşıdığı sörf kültürü versiyonunun poster çocuğudur. Ancak Kaliforniya'da sörf yapmak, Lords Of Dogtown filminde görülen Malibu ve Venice Beach'ten çok daha fazlasıdır.

Hurricane Marie dances in Newport © Peter Taras

Meksika sınırındaki San Diego'dan, Griffin Colapinto , Kolohe Andino ve Floridalı nakil Caroline Marks 'ın evi olan San Clemente'deki efsanevi Lower Trestles'ı geçerek kuzeye gidin. Orange County'deki Huntington Beach'e uğrayın, South Bay'den devam edin ve Los Angeles'a varın.

4 dakika Down The Line – Griffin Colapinto Griffin Colapinto talks us through four minutes of firing waves, at home in California.

LAX havaalanına bir saatten daha kısa bir mesafede bulunan Malibu'nun kumlu plajları hem acemiler hem de profesyoneller için sörf molalarının yanı sıra zaman zaman ünlüleri de ağırlamaktadır. İkonik First Point, tüm Kaliforniya sahil şeridinin en iyi sağ noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Buna ek olarak, televizyon dizisi Baywatch ile ünlenen Zuma Plajı, her seviyeden sörfçü için harika bir noktadır.

Rincon, beauty from afar © Surfing/Jimmicane

Buradan Santa Barbara ve Ventura'ya, Orta Kaliforniya'dan geçerek kötü şöhretli Steamer Lane'e ev sahipliği yapan Santa Cruz'a gidin. Dondurucu soğuk suda kırılan XXL dalgalar size göreyse, aşağıdaki No Contest bölümünde ustalıkla detaylandırıldığı gibi, efsanevi Mavericks'i ve San Francisco'daki Ocean Beach'in ürpertici plaj molalarını seveceksiniz.

25 dakika No Contest: Surfing San Francisco Dive into the fray and get to meet one of surfing’s most hardcore communities.

SF'den kuzeydeki Oregon sınırına ulaşacaksınız. Kaliforniya kıyı şeridi toplamda 1350 km'den fazla uzanır ve her köşede, her koyda, nehir ağzında, noktada, koyda ve dalgakıran duvarında saklı dalgalar vardır. Ayrıca Kelly Slater'ın Lemoore'daki insan yapımı dalgası Wave Ranch de vardır, ancak burada sörf yapmak istiyorsanız yüksek yerlerde arkadaşlarınızın olması veya piyangodan para kazanmanız gerekir. 'Altın Eyalet' bir sörf yolculuğu için dünyanın en iyi eyaleti, öyleyse ne bekliyorsunuz?

03 Jeffreys Körfezi, Güney Afrika

Bruce Brown'un 1966 yapımı efsanevi filmi The Endless Summer, dünya çapındaki izleyicilere bölgenin mükemmel havasını ve yolun hemen aşağısındaki Cape Saint Francis'teki inanılmaz plajları ilk kez göstermiştir. Yine de Jeffreys Bay, Güney Afrika sörfünün tacındaki gerçek mücevher olmaya devam etmektedir.

Jeffreys Bay © Pat Stacy

Tartışmasız dünyanın en büyük pointbreak'i olan Jeffreys Bay, Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde yer almaktadır. Tüm güney kışı boyunca çalışan J-Bay, her doğal ayaklı sörfçünün hayali olan yük treni tüpleri ve uzun halat hatları sunar. Meşhur Boneyard'dan başlayıp Supertubes'a, oradan da Point ve Albatross'a kadar devam eden J-Bay'de her sörfçüye uygun bir bölüm vardır.

8 dakika Jordy Smith. Jeffreys Bay. Game on! South Africa's favourite son returns to the wave that changed his life, shaped his career.

Tom Curren ve Mick Fanning gibi dünya şampiyonlarından Jordy Smith gibi memleketli kahramanlara kadar sörf ikonlarının uzun bir listesi isimlerini J-Bay'in duvarlarına kazımıştır ve J-Bay Pro uzun zamandır WSL Şampiyona Turunda hem sörfçüler hem de seyirciler arasında oldukça popüler bir fikstür olmuştur.

25 dakika South Africa Let Ashton Goggans be your tour guide along South Africa’s wave-rich coastline from Durban to Cape Town.

Tüm dalgaları içinize çektikten sonra, inanılmaz yerel deniz ürünlerinin tadına bakmayı, safariye çıkmayı ya da heyecan peşindeyseniz 216 metre yüksekliğindeki Bloukrans Köprüsü'nden bungee jumping yapmayı unutmayın.

16 dakika Dünyanın Tuzu Yönetmen Jason Hearn efsanevi sörfçü Frankie Oberholzer ile buluşuyor.

J-Bay'in ötesinde, büyüleyici Atlantik şehri Cape Town'a ulaşmak için dalgalarla çevrili Garden Road boyunca doğuya doğru ilerleyin. Ya da soğuk size göre değilse, kuzeye Durban'a ve şehir iskelelerinin efsanevi dalgalarına ve kötü şöhretli Bluff'a gidin.

04 Portekiz

Portekiz'in başkenti Lizbon, yaz aylarında hareketlenen modern bir metropoldür ve hızla Avrupa'nın en canlı gelişen şehirlerinden biri haline gelmektedir. Ayrıca kıtanın en iyi dalgalarından bazılarına kısa bir sürüş mesafesindedir.

Parking it in Portugal, Kanoa Igarashi-style © Tanner Carney

Portekiz canlı ve yükselişte; yaşam maliyeti makul, deniz ürünleri birinci sınıf ve ekonomi gelişiyor. Leo Fioravanti ve Kanoa Igarashi gibi küresel jet sosyetenin ev sahibi olması ve gezegenin başka yerlerindeki görevleri arasında batı kıyısında orantısız miktarda zaman geçirmesi için yeterli bir neden.

3 dakika No Contest Portugal Episode Three The waves come to the party as the world tour shuts down the Euro leg in style.

Lizbon'un sadece 50 km kuzeyinde, Avrupa'nın tek Dünya Sörf Rezervi'ne ev sahipliği yapan büyüleyici balıkçı köyü Ericeira yer almaktadır. Dalgalar her seviyeden sörfçü için yakındaki Peniche ve Nazaré 'den daha erişilebilir olduğundan, kasabada her türden sörf okulu ve kampı bulabilirsiniz, ancak dalga vurduğunda, en ölümcül tuz bağımlılarını bile tatmin edecek kadar ciddi dalgalar vardır.

Kanoa Igarashi laying rail in Peniche © Tanner Carney

Kuzeye doğru ilerlediğinizde, Peniche, WSL Championship Tour'un Portekiz Pro'sunun uzun süredir yapıldığı ve 'Avrupa Boru Hattı' olarak da bilinen Supertubos'a ev sahipliği yapmaktadır; bu da size bu şirin balıkçı köyünde sunulan dalga kalitesi hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatmaktadır.

2 dakika Nazare Travel Guide Maya Gabeira, Carlos Burle and locals share tips on making the most of a trip to Nazare.

Tekrar kuzeye doğru ilerlediğinizde kendinizi Avrupa'nın en ünlü dalgasına ev sahipliği yapan Nazaré 'de bulacaksınız: Praia do Norte'nin XXL sahili, küresel ana akım sansasyonu ve WSL Büyük Dalga Dünya Turu' nun yıllık Büyük Dalga Tow Challenge 'ının sahnesi.

Nazaré'de sadece ayakta izleyebilirsin © André Botelho

Düzenli olarak 24 metreye ulaşan dalgalarıyla Nazaré, bir sörf merkezi olduğu kadar bir turizm merkezi de haline gelmiştir; binlerce kişi okyanus ile dağlık denizlerle mücadele eden cesur kadın ve erkeklerin savaşını görmek için akın etmektedir. Az bilinen bir sır ise Nazaré'nin her dalgada kırılması ve küçük günlerde inanılmaz eğlenceli dalgalar sunabilmesidir.

'Portuguese Tiger' Pires shows why he's top dog © Ricardo Bravo Vasco Ribeiro dropping the hammer in his homeland © Ricardo Bravo Ross Clarke-Jones walks the walk at Nazaré © Alex Laurel Kanoa Igarashi lining up a huge Portuguese wall © Ricardo Bravo

Lizbon, Ericeira, Peniche ve Nazaré'nin ötesinde, güneydeki güzel Algarve'den kuzeydeki Porto çevresindeki boş sahillere kadar Portekiz kıyı şeridi boyunca dalgalar vardır.

Wide open spaces © Trevor Moran Lonely lines © Trevor Moran Sliding into a dream section © Trevor Moran MF takes to the sky © Trevor Moran The trademark © Trevor Moran The most recognisable silhouette in surfing © Trevor Moran Kelly karves © Trevor Moran Care to dance? © Trevor Moran Timeless Slater moves © Trevor Moran

Portekiz'de hayatınızın en iyi dalgalarını yakalamakla aranızda duran tek şey hayal gücünüz ve kararlılığınızdır, bu yüzden oraya gidin ve hayallerinizin peşinden gidin ve lütfen nasıl gittiğinizi bize bildirin.

05 Endonezya

Dünyanın en iyi dalgalarına sahip olduğunu haklı olarak iddia edebilen bu ülkeyle nereden başlayabiliriz?

Marlon Gerber sitting oh so pretty in the Indonesian morning light © Scotty Hammonds

Endonezya takımadaları 18.000 adadan oluşuyor - deyim yerindeyse gelgitte 17.000 - ve bunların büyük bir kısmı batı ve güney kanatlarındaki dalgalar tarafından vurulurken, her köşede dalgayı bir şekilde emip tüplere dönüştüren sinsi resifler var.

10 dakika No Contest 2018 – Bali See the surf world tour's best railing perfect waves in Bali, Indonesia.

Endonezya'da sörf, dünyanın en büyük Müslüman ülkesinin ortasındaki Hindu adası Bali'de başladı. 70'li yıllarda Amerikalı askerler ve Avustralyalı turistler Kuta Plajı'nın beyaz kumlarını ve dalgalarını çok sevdiler, sonraki ziyaretlerinde sörf tahtalarını getirdiler ve modern sörfün merkezlerinden birinin doğuşunu başlattılar.

Rizal Tandjung is still the man on perfect days at Padang Padang © Hamish Humphries

80'lerde Wayan Ganti'den 90'larda ve 2000'lerde Taylor Steele'in filmlerinde oynayan Rizal Tandjung'a ve ardından Marlon Gerber ve Made Bol Adi Putra gibi profesyonellerin Rio Waida'nın Şampiyonluk Turu'na yükselen ilk Endonezyalı olmasının önünü açmasına kadar yerel soy güçlüdür ve her geçen gün daha da güçlenmektedir.

8 dakika Bali is surfing's ultimate playground Join Bronson Meydi in Bali as he and his friends give a glimpse into the glorious waves at their local spot.

Bugünlerde kuzey yarımküredeki Açe'den Singapur ve Malezya'yı geçerek Sumatra'ya ve oradan da batıya Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba ve Rote'ye kadar sörfçüler ve sörf kampları var. Toplamda Endonezya kıyı şeridinin uzunluğu 99.000 km gibi şaşırtıcı bir rakama ulaşmaktadır. Nasıl olur da iyi dalgalar olmaz?

21 dakika Sörfün Harika Çocuğunun Hikayesi: Becoming Bronson 16 yaşındaki Bronson Meydi, WSL Şampiyona Turu'na katılmaya hak kazanan ilk Endonezyalı sörfçü olabilecek mi?

Bali, muhteşem plajları, inanılmaz gece hayatı, dünya standartlarında restoranları ve tüm bunların tadını çıkarmak isteyen güzel insan ordularıyla hareketli bir ada olsa da, kültürlerin, mutfakların, dinlerin ve vahşi yaşamın çeşitliliği, dalgalardan bahsetmiyorum bile, bir adadan diğerine çok büyük olabilir. Sörfçüler hayatlarını her köşeyi keşfetmeye adayabilir ve adarlar da.

Dede Suryana's hyper-colour tube © Ryan Moss Mikala Jones in black and white © Ryan Moss Empty perfection in Indonesia © Ryan Moss Dede Suryana, under the hood © Ryan Moss Cale Grigson standing tall in a deep outer-Indo barrel © Ryan Moss

Bugünlerde, daha önce hiç görülmemiş bir tepe veya nokta keşfetmekte zorlanabilirsiniz, ancak Endonezya'da zaman ve çaba harcarsanız, bir daha asla akıllara durgunluk veren dalgalar bulmakta zorlanmayacaksınız.

06 Güneybatı Fransa

Fransa yüksek moda ve kaliteli yemek konusunda dünya çapında bir üne sahip olabilir, ancak dünyanın dört bir yanından sörfçüler inanılmaz dalgalar, muhteşem plajlar ve muhteşem gece hayatının peşinde uzun zamandır ülkenin güneybatısına akın ediyor.

French perfection, Hossegor style © Trevor Moran

Hossegor, Fransa'nın sörf başkentidir ve hem inanılmaz sahillere hem de ülkenin sörf endüstrisine ev sahipliği yapmaktadır. Yıllardır Şampiyona Turundan QS ve Longboard etkinliklerine kadar WSL yarışmalarına ev sahipliği yapmaktadır.

1 dakika Ian Crane wins Red Bull Airborne France 2019 See the air that won the day for Ian Crane in Hossegor.

Hossegor aynı zamanda Joan Duru ve Justin Becret gibi kendi topraklarında yetişmiş, Tahiti - Michel Bourez ve Kauli Vaast Hossegor'da yaşamış ve eğitim almışlardır - ve La Reunion - Jeremy Flores artık Hossegor'u evi olarak görüyor ve evlat edindiği memleketinde son Quiksilver Pro France'ı kazanmasıyla ünlü; hatta denizaşırı ülkelerden ithal edilmiş - İtalyan yıldız Leo Fioravanti hayatının çoğunu bu kasabada geçirmiştir - sörf yetenekleri için de verimli bir üretim hattıdır.

The French dream doesn't get much better © Bosko

Down Under'dan iş için gelip bir daha evlerine dönmeyen sörf endüstrisi çalışanlarının yoğun nüfusu nedeniyle genellikle 'Aussiegor' olarak bilinen Hossegor ve çevresi aynı zamanda kanalı geçip şarap, peynir ve Atlantik dalgalarının ülkesine gelen ve kısa sürede buradan ayrılmamaya karar veren hatırı sayılır bir İngiliz sörfçü grubuna da ev sahipliği yapmaktadır.

Hossegor, WSL Championship Tour etkinliği Quiksilver Pro France'ın uzun süredir ev sahipliğini yapmaktadır ve La Nord ya da La Graviere'de dalgalı plajlar bulunmaktadır, ancak kuzeyde Les Landes'de ve güneyde lüks sahil kenti Biarritz'den İspanya sınırındaki Bask Bölgesi'n e kadar pek çok dalga bulunmaktadır.

Kolohe Andino threading the needle in a picture perfect French pit © Trevor Moran Michel Bourez driving through a beast of a barrel in the Bay of Biscay © Ryan Miller Luke Davis swings for the fences © Ryan Miller Kerrzy goes hard © Ryan Miller CJ Hobgood, handsfree and holding © Ryan Miller Swing and a miss © Trevor Moran Fanning in the frame © Ryan Miller Willy Aliotti and the wave of the day © Trevor Moran Vincent Duvignac, deep and driving © Trevor Moran The departure lounge © Trevor Moran The final word © Ryan Miller The afterparty © Ryan Miller

Yazın hava daha iyi olsa da, dalgalar daha küçüktür ve onlara akın eden kalabalıklar çok daha fazladır. Kış ise bunun tam tersidir; titreyen, ürperen, boş variller oyunun düzenidir. Fransa'nın güneybatısında, sörf dünyasının büyük bir bölümünde olduğu gibi, koşulların en iyi dengelendiği dönem ara mevsimlerdir; ilkbahar ve sonbahar bir sörfçü için olabildiğince iyidir.

07 Oaxaca, Meksika

Burada açık konuşalım, Meksika'nın batı kıyısı boyunca harika dalgalar vardır. ABD sınırını geçerek kuzey Baja'da skor yapmak mümkünken, Cabo San Lucas güneyde parti yaptıktan sonra durulanmak için uygun koşullar sunmaktadır.

Jamie O'Brien getting majorly pitted in mainland Mexico © Domenic Mosqueira

Bazıları 'Meksika Boru Hattı' olarak da bilinen Pascuales'in dünyanın en büyük 13. ülkesindeki en iyi dalga olduğunu iddia edebilir ve Pascuales en geniş dalgayı yaratsa da Todos Santos kesinlikle Meksika'nın en yüksek dalgasıdır.

Yine de kesin olan bir şey var: Bir sörfçü olarak yaşamak için ülkenin bir köşesini seçmek istiyorsanız, her seferinde güneydeki Oaxaca eyaletini seçersiniz.

3 dakika Puerto Escondido's biggest swell Edwin Morales, Meksika’nın Pipeline’ı olarak bilinen sahilde yükselen dalgaları, dev kıvrımları filme alıyor.

Adrenalin patlaması ve kabaran variller arayanların Puerto Escondido'nun sakin kasabasından başka bir yere bakmasına gerek yok. Kristal berraklığındaki su, beyaz kumlu plajlar ve okyanus kıyısındaki kantinler herkes için caziptir, ancak Playa Zicatela 'nın gümbür gümbür plaj molası, dünyanın her yerinden ağır hizmet tipi tüplere aç sörfçüler için bir mıknatıstır. Sizin hızınız değil mi? Sahilin güney köşesindeki La Punta, tüm yetenekler için dostça dalgalar sunmaktadır.

Jack Robinson © Trevor Moran Point of entry © Trevor Moran Kanoa Igarashi © Trevor Moran Carissa Moore © Trevor Moran

Puerto Escondido'nun birkaç saat güneyine gittiğinizde kendinizi 2006 yılında efsanevi Rip Curl Search etkinliğine ev sahipliği yapan Barra de la Cruz'da bulacaksınız; bu etkinlik bir WSL Championship Tour etkinliğinde şimdiye kadar görülen en iyi, en tutarlı dalgalara sahipti.

21 dakika No Contest – Mexico 2021 Barra de la Cruz proves to be much more than just the setting of the last event before the WSL title showdown.

2021 yılında, dünyanın ekseninden biraz kaymasıyla birlikte, Şampiyona Turu, yukarıdaki No Contest bölümünde gösterildiği gibi bir kez daha Meksika'ya geri döndü . Bu etkinlik sadece bölgenin inanılmaz sağ el pointbreak'lerini dünyaya hatırlatmakla kalmadı, aynı zamanda Jack Robinson 'ın 15 yıl önce Barra'da kazanan idolü Andy Irons'a öykünerek ilk CT zaferine de işaret etti.

Between a rock and a hard playa © Laserwolf Noa locks in strong and sends one silly © Laserwolf Noa loves the deepest, darkest Mexican tubes © Laserwolf Noa Deane getting high south of the border © Laserwolf

Güneye doğru ilerlemeye devam edin ve Guatemala sınırından hemen önce, çoğu kişi tarafından bir liman kasabası olarak görülen ancak sörfçüler tarafından bulabileceğiniz en vahşi sağ noktalar topluluğu olarak bilinen Salina Cruz, gerçek bir doğal ayakçı cenneti.

08 Oahu, Hawaii, ABD

Dünyanın en iyi sörf noktalarının yer aldığı hiçbir liste, modern sörfün doğduğu yer olan Hawaii' ye, özellikle de Oahu adasına selam vermeden tamamlanmış sayılmaz.

Jamie O’Brien at Pipeline™ © Ryan Miller

Kuzey Kıyısı, Haleiwa'nın kement duvarlarından, muhtemelen adını hiç duymadığınız ve hepsi de kaliteli dalgalar sunan bir dizi plajdan geçerek Seven Mile Miracle'a kadar aksiyonun olduğu yerdir.

50 dakika Hawaii special From free surfing to competition, the 2020-21 Hawaiian winter was one for the books, in and out of the water.

Efsanevi Eddie Aikau Invitational'a ev sahipliği yapan Waimea Bay' den başlayarak Shark Cove ve Keiki'yi, Log Cabins ve Rockpiles'ı geçtikten sonra Off The Wall'a ulaştığınızda işler daha da ciddileşir.

4 dakika No Contest: Behind The Scenes At The Eddie It's the most famous big wave event in the world, but what goes on behind the play? Find out here.

Pipeline , dünyanın en ünlü ve en korkulan dalgası olan Pipeline'dır. Pipeline Masters, Pipeline Pro, Backdoor Shootout ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapan, sörfün en büyük kanıtlama alanıdır. İronik bir şekilde, yarışma olmadığı zamanlarda dünyanın en rekabetçi sıralamasına dönüşmüştür.

4 dakika Why Pipeline is Known as “The Proving Grounds”? Why Pipeline is Known as “The Proving Grounds”?

Pipeline ve Ehukai Beach Park'ı geçtikten sonra, adalardaki en iyi fotoğraf stüdyolarından biri olduğu için 'Kodak Reef' olarak adlandırılan Rocky Point'te köşeyi dönmeden önce bir dizi dalga daha vardır.

8 dakika Made In Hawaii: Castles in the Sand Made In Hawaii: Castles in the Sand

Ardından, her yıl düzenlenen Sunset Beach Pro 'ya ev sahipliği yapan ağır, kaygan sağa kıvrımlı Sunset'e ulaşırsınız ve Sunset ve Backyards'ı geçerek Velzyland ve Freddyland'a ve muhtemelen bahsetmememiz gereken uzun bir dalga listesine gelirsiniz.

Eğer tüm bunlar size fazla geliyorsa ve şehirde sadece dostane bir 'parti dalgası' arıyorsanız. Bu durumda şanslısınız çünkü Oahu'da Waikiki'nin inişli çıkışlı dalgalarından Honolulu'nun parçalanabilir ancak pek de ciddi olmayan dalgalarına kadar herkes için bir şeyler var.

Carissa Moore’s happy place, at home in Hawaii © Zak Noyle

Sırada Carissa Moore'a rastlarsanız, biraz aloha paylaştığınızdan emin olun.

Favori Noktanızı Bulun

Şu anda bulunduğunuz yerde hava nasıl olursa olsun, dışarıda bir yerlerde güneş ışığı ve sörf yapılmayı bekleyen dalgalar vardır. Sörf tahtanızla nereye gideceğinize dair diğer harika fikirler için Life of Kai ve In Plain Sight 'a göz atın.

Ayrıca sörfle ilgili her şeyden haberdar olmak ve en son olayları yakalamak için ücretsiz Red Bull TV uygulamasını indirebilirsiniz.