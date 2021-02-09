Dünyanın En Popüler Oyun Etkinlikleri

Oyun dünyası uzun yıllardır birbirinden önemli etkinlikler e sahne oluyor. 90’lı yılların ortalarında E3 oyun fuarı ve DreamHack oyun festivali ile başlayan süreç, günümüzde dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle sürüyor. Üstelik fiziksel buluşmayı gerektiren tüm bu etkinlikler, değişen yaşam koşullarına ayak uydurup dijitale geçiş yaparak yoluna devam ediyor.

Fuarlar ve Festivaller

İlk olarak oyun fuarlarından bahsetmek doğru olur. Büyük sahne şovları eşliğinde yeni oyun duyurularının yapıldığı fuarlar, her yıl en çok beklenen etkinliklerin başında geliyor. Oyun fuarı denilince akla gelen ilk etkinlik ise ABD’nin Los Angeles şehrinde gerçekleşen E3 . 1995 yılında düzenlenmeye başlayan fuar 2020 yılını pas geçmişti ancak bu yıl 15 - 17 Haziran tarihleri arasında dijital olarak düzenlenecek.

E3 dışında ses getiren ve zaman zaman E3’ü gölgede bırakan oyun fuarları arasında Gamescom ve Tokyo Game Show ön plana çıkıyor. Genellikle E3’ten iki ay sonra düzenlenen Gamescom’a Almanya’nın Köln şehri ev sahipliği yapıyor. 1996 yılından itibaren Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen Tokyo Game Show ise tahmin edileceği üzere Uzakdoğu oyun pazarının hakim olduğu bir etkinlik.

Red Bull Solo Q, İstanbul, 2020 © Mahmut Cinci / Red Bull Content Pool

Klasik oyun fuarları dışında dikkat çeken etkinlikler Diablo, StarCraft, Warcraft, Hearthstone ve Overwatch gibi oyunların yapımcısı Blizzard tarafından düzenlenen BlizzCon , LAN partinin mabedi olarak bilinen ve İsveç’te düzenlenen DreamHack , oyun dünyasının Oscar töreni olarak kabul edilen The Game Awards olarak sıralanabilir. Son yıllarda değeri katbekat artan The Game Awards töreninde yılın en iyi oyunları ödüllendiriliyor.

Turnuvalar

90'lı yıllarda LAN partileri ile gerçekleşen oyun turnuvaları DreamHack efsanesinin doğuşuna vesile olmuştu. İlerleyen yıllar ve gelişen altyapılar sayesinde çevrimiçi oyun ve oyuncu sayısında büyük artış oldu. Buna paralel olarak çevrimiçi turnuvalar daha yaygın hale geldi ve cazip para ödüllerine göz koyan oyuncu sayısı da kısa sürede milyonları aştı.

Günümüzde birbirinden popüler rekabetçi oyunlar mevcut. CSGO 'nun başı çektiği FPS türünde Call of Duty , Fortnite , Overwatch ve Rainbow Six Siege için uluslararası turnuvalar düzenlenmekte. Tüm bu oyunlar için gerçekleşen sayısız ulusal ve bölgesel turnuvada oyuncular kozlarını paylaşıyorlar.

IEM Katowice 2020 © ESL

League of Legends'ın yapımcısı Riot Games'in 2020 yılında FPS pazarına giriş yaptığı Valorant , CSGO'ya alternatif olması sayesinde büyük popülarite kazandı. Buna paralel olarak 2021 yılında Valorant Şampiyonlar Turu ve Red Bull Campus Clutch gibi uluslararası turnuvalar oyuncuları kıyasıya rekabete davet ediyor.

Çok yakında oyunseverler ile buluşacak olan Red Bull Campus Clutch 'ı diğer etkinliklerden ayıran en önemli detay, üniversite öğrencilerine özel bir yapıya sahip olması. 50'den fazla ülkede, 300'den fazla etkinlikle gerçekleşecek Valorant turnuvasında öğrenciler en iyi öğrenci takımı olmak için hem bölgesel, hem ulusal, hem de global düzeyde rekabete girecekler. Türkiye elemeleri için başvurular ise 1 Mart'ta başlayacak.

Shooter oyunlarının en büyük organizasyonlarından birine de PUBG ev sahipliği yapıyor. Oyunun hem PC, hem de mobil sürümü milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. PC oyuncuları için PUBG Global Championship, mobil oyuncular için PUBG Mobile Global Championship ve Red Bull M.E.O. turnuvaları büyük rekabete sahne oluyor.

Red Bull M.E.O. kapsamında PUBG Mobile 'ın yanı sıra en iyi Hearthstone ve Teamfight Tactics (TFT) oyuncuları da kozlarını paylaşma şansı buluyorlar. Uluslararası çaptaki turnuva bu yıl " Red Bull M.E.O. Sezon 3 " başlığıyla üçüncü kez düzenleniyor ve turnuvanın dünya finaline Türkiye ev sahipliği yapıyor.

Her ne kadar shooter oyunları çok popüler olsa da günümüzde gerçekleşen en büyük oyun turnuvalarından biri MOBA oyuncularına hitap ediyor. Türün ortaya çıkışına vesile olan Dota'nın güncel sürümü Dota 2 için düzenlenen The International 'ın 2019 yılındaki turnuvası 34.3 milyon dolarlık ödül havuzu ile bu konuda zirvede yer alıyor.

Son olarak dünyanın en popüler sporu futbolun oyun dünyasındaki temsilcisi FIFA'dan bahsetmemek olmaz. Yaklaşık 30 yıllık geçmişiyle futbol oyunlarının zirvesinde yer alan FIFA için her yıl düzenlenen FIFA eWorld Cup 'ta dünyanın en iyi FIFA oyuncuları karşı karşıya geliyorlar. Futbolist oyuncusu İsmail "Isopowerr" Can da 2019 yılında dünya üçüncüsü olarak bizi gururlandırmıştı.

En Büyük Oyun Fuarları ve Festivalleri

E3

Gamescom

Tokyo Game Show

The Game Awards

DreamHack

Penny Arcade Expo (PAX)

Eurogamer Expo (EGX)

En Büyük Espor Turnuvaları

Call of Duty League Championship

CSGO Major Championship

Evolution Championship Series (Dövüş Oyunları)

FIFA eWorld Cup

Fortnite World Cup

Intel Extreme Masters (CSGO, StarCraft II, Warcraft III)

League of Legends World Championship

Overwatch League

PUBG Global Championship

PUBG Mobile Global Championship

Six Invitational (Rainbow Six Siege)

The International (Dota 2)

The International © Valve

En Yüksek Ödül Havuzuna Sahip Espor Turnuvaları

The International 2019 (34.3 milyon dolar) Fortnite World Cup 2019 (30.3 milyon dolar) The International 2018 (25.5 milyon dolar) The International 2017 (24.6 milyon dolar) The International 2016 (20.7 milyon dolar) The International 2015 (18.4 milyon dolar) The International 2014 (10.9 milyon dolar) LoL World Championship 2018 (6.4 milyon dolar) LoL World Championship 2016 (5 milyon dolar) LoL World Championship 2017 (4.9 milyon dolar) Honor of Kings World Champion Cup 2020 (4.6 milyon dolar) Call of Duty League Championship 2020 (4.6 milyon dolar) PUBG Global Championship 2019 (4 milyon dolar) Fortnite Fall Skirmish Series (4 milyon dolar) Overwatch League Season 2 (3.5 milyon dolar) Fortnite World Cup 2019 Creative (3.2 milyon dolar) Dota 2 Asia Championships 2015 (3 milyon dolar) Overwatch League 2020 (3 milyon dolar) Six Invitational 2020 (3 milyon dolar) The Boston Major 2016 (3 milyon dolar)

Red Bull Flick'in nefes kesen anlarını hatırlamaya ne dersin? İşte oyuncuların yeteneklerini kanıtladığı en iyi 10 an.