Duygularımızı Hisseden Yapay Zekâya Son Adım

Teknoloji hayatımızın bir parçası. Kameralar artık her yerde! Ortalama bir Amerikalı her hafta 228 kere kameraya yakalanıyor ve bu da günde 38 farklı kameranın görüş alanına girmek demek. Eğer çok fazla gezmek zorunda olduğunuz bir işiniz varsa, bu sayı haftada 1000 kereye çıkıyor. Üstelik kameralar günümüzde artık sadece görüntü almakla da kalmıyor.

Teknoloji ve yapay zeka sistemlerinin gelişmesiyle birlikte yüz tanıma sistemleri de üst noktalara ulaştı. Zaten bunun en yaygın örneğini cep telefonlarımızdan bile biliyoruz. Cep telefonu kameraları fotoğrafını çektiğimiz kişileri otomatik olarak tanıyor ve hatta rehberimizdeki isimlerle eşleştirebiliyorlar. Peki bundan daha fazlası olamaz mı?

Kameralar, özel yazılımlar sayesinde artık insanların duygu durumlarını da analiz edebiliyor ve bu teknoloji Çin'de insanlar üzerinde denenmeye başladı bile. Pekin’de yer alan Niulanshan Ortaokulu’ndaki her sınıfa yerleştirilen güvenlik kameraları, öğrencilerin yüz ifadelerini analiz ederek duygu durumlarını saptayabiliyor.

Öğrencilerin yüz ifadelerini analiz ederek duygu durumları saptanıyor © restofworld.org

Sınıflarda çekilen görüntüler Hanwang Technology tarafından geliştirilen bir "duygu tanıma" programına aktarılıyor. Yazılım, sınıftaki her öğrencinin yüzünü tanımladıktan sonra davranışlarını analiz etmeye başlıyor. Örneğin gözleri masasında gezinmeye başlayan bir öğrenci "dikkati dağılmış" olarak işaretleniyor. Pür dikkat tahtaya bakan bir başkası ise anlatılan derse "odaklanmış" sayılıyor.

Elbette yazılım sadece bu iki davranışı ayırmakla kalmıyor. Öğrencilerin, sorulan soruları cevaplama, sınıftaki diğer öğrencilerle kurdukları etkileşim, not alma veya uyumak gibi davranışları da başarıyla analiz ediliyor. Hatta öğretmenler ve öğrenci velileri, bir mobil uygulama aracılığıyla öğrencilerin duygu durumları hakkında haftalık bir rapor alıyorlar. İnsanların kafasını karıştıran önemli bir soru da tam bu noktada çıkıyor: Bu sonuçlara ne kadar güvenebiliriz?

Sadece yüzlerimiz yeterli mi?

Duygu tanıma ile ilgili 1000'den fazla araştırmayı inceleyen bir 2019 meta-analizi oldukça farklı bir sonuç elde etti. Araştırmalara göre bir insanın dikkat düzeyini, motivasyonunu veya güvenilirliğini belirlemek için sadece yüz ifadelerini kullanmak kesin sonuçlar vermekten uzak.

New York Üniversitesi’nde bulunan AI Now Enstitüsü de geçen yıl yayınladığı yıllık raporunda, bu teknolojilerin doğru sonuçlar üretip üretmediği konusunda hâlâ bilimsel bir fikir birliğine sahip olmadığımızı açıkladı.

Duygu tanıma konusunda yüz ifadeleri yeterli mi? © Jeremy Deputat / Red Bull Content Pool

Araştırma merkezinin kurucu ortağı Profesör Kate Crawford'un belirlediği temel sorunlardan biri, bazı firmaların duygu-tanımlama yazılımlarını 1960'larda sözel olmayan davranış üzerine öncü bir çalışma yürüten psikolog Paul Ekman 'ın çalışmalarına dayandırmaları.

Ekman, dünyadaki tüm insanlarda altı temel duygunun olduğunu ve benzer tepkilerle dışa vurulduğunu öne sürmüştü: Mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık ve tiksinti... Ellsworth, “Bu tanımlama kültürler arası duygu araştırmaları üzerinde büyük bir etkiye sahipti”, diyor. “Çünkü temel duyguların yüz ifadelerinden tanınmasının tüm kültürler arasında benzer sonuçlar vereceğine dair kanıt sağlamıştı. Ancak günümüzde yapılan yeni çalışmalar bunun doğru olmadığını söylüyor.”

Beden dilimiz bizi ele veriyor

Bunun yanı sıra insanların sadece yüz ifadelerini kullanmak da aldatıcı sonuçlara yol açabilir. Duygularımızı ne kadar çok saklamaya çalışırsak çalışalım (ki bazı insanlar bu konuda çok başarılıdır), bedenlerimiz de bizi ele verebiliyor. Affective Computing şirketinin araştırma ortağı Javier Hernandez, "Stresli bir olay sırasında, vücudunuz genellikle göz bebeğinin genişlemesi, daha derin solunum, yoğun kalp atışı ve artan kas gerginliği gibi birtakım fizyolojik değişiklikler zinciri yaşar" diye anlatıyor. “Vücudumuzun verdiği bu tür sinyaller, kameralar ve giyilebilir cihazlarla kolayca yakalanabilir ve stres durumunu tespit etmek için yapay zeka ile analiz edilebilir."

Stres anında göz bebekleri genişliyor © Peter Hamblin / Red Bull Content Pool

Yine de dünyanın en büyük şirketleri müşterilerini analiz etmek için duygu tanımlama teknolojisinden yararlanmayı sürdürüyor. Araştırma sonuçlarındaki kimi soru işaretlerine rağmen; Amazon, Microsoft ve Google gibi büyük teknoloji şirketleri, müşterilerine duygu tanımlama teknolojisini sunmaktan vazgeçmedi.

Her ne kadar Amazon ve Microsoft, sundukları araçların "kişinin duygusal durumunu net olarak belirleyemediğini" itiraf etse de birçok girişim, özellikle yeni işe alımlarda bu teknolojiyi kullanmak istiyor. Tahminlere göre duygu tanıma teknolojisi pazarı, 2023 yılına kadar 33 milyar dolardan fazla bir hacme ulaşacak.

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